https://english.almayadeen.net/news/politics/assange-s-legacy-lives-through-trump-s-ignorance-of-yemen



Assanges Vermächtnis lebt durch Trumps Ignoranz gegenüber dem Jemen weiter

Von Mohammad Al-Jaber

Quelle: Al Mayadeen

9. April 2025

Julian Assange wurde durch den Dreck gezogen, weil er die Tötung von Zivilisten durch die US-Regierung aufgedeckt hat. Heute feiert Trump genau diese verwerfliche Tat.

– wie es bei den USA die überwältigende Mehrheit der Zeit der Fall ist. Von der Bombardierung von Zivilisten in Vietnam mit Agent Orange und Napalm über die Bombardierung Jugoslawiens und die Operation „Schock und Ehrfurcht“ im Irak bis hin zu Drohnenangriffen auf Zivilisten und Kinder in Somalia und Syrien haben aufeinanderfolgende US-Regierungen gezeigt, dass Washington eine ziemliche Affinität für das Abschlachten wehrloser Zivilisten hat.

Kollateralschaden – aber beabsichtigt – Mord

Das Video zieht unverblümt Parallelen zum berüchtigten Collateral-Murder-Video. 2010 veröffentlichte WikiLeaks das mittlerweile berüchtigte Video, das durchgesickertes Filmmaterial von einem Angriff eines US-amerikanischen Apache-Hubschraubers in Bagdad aus dem Jahr 2007 enthielt. Darin suchen amerikanische Soldaten die Straßen durch körnige Schwarz-Weiß-Bildschirme ab und erzählen von ihrer beiläufigen Jagd auf „Ziele“. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den Zielen um zwei Journalisten von Reuters und eine Gruppe Zivilisten.

Die amerikanischen Soldaten ahmten ihre Vorgesetzten nach, was die Art und Weise betraf, wie sie Zivilisten abschlachteten. Vielleicht liegt es daran, dass sie ihre Opfer durch einen Bildschirm sehen, was sie dazu bringt, sie unmenschlich zu behandeln, und dass ihnen die Schwere ihres Verbrechens nicht so offensichtlich ist, aber die Entfremdung der Westler von ihren Mitmenschen ist eine entsetzliche Realität, die sich in jedem einzelnen von ihnen begangenen Kriegsverbrechen zeigt.

Der Dialog war in seiner Grausamkeit fast filmreif: Soldaten lachten, scherzten und baten eifrig um Erlaubnis, schießen zu dürfen. Als ein Transporter eintraf, um die Verwundeten zu retten, wurde auch er bombardiert. Vielleicht besagen die Regeln der imperialen Kriegsführung, dass die Hilfe für Sterbende ein Kapitalverbrechen ist. Unter den Überlebenden, die aus den Trümmern gezogen wurden, befanden sich zwei Kinder, nur weil die Männer im Cockpit dachten, eine Kamera sei ein RPG-Werfer.

Sind Schuld und Verantwortlichkeit subjektiv?

Anstatt die Kriegsverbrecher zu verurteilen und zur Rechenschaft zu ziehen, löste das Filmmaterial eine Hexenjagd auf die Whistleblower aus, und die US-Regierung setzte Himmel und Hölle in Bewegung, um diejenigen zu verfolgen, die es wagten, das Verbrechen aufzudecken: Brad Manning, der das Filmmaterial weitergegeben hatte, wurde jahrelang inhaftiert; Julian Assange, der Mann, der es veröffentlicht hatte, wurde zum Gejagten, verleumdet und verunglimpft, und war gezwungen, sein Leben in Isolation zu verbringen, bevor er verhaftet und in ein Hochsicherheitsgefängnis gebracht wurde.

Irgendwie war das erschütternde Verbrechen nicht das Massaker an unschuldigen Zivilisten und Journalisten, sondern vielmehr die Tatsache, dass diese Tat öffentlich gemacht wurde. Wofür Assange gejagt und inhaftiert wurde, nutzt Trump als Rechtfertigung für seine Prahlerei. Vielleicht, um zu beweisen, dass er tatsächlich fähig ist und nicht tatenlos zusehen würde, wie der Jemen versucht, einen Völkermord zu beenden; vielleicht, um zu zeigen, dass er besser als die Biden-Regierung darin ist, Unschuldige zu töten, oder vielleicht ist es einfach nur Ignoranz.

Das wahre Motiv ist vielleicht nicht bekannt, aber eines wird jede Spekulation darüber in den Schatten stellen, nämlich die Grausamkeit und sogar der zugrunde liegende Rassismus hinter dem Verbrechen.

Tatsächlich könnte es sein, dass der Westen ein solches Maß an Verderbtheit erreicht hat, dass das Töten von Zivilisten nicht mehr als etwas angesehen wird, das man verbergen und für das man sich schämen und das man wiedergutmachen sollte, sondern eher als Wahlkampfmaterial und als Mittel, um politische Punkte zu sammeln oder sogar eine Wahrnehmung von Macht zu erzeugen.

Ein Beispiel aus den Büchern „Israels“?

Die israelische Besatzungsmacht hat vor kurzem damit begonnen, ihre Luftangriffe über die Medien zu verbreiten, und da normale Menschen Trends folgen, tun dies vielleicht auch die oberen Ränge der politischen Macht. Seit Jahren verbreitet „Israel“ die Zerstörung, die es gesät hat, sei es im Libanon, in Palästina oder in Syrien, und stellt seine Grausamkeit und die Verwüstung, die es der Zivilbevölkerung zufügt, der ganzen Welt zur Schau, und das alles mit Waffen, die größtenteils aus den Vereinigten Staaten stammen. Trump, wie er ist, wollte etwas von dem Einfluss für sich selbst und hat die schmutzige Wäsche seiner Regierung gewaschen und gezeigt, dass das Pentagon seine Ziele nicht unbedingt überprüft und nie aus seinen Fehlern lernt.

Es ist zwar bekannt, dass die Vereinigten Staaten die israelische Besatzung unterstützen, sie mit Ausbildung, Finanzen, Ausrüstung und vor allem Straflosigkeit versorgen, aber jetzt ist es das Land, das von „Israel“ lernt. Wer sonst könnte effektiver darin sein, Zivilisten abzuschlachten? Die über 50.000 Ermordeten in Gaza sind der beste Beweis dafür, wie grausam das von imperialistischen Fäden gestützte Gebilde sein kann.

Früher wurden Massaker heruntergespielt und unter den Teppich gekehrt, in dem Versuch, sich als Kriegsverbrecher reinzuwaschen und das eigene Image nicht zu beschädigen. Aber mit einer so egoistischen und verkommenen Person wie Trump an der Macht ändern sich vielleicht die Spielregeln, und der Massenmord an Zivilisten wird gefeiert, nur um den Anschein von Stärke zu erwecken. Vielleicht spricht dies nicht nur für Trumps Verderbtheit und Ignoranz, sondern für die Verderbtheit und Ignoranz der westlichen Werte insgesamt.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …