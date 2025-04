Israel: Außenposten oder Land? M. Reza Behnam

https://www.counterpunch.org/2025/04/09/israel-outpost-or-country/



M. Reza Behnam

In der orwellschen Welt, in der wir heute leben, werden Länder und Gruppen, die das Völkerrecht einhalten, als Terroristen oder Unterstützer des Terrorismus bezeichnet, während diejenigen, die unaussprechliche Verbrechen begehen und dabei in eklatanter Weise gegen internationales und humanitäres Recht verstoßen, weder benannt noch bestraft werden.

Die letzten anderthalb Jahre in Gaza haben auf eklatante Weise gezeigt, wie wenig sich die Vereinigten Staaten um die Einhaltung des Völkerrechts scheren. Und dass ihr Außenposten Israel weiterhin außerhalb internationaler Regeln und moralischer Normen gesetzlos agiert. In Palästina war Israel der Henker und die Vereinigten Staaten der Vollstrecker von ethnischen Säuberungen und Völkermord.

Sowohl die Biden- als auch die Trump-Regierung haben für Israel das Gesetz gebrochen.

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger, der versuchte, seine Verstöße gegen internationales und US-amerikanisches Recht zu verbergen oder zu verschleiern, verstößt das Weiße Haus unter Trump offen und dreist gegen beide.

Die Vereinigten Staaten liefern weiterhin tödliche Waffen für die von Tel Aviv inszenierte humanitäre Katastrophe, obwohl sie das „Übereinkommen über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes“ von 1948, auch bekannt als Völkermordkonvention, unterzeichnet haben. Dabei handelt es sich um einen verbindlichen Vertrag, der eine „Schutzverantwortung“ für die Vertragsstaaten festlegt, unabhängig davon, ob sie ihn ratifiziert haben oder nicht.

Die Konvention definierte Völkermord und erkannte ihn endgültig als Verbrechen an. Sie kriminalisierte auch die Mittäterschaft und legte den Vertragsstaaten die Pflicht auf, Maßnahmen zur Verhinderung und Bestrafung von Tätern zu ergreifen.

Zusätzlich zu dem oben genannten Vertrag wurde durch die Charta der Vereinten Nationen von 1945, die Genfer Konventionen von 1949 sowie andere verbindliche UN-Dokumente eine kollektive „Verantwortung zum Schutz“ vor Völkermord, ethnischen Säuberungen, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit festgelegt. Diese Verpflichtung sollte sicherstellen, dass die internationale Gemeinschaft nie wieder, wie im Zweiten Weltkrieg, untätig bleibt.

Die Geschichte wird jene Länder und Amtsträger, die ihren moralischen und rechtlichen Verpflichtungen zur Beendigung des Völkermords nicht nachgekommen sind, hart und zu Recht verurteilen. Und sie wird jene loben, die es getan haben.

Leider hat niemand gefragt, warum die Vereinigten Staaten Länder und Gruppen, die ihre Verpflichtungen gemäß Artikel I der Konvention zur „Verhütung und Bestrafung von Völkermord“ gewissenhaft erfüllt haben, so hart und gnadenlos bestraft haben.

Um den Orwellschen Verzerrungen entgegenzuwirken, die Israels anhaltende Gräueltaten umrahmen, ist es wichtig, diejenigen anzuerkennen, die ihren moralischen und rechtlichen Verpflichtungen gemäß dem Völkerrecht nachgekommen sind.

In einer Welt, in der mächtige Nationen ungestraft handeln, haben einige gehandelt, um den Völkermord zu beenden: Ansar Allah (auch bekannt als Houthis) im Jemen, die Hisbollah im Libanon, die Islamische Republik Iran und Südafrika.

Der Widerstand gegen Unterdrückung ist ein zentraler Bestandteil ihrer Identität und hat sie in Solidarität mit den palästinensischen Widerstandsbewegungen vereint. Sie haben einen hohen Preis dafür gezahlt, dass sie die Mandate des Völkerrechts und des humanitären Völkerrechts erfüllt haben.

Die Vereinigten Staaten bezeichnen jedes Land oder jede Gruppe, die gegen israelische Terroristen kämpft und sich ihnen entgegenstellt, als Terroristen.

Ansar Allah (Anhänger Gottes) im Jemen

Als Reaktion auf die israelische Invasion und die humanitäre Blockade des Gazastreifens trat Ansar Allah am 31. Oktober 2023 in den Gaza-Krieg ein. Sie begann mit Raketen-/Drohnenangriffen auf Handels- und Militärschiffe, die mit Israel in Verbindung standen, im Roten Meer und im Golf von Aden. Die Angriffe wurden eingestellt, als das Waffenstillstandsabkommen am 19. Januar 2025 in Kraft trat. Als Israel Mitte März den Waffenstillstand brach und seine völkermörderische Kampagne und die Blockade von Nahrungsmitteln und Medikamenten für Gaza wieder aufnahm, nahm Ansar Allah seine Angriffe wieder auf.

Das Humanitarian Operations Coordination Center erklärte: „Wir hoffen, dass verstanden wird, dass die Aktionen des [Ansar-Allah-Militärs] … aus einem tiefen Gefühl religiöser, humanitärer und moralischer Verantwortung gegenüber dem unterdrückten palästinensischen Volk resultieren und darauf abzielen, Druck auf die israelische Besatzungsmacht auszuüben, damit sie die Übergänge zum Gazastreifen wieder öffnet und die Einfuhr von Hilfsgütern, einschließlich Nahrungsmitteln und medizinischer Hilfsgüter, erlaubt.“

Die US-amerikanischen Medienunternehmen haben Ansar Allah abfällig als regionalen Stellvertreter Teherans dargestellt. Sie haben es jedoch versäumt, über die historische Solidarität Jemens mit Palästina zu berichten.

So sprachen sich beispielsweise jemenitische Vertreter bei den Vereinten Nationen 1947 gegen die Teilung Palästinas aus, und während des Oktoberkriegs 1973 wurde die Straße von Bab al-Mandab für Schiffe gesperrt, die Treibstoff nach Israel transportierten. Außerdem drängte die Republik Jemen nach ihrer Vereinigung im Jahr 1990 auf die diplomatische Anerkennung der Palästinensischen Befreiungsorganisation durch die USA und gewährte den palästinensischen Flüchtlingen die gleichen Rechte und Ressourcen wie ihren eigenen Bürgern.

Hisbollah (Partei Gottes) im Libanon

Wie Ansar Allah im Jemen wurde auch die Hisbollah von den Vereinigten Staaten und dem Westen als terroristische Organisation eingestuft. In Wirklichkeit handelt es sich um eine nationale politische Partei und eine militärische Kraft, die sich dem Schutz des Libanon und der Palästinenser gegen die israelische Expansion und Aggression verschrieben hat.

Die israelischen Invasionen und die Belagerung des Libanon im Jahr 1982 führten zum Widerstand. Die Hisbollah verkündete offiziell ihre Existenz im Jahr 1985 in einem „Offenen Brief an die Unterdrückten im Libanon und in der Welt“. In dem Brief erklärten sie ihre Absicht, die israelischen Besatzer aus dem Libanon, Palästina und Jerusalem zu entfernen. Das Manifest wurde im Jahr 2009 überarbeitet, um das Engagement der Organisation für einen Beitrag zum multireligiösen libanesischen Staat widerzuspiegeln.

Aus Solidarität mit den Palästinensern begann die Hisbollah einen Tag nach der Al-Aqsa-Flutoperation am 7. Oktober eine Angriffswelle gegen das zionistische Regime. Sie begannen, israelische Streitkräfte im besetzten Gebiet der Shebaa-Farmen zu beschießen und eröffneten eine Front im Südlibanon. Die Hisbollah weigerte sich, die Angriffe einzustellen, bis Tel Aviv seinen Völkermord an den Palästinensern beendete. Während des kurzen Waffenstillstands stellten sie die Kämpfe ein.

Israel hat eine Reihe von Hisbollah-Führern ermordet, darunter den beliebten Generalsekretär Sayeed Hassan Nasrallah im Jahr 2024, in der Annahme, den Widerstand damit brechen zu können.

Das Konzept des Widerstands ist eine Leitideologie der Hisbollah. Ihr Image in der muslimischen Welt wurde durch ihr Beispiel der Befreiung libanesischen Landes in den Jahren 2000 und 2006 durch bewaffneten Kampf gegen die israelischen Besatzer, ihre bedingungslose Unterstützung für die Befreiung Palästinas und ihre Opposition gegen die regionale Hegemonie der USA und Israels gestärkt.

Die Ideen und Ideale der iranischen Revolution von 1979 haben die Entwicklung der Hisbollah vorangetrieben, die der Iran seit den Anfängen der Gruppe unterstützt.

Islamische Republik Iran

Seit 1979 wird der Iran durch seine Kultur des Widerstands gegen die Hegemonie der USA und Israels und sein Engagement für die palästinensische Selbstbestimmung definiert. Widerstand ist ein zentraler Bestandteil seiner Außenpolitik. Artikel 152 der Verfassung der Islamischen Republik Iran vom Dezember 1979 erklärt:

„Die Außenpolitik der Islamischen Republik Iran basiert auf der Ablehnung aller Formen der Vorherrschaft, sowohl der Ausübung als auch der Unterwerfung unter diese, der Wahrung der Unabhängigkeit des Landes … der Verteidigung der Rechte aller Muslime, der Blockfreiheit gegenüber den hegemonialen Supermächten und der Aufrechterhaltung friedlicher Beziehungen zu allen nicht kriegführenden Staaten.“

Darüber hinaus unterstreicht Artikel 154, der besagt, dass der Iran sich nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Nationen einmischen wird, die Unterstützung des Landes für „die gerechten Kämpfe der Mustad’affun [Unterdrückten] gegen die Mustakbirun [Unterdrücker] in jedem Winkel der Welt“.

Der Iran ist seiner völkerrechtlichen Verantwortung nachgekommen, sich der illegalen Besetzung Palästinas durch Israel zu widersetzen. Folglich befindet er sich seit dem Übergang von einer Monarchie zu einer Islamischen Republik im Konflikt mit den US-Regierungen und unter lähmenden Wirtschaftssanktionen.

Republik Südafrika

Südafrika reichte am 29. Dezember 2023 einen Antrag auf Einleitung eines Verfahrens gegen Israel vor dem Rechtsorgan der Vereinten Nationen, dem Internationalen Gerichtshof (IGH), ein und beschuldigte Israel, Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen zu begehen. Es brachte den Fall vor, indem es sich auf seine „Verpflichtung zur Verhinderung von Völkermord“ als Unterzeichner der UN-Völkermordkonvention berief.

In „Südafrika gegen Israel“ argumentierten die Anwälte des Obersten Gerichtshofs von Südafrika, dass „die Absicht, Gaza zu zerstören, auf höchster staatlicher Ebene gehegt und gepflegt wurde“.

Obwohl der IGH Israel anwies (26. Januar 2024), alle Maßnahmen zu ergreifen, um Völkermord zu verhindern, die Täter zu bestrafen und die Bereitstellung humanitärer Hilfe und grundlegender Dienstleistungen zu ermöglichen, hat Israel das rechtsverbindliche Urteil des Gerichts nie befolgt.

Seit seinem ersten Antrag hat Südafrika drei weitere Petitionen beim Internationalen Gerichtshof eingereicht, um zusätzliche Notfallmaßnahmen zum Schutz der Palästinenser zu erwirken, und 13 Länder haben Unterstützungserklärungen abgegeben.

Südafrika hat sich außerdem geweigert, sich von den Vereinigten Staaten einschüchtern zu lassen. Trotz der Drohungen der derzeitigen Regierung, einschließlich der Kürzung der Finanzhilfe, betonte Außenminister Ronald Lamola das prinzipientreue Bekenntnis Südafrikas zur Rechtsstaatlichkeit und die Weigerung, die Klage vor dem Internationalen Gerichtshof zurückzuziehen.

Schlussfolgerung

Während Demonstranten auf dem Campus von US-Universitäten entführt und von der Regierung illegal inhaftiert werden, weil sie sich dem Völkermord in Gaza widersetzen, heißt der amerikanische Präsident den angeklagten israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu im Weißen Haus willkommen, anstatt ihn zu verhaften, und missachtet dabei das Völkerrecht.

Die Verpflichtung nach dem Völkergewohnheitsrecht, Kriegsverbrecher zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen, ist fest verankert. Sie ist in einer Reihe von Verträgen und zahlreichen Resolutionen der UN-Menschenrechtskommission enthalten und wurde vom UN-Sicherheitsrat mehrfach bekräftigt. Darüber hinaus wurde in der Präambel des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) „die Pflicht jedes Staates, seine Strafgerichtsbarkeit über die Verantwortlichen für internationale Verbrechen auszuüben“, bestätigt.

Nicht-Vertragsstaaten des IStGH wie die Vereinigten Staaten sind verpflichtet, mit dem Gerichtshof zusammenzuarbeiten, und zwar nicht nur in Fällen, die vom Sicherheitsrat überwiesen werden, sondern auch gemäß den Bestimmungen der Genfer Konventionen von 1949, nach denen Staaten das humanitäre Völkerrecht „respektieren und gewährleisten“ müssen.

Im Hinblick auf die Aktionen der palästinensischen Widerstandsbewegungen sollte angemerkt werden, dass die UN-Generalversammlung eine Reihe von Resolutionen verabschiedet hat, in denen die Legitimität des bewaffneten Widerstands als Mittel unterdrückter Völker zur Erlangung von Selbstbestimmung und Unabhängigkeit anerkannt wird.

Das offizielle Schweigen der sogenannten zivilisierten Welt, insbesondere der Vereinigten Staaten, zu Israels Terror- und Barbareikampagne in Gaza und in den besetzten palästinensischen Gebieten hat einen gefährlichen Präzedenzfall geschaffen. Anstatt seinen Verpflichtungen gemäß der Völkermordkonvention nachzukommen und die Palästinenser vor einem Völkermord zu schützen, hat Washington einen Krieg gegen diejenigen geführt, die einen solchen begehen.

Die Vereinigten Staaten haben zu ihrem Unglück stark in ihren zionistischen Außenposten investiert und sich dabei als gesetzestreues moralisches Land ausgegeben. Israel hat keine geschriebene Verfassung und keine festgelegten Grenzen; damit hat es außerhalb der Regeln und Gesetze internationaler Konventionen gelebt.

Als koloniale Entität wussten die israelischen Führer, dass sie, um ihre rassistischen Ziele in Palästina zu erreichen, außerhalb des internationalen und humanitären Rechts agieren müssten. Und genau das hat Israel seit mehr als acht Jahrzehnten ungehindert getan.

Das Schicksal von Gaza bestimmt nicht nur die Zukunft der Palästinenser, sondern auch die der zionistischen Israelis und Amerikaner. Vor allem aber stellt sich die Frage, ob die neue internationale Ordnung eine sein wird, in der „Macht Recht schafft“ oder „Recht Recht schafft“.

