Iran startet neuen Raketenangriff, Israel verkündet Ermordung eines hochrangigen Generals

17. Juni 2025 Nachrichten

Ein Bus geriet in Israel aufgrund einer iranischen Rakete in Brand. (Foto: Videostandbild)

Von Palestina Chronicle Staff

Die israelischen Behörden meldeten die Evakuierung von 60 Einwohnern in Haifa, 1.300 in Petah Tikva und 300 in Tel Aviv aufgrund von Schäden an Wohngebäuden.

Der Iran hat am Dienstag einen Raketenangriff auf verschiedene Teile Israels gestartet.

Berichten zufolge wurden Verteidigungssysteme aktiviert, während in ganz Zentral- und Nordisrael, einschließlich Groß-Tel Aviv, Haifa, Beerscheba und Jerusalem, Luftschutzsirenen ertönten.

Die israelische Armee behauptete außerdem, Ali Shadmani, den neuen Stabschef und obersten Militärbefehlshaber des Iran, getötet zu haben.

Die Luftwaffe soll ein Militärhauptquartier im Zentrum von Teheran angegriffen und Shadmani getötet haben, der angeblich Notfallpläne für den Kampf überwacht hatte und als enger Vertrauter des Obersten Führers Ali Khamenei galt.

Bislang haben die iranischen Behörden keine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall abgegeben.

Reaktion des Iran

Die iranische Nachrichtenagentur Fars bestätigte, dass eine neue Welle von Raketen auf Israel abgefeuert worden sei. Israelische Medien schätzten, dass es sich um 20 bis 30 Raketen handelte.

Nach Angaben der israelischen Rundfunkbehörde (KAN) traf eine der Raketen ein Gebäude im Großraum Tel Aviv. Israel Hayom berichtete von einem direkten Treffer auf ein achtstöckiges Gebäude in Herzliya nördlich von Tel Aviv.

Israelische Medien berichteten, dass die Militärzensur die Veröffentlichung von Bildern aus dem Gebiet in Herzliya verhindert.

Explosionen wurden auch östlich von Tel Aviv und in Siedlungen westlich von Ramallah gemeldet. Die Rettungsdienste gaben an, dass fünf Menschen bei dem iranischen Raketenangriff verletzt wurden, während zehn weitere bei dem Versuch, Schutzräume zu erreichen, verletzt wurden.

Der israelische Fernsehsender Channel 12 berichtete, dass 20 Feuerwehreinheiten zu mehreren durch die Angriffe verursachten Einsätzen ausgerückt seien. Das Militär gab außerdem bekannt, dass es in der Nacht etwa 30 Drohnen abgefangen habe, die in Richtung Israel gestartet waren.

Die israelischen Behörden meldeten die Evakuierung von 60 Einwohnern in Haifa, 1.300 in Petah Tikva und 300 in Tel Aviv aufgrund von Schäden an Wohngebäuden.

Der Kommandeur der iranischen Bodentruppen erklärte, dass eine neue Welle hochintensiver Angriffe mit modernsten Waffen gestartet worden sei, darunter Drohnen mit hoher Kapazität, die auf strategische Ziele in Israel gerichtet seien. Die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) bestätigte weitere Raketenangriffe und bezeichnete sie als stärker als die vorherigen Angriffe.

„Wir werden präzise und schmerzhafte Operationen gegen wichtige zionistische Ziele fortsetzen, bis diese vernichtet sind“, hieß es in einer Erklärung der IRGC.

In den sozialen Medien kursierten Aufnahmen, die Rauchwolken über mehreren Orten tief im Inneren von Tel Aviv zeigten.

Israelische Angriffe auf iranisches Territorium

Neben der gemeldeten Ermordung von Shadmani gab das israelische Militär bekannt, dass seine Luftwaffe in der Nacht umfangreiche Angriffe auf militärische Infrastrukturen im Westen des Iran geflogen habe.

Zu den Zielen gehörten Lagerstätten für Boden-Boden-Raketen, Abschussrampen und Drohnendepots.

Am Dienstagmorgen wurde außerdem eine Drohne im südlichen Golan abgefangen, nachdem in der Region Luftangriffssirenen ausgelöst worden waren.

Iranische Beamte meldeten steigende Opferzahlen durch israelische Angriffe. In der Provinz Lorestan gab der Sicherheitschef bekannt, dass drei israelische Drohnen entdeckt und zerstört worden seien. Bei einem Raketenangriff in der Stadt Kashan wurden jedoch drei Menschen getötet und vier weitere verletzt.

Ein Mitglied des iranischen Parlaments aus Khorramabad erklärte, dass in Lorestan 21 Menschen durch israelische Angriffe getötet worden seien.

In der Stadt Tabriz im Nordwesten des Iran wurden mehrere Explosionen gemeldet. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim wurden vier Raketen von einer israelischen Drohne auf ein Industriegebiet in der Region abgefeuert. Nour News bestätigte, dass es am Morgen zwei Explosionen in der Stadt gegeben habe.

