https://english.almayadeen.net/news/politics/iranian-strike-on-weizmann-wipes-out-years-of-israeli-war-re



Iranischer Angriff auf Weizmann vernichtet jahrelange israelische Kriegsforschung

Von Al Mayadeen English

Quelle: The Marker

17. Juni 2025

Das Weizmann-Institut, das seit langem mit der israelischen Waffenforschung in Verbindung steht, wurde vom Iran als Reaktion auf seine Rolle bei der Entwicklung von Waffen gegen Zivilisten angegriffen.

Ein kürzlich erfolgter iranischer Raketenangriff hat dem Weizmann-Institut für Wissenschaft in Rehovot, im Zentrum des besetzten Palästinas, erheblichen Schaden zugefügt. Die Einrichtung gilt seit langem als Eckpfeiler der wissenschaftlichen und militärisch-industriellen Infrastruktur der israelischen Besatzung.

Laut The Marker, einer täglich erscheinenden Wirtschaftszeitung der Haaretz-Gruppe in „Israel“, wurden mehrere Gebäude des Instituts direkt getroffen, wobei ein wichtiger Laborkomplex vollständig durch einen Brand zerstört wurde.

Der angegriffene Standort beherbergte Spitzenforschung in den Bereichen Biowissenschaften, künstliche Intelligenz und Molekularbiologie, die direkt zur Entwicklung von Überwachungs-, Zielerfassungs- und Waffensystemen für Aggressionen in der gesamten Region beigetragen haben.

Das Weizmann-Institut, das von israelischen Medien als „wissenschaftliches und militärisches Gehirn“ Israels bezeichnet wird, hat eine zentrale Rolle bei der Forschung und Entwicklung von Technologien gespielt, die Luftangriffskoordinationssystemen, Drohnenkriegführung und medizinischer Technologie auf dem Schlachtfeld zugrunde liegen. All diese Technologien wurden bei wiederholten Angriffen auf die Zivilbevölkerung in Gaza, im Libanon, im Jemen und zuletzt im Iran eingesetzt.

Eines der zerstörten Labore wurde von dem israelischen Professor Eldad Tzahor geleitet, einem Veteranen der Abteilung für Molekulare Zellbiologie. Der israelische Professor Eran Segal, dessen KI-Labor ebenfalls direkt getroffen wurde, stellte fest, dass Geräte im Wert von mehreren Millionen Dollar durch Wasser und strukturelle Schäden irreparabel beschädigt wurden. Segals Labor hatte Berichten zufolge zu algorithmischen Systemen beigetragen, die bei der Entscheidungsfindung auf dem Schlachtfeld und der Echtzeitüberwachung eingesetzt werden – Werkzeuge, die die israelischen Angriffe in Gaza und anderswo unterstützt haben.

Von israelischen Medien veröffentlichte Fotos zeigten verkohlte Innenräume, eingestürzte Laborböden, zerstörte elektrische Anlagen und strukturelle Verwüstungen, die laut Quellenangaben das Ergebnis eines Präzisionsschlags waren.

Kein zufälliges Ziel: Ein Symbol für militarisierte Wissenschaft

Während israelische Beamte die Auswirkungen heruntergespielt haben, räumte The Marker ein, dass der Angriff „kein Zufall“ war, sondern ein kalkulierter Angriff auf eine Einrichtung, die durch wissenschaftliche Forschung zur Stärkung der militärischen Macht genutzt wurde.

Medienberichte stellten die Operation auch als direkte Vergeltung für die Ermordung iranischer Atomwissenschaftler dar.

Experten sagen, dass die engen Verbindungen des Instituts zum israelischen Sicherheitsapparat es in den Augen des Iran zu einem legitimen militärischen Ziel gemacht haben, insbesondere angesichts seiner Unterstützung für fortschrittliche Waffentechnologien, die gegen Zivilisten eingesetzt werden.

Der israelische Professor Sharel Fleishman, dessen Labor nicht betroffen war, räumte ein, dass die Verluste unersetzlich sind. „Life-Science-Labore sind auf Materialien angewiesen, die über viele Jahre hinweg gesammelt und aufbewahrt werden. Wenn ein Labor zerstört wird und damit all diese Materialien, ist das unersetzlich“, sagte er.

Ein anderer israelischer Forscher, Professor Oren Schuldiner, sagte gegenüber The Marker: „Es ist, als hätte sich das Labor in Luft aufgelöst.“ Schuldiner merkte an, dass der Wiederaufbau der betroffenen Labore und ihrer Kapazitäten mindestens zwei Jahre dauern werde.

Die Zerstörung des Weizmann-Instituts sei eine klare Botschaft aus Teheran, sagen Analysten: Die Institutionen der israelischen Besatzung können nicht weiterhin ungestraft eine Doppelrolle als Forschungszentren und militärische Unterstützer spielen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …