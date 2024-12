https://www.palestinechronicle.com/israel-is-committing-genocide-in-gaza-israeli-historian-compiles-database-of-evidence/



Israel begeht Völkermord“ in Gaza – israelischer Historiker stellt Datenbank mit Beweisen zusammen

7. Dezember 2024

Der israelische Historiker Lee Mordechai kommt zu dem Schluss, dass Israel in Gaza einen Völkermord begeht. (Entwurf: Palestina Chronicle)

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

„Die enorme Menge an Beweisen, die ich gesehen habe und auf die ich später in diesem Dokument Bezug nehme, hat mich zu der Überzeugung gebracht, dass Israel einen Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza begeht.

Ein israelischer Historiker ist zu dem Schluss gekommen, dass Israel in seinem Krieg gegen den Gazastreifen einen Völkermord begeht, und hat eine Online-Datenbank mit Beweisen für die Gräueltaten zusammengestellt, die im vergangenen Jahr in der belagerten Enklave begangen wurden.

Ich, Lee Mordechai, von Beruf Historiker und israelischer Staatsbürger, lege in diesem Dokument Zeugnis über die Situation im Gazastreifen ab, so wie sich die Ereignisse entwickeln“, erklärt Lee Mordechai, außerordentlicher Professor an der Hebräischen Universität Jerusalem, in der Zusammenfassung seines Berichts mit dem Titel ‚Bearing Witness to the Israel-Gaza War‘.

„Die enorme Menge an Beweisen, die ich gesehen habe und von denen viele in diesem Dokument erwähnt werden, haben mich zu der Überzeugung gebracht, dass Israel einen Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza begeht“, so Mordechai weiter.

Die englische Übersetzung der letzten aktualisierten Version des Berichts, datiert vom 5. Dezember 2024, umfasst 124 Seiten und enthält über 1.400 Fußnoten, die sich auf Tausende von Quellen beziehen, darunter Augenzeugenberichte, Videomaterial, Untersuchungsmaterialien, Artikel und Fotos“, so Haaretz.

„Die Beweise, die ich gesehen habe und erörtere, deuten darauf hin, dass eines der wahrscheinlichen Ziele Israels darin besteht, den Gazastreifen ethnisch zu säubern, sei es in Teilen oder im Ganzen, indem so viele Palästinenser wie möglich entfernt werden“, so Mordechai.

Haaretz sagt, der Bericht sei „die methodischste und detaillierteste Dokumentation der Kriegsverbrechen, die Israel im Gazastreifen begeht, in hebräischer Sprache (es gibt auch eine englische Übersetzung)“.

Der Online-Bericht enthält Abschnitte mit den Titeln „Massaker an Palästinensern“, „Tod der Zivilbevölkerung“, „Entmenschlichung“, „ethnische Säuberung“, „Geiseln“, „Westjordanland“, „Medien und Propaganda“ und „US-Beteiligung“. Mordechai hat auch einen Abschnitt über den zweiten Überfall auf das al-Shifa-Krankenhaus im März 2024, die US-Campus-Proteste von April bis Mai 2024 und die Nord-Gaza-Operation von Oktober bis Dezember 2024.

Schreckliches Filmmaterial, Zeugenaussagen

Mordechai sagt, die „Entmenschlichung der Palästinenser ist jetzt normativ, allgegenwärtig und offensichtlich in vielen Hunderten von Bildern und Videos, von denen fast alle von IDF-Soldaten in die sozialen Medien hochgeladen wurden.“

Diese Videos und Bilder, so der Bericht, „zeigen, wie sie auf Zivilisten schießen, die weiße Fahnen schwenken, wie sie Personen, Gefangene und Leichen misshandeln, wie sie fröhlich Häuser, verschiedene Strukturen und Einrichtungen, religiöse Stätten beschädigen oder zerstören und persönliche Gegenstände plündern, wie sie wahllos ihre Waffen abfeuern, einheimische Tiere erschießen, Privateigentum zerstören, Bücher in Bibliotheken verbrennen, palästinensische und islamische Symbole verunstalten (einschließlich der Verbrennung von Koranen und der Umwandlung von Moscheen in Speiseräume) und eine neue Nakba ausrufen.“

In einem Video heißt es beispielsweise: „Es zeigt Dutzende von palästinensischen Gefangenen aus dem Gazastreifen, die gefesselt und mit verbundenen Augen in einem Bus sitzen. Ein israelischer Soldat verlangt dann, dass sie seine Familie preisen und erklären, dass sie Sklaven seiner Familie ‚für immer und ewig‘ werden wollen.“

In einer anderen Aussage eines Arztes aus Gaza heißt es, dass „der inhaftierte Direktor des Al-Shifa Medical Complex wie ein Tier kriechen musste, ihm eine Kette um den Hals gelegt wurde und er wie ein Hund aus einem Napf essen sollte.“

Ein Häftling aus dem Gazastreifen sagte, dass „IDF-Soldaten weibliche Häftlinge aus dem Gazastreifen völlig nackt in der Männerabteilung unterbrachten und einigen der weiblichen Häftlinge die Haare abschnitten“.

Eine inhaftierte Frau aus dem Gazastreifen erzählte, so der Bericht, „von den Misshandlungen und Erniedrigungen, die sie während ihrer eigenen Inhaftierung erlitt, während der sie von ihren kleinen Kindern getrennt wurde und IDF-Soldaten sie mehrfach schlugen und ihr drohten, sie lebendig zu begraben.“

Ein weiterer dokumentierter Fall ist der einer palästinensischen Frau, die behauptete, die israelischen Soldaten hätten ihrem Mann während seiner Inhaftierung einen Davidstern auf den Rücken geritzt“.

Ein Soldat „filmte einen Hund, der die Leiche eines Gazaners fraß und rief aus, dass er ‚die Leiche des Terroristen zerlegt‘ habe, dann schwenkte er die Kamera, um über die Schönheit der Aussicht und den Sonnenuntergang zu sprechen.“

Propaganda der Mainstream-Medien

Mordechai sagt, dass die Situation „durch die starke Unterstützung der meisten Mainstream-Medien in Israel und im Westen, vor allem in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Deutschland, möglich gemacht wurde“.

Er stellt fest, dass „Israel von Beginn des Krieges an eine Informationskampagne geführt hat, die die Schrecken der Angriffe vom 7. Oktober mit sowohl zuverlässigen als auch unzuverlässigen Tatsachenbehauptungen hervorhob, den Informationsfluss aus dem Gazastreifen einschränkte, kritische Stimmen außerhalb Israels diskreditierte und den inländischen Diskurs einschränkte, um die israelische Öffentlichkeit für den Krieg zu mobilisieren.“

„Infolgedessen sind die israelischen Medien und der israelische Diskurs nach wie vor überwiegend und unkritisch kriegsbefürwortend, wobei viele Institutionen und Einzelpersonen sich selbst zensieren“, fügt er hinzu.

Die Mainstream-Medien in den USA „teilen einen Großteil dieses Ansatzes“, so Mordechai.

Gründliche Untersuchungen der israelischen Verleumdungskampagne gegen das UNRWA und der anhaltenden Zweifel an den palästinensischen Todesopfern zeigen, dass es sich in beiden Fällen um unbegründete Propaganda handelt“, sagt er.

„All das normalisiert die israelische Gewalt und die israelischen Aktionen, indem es sie als legitim darstellt, lenkt die Aufmerksamkeit von der Realität in Gaza ab und trägt zur Entmenschlichung der Palästinenser bei“, betont der Historiker.

US-Unterstützung

„Die fast vollständige Unterstützung Amerikas war für Israels Kriegsführung von grundlegender Bedeutung“, stellt er fest und fügt hinzu, dass diese Unterstützung “in Form von Militärhilfe, dem Einsatz von US-Militär und anderen Mitteln, eiserner diplomatischer Unterstützung, insbesondere bei den Vereinten Nationen, und der Befreiung Israels von Mechanismen der US-Aufsicht und ernsthafter Rechenschaftspflicht erfolgte.“

Der Historiker kommt zu dem Schluss, dass die „kritischeren“ Äußerungen der USA gegenüber Israel zu „fast keinen Änderungen“ in ihrer Politik gegenüber Israel geführt haben.

Entmenschlichung“ der Palästinenser

Mordechai sagt, Israels höchste Staatsbeamte hätten die „Entmenschlichung“ der Palästinenser vorangetrieben, und diese werde weiterhin durch die staatliche Infrastruktur und das Militär unterstützt.

„Der israelische Diskurs hat die Palästinenser in einem solchen Ausmaß entmenschlicht, dass die große Mehrheit der israelischen Juden die oben genannten Maßnahmen unterstützt“, stellt er fest.

„Im israelischen Diskurs ist es legitim, über Palästinenser in einer völkermörderischen Sprache zu sprechen. Die Entmenschlichung führt zu weit verbreiteten Misshandlungen und Gewalt gegen inhaftierte Palästinenser und Zivilisten aus dem Gazastreifen und deren Eigentum, und das fast ohne Konsequenzen“, fügt der Historiker hinzu.

Ethnische Säuberungen, so der Bericht, werden im israelischen Diskurs offen diskutiert, auch von Ministern der herrschenden Regierung wie dem Minister für das Kulturerbe, „der auch dazu aufrief, eine Atombombe auf Gaza abzuwerfen“, und dem Vorsitzenden eines Gemeinderats, der vorschlug, alle Gaza-Bewohner in den Libanon zu schicken und den gesamten Gazastreifen platt zu machen, „damit er ein leeres Museum wie Auschwitz wird“.

Gaza unbewohnbar machen

„Alle Beweise, die ich gesehen habe, deuten darauf hin, dass Israel den Gazastreifen systematisch zerstört, um ihn für die Zukunft unbewohnbar zu machen“, sagt Mordechai.

Der Bericht weist darauf hin, dass Israel in der ersten Woche nach dem 7. Oktober 6.000 Bomben auf Gaza abgeworfen hat – mehr als die USA jährlich in Afghanistan einsetzen. In den ersten drei Monaten der Kämpfe habe Israel „über 10.000 Gebäude im Gazastreifen zerstört – verglichen mit etwa 4.700 Gebäuden in Aleppo nach drei Jahren Kampfhandlungen“.

Israel „soll über 500 2.000-Pfund-Bomben in dem dicht besiedelten Stadtgebiet abgeworfen haben, trotz der massiven Kollateralschäden, die diese Bomben verursachen (sie verursachen Tod oder Verletzungen in einem Radius von bis zu 365 Metern um das Ziel)“.

„Die umfassende Zerstörung von Zielen ohne militärischen Wert wie Archiven, Bibliotheken, Universitäten, Moscheen und Kulturerbestätten sowie die weitreichende Zerstörung der zivilen Infrastruktur und von mehr als der Hälfte der Gebäude im gesamten Gazastreifen tragen alle zu dem Ziel bei, den Gazastreifen unbewohnbar zu machen“, so Mordechai.

Nördlicher Gazastreifen

Als die israelische Belagerung des nördlichen Gazastreifens im Oktober 2024 begann, wurde laut dem Historiker „fast sofort“ klar, dass sich diese Operation „qualitativ von den vorangegangenen unterscheidet“.

„Israel begann de facto mit einer vollständigen Belagerung des nördlichen Gazastreifens, griff Zivilisten und Krankenhäuser direkt an und versuchte, die örtliche Bevölkerung aus dem Gebiet zu vertreiben, was schnell als ethnische Säuberung anerkannt wurde.“

Mordechai sagt, Israel habe „wiederholt Palästinenser im Gazastreifen massakriert“ und dabei mehr als 44.000 Palästinenser getötet, von denen mindestens 60 % Frauen, Kinder und ältere Menschen waren, und fügte hinzu, dass mindestens 100.000 weitere verletzt wurden und mehr als 10.000 noch vermisst werden.

Es gibt zahlreiche Beweise für Israels wahllose und unverhältnismäßige Angriffe während des gesamten Krieges sowie viele Beispiele für Massaker und andere Tötungen“, schreibt er.

Amnestys Schlussfolgerung zum Völkermord

Amnesty International kam in dieser Woche in einem neuen Bericht zu dem Schluss, dass es „genügend Anhaltspunkte“ für die Schlussfolgerung gibt, dass Israel Völkermord an den Palästinensern im belagerten Gazastreifen begangen hat und weiterhin begeht.

„Der Bericht von Amnesty International zeigt, dass Israel Handlungen begangen hat, die nach der Völkermordkonvention verboten sind, und zwar mit der spezifischen Absicht, die Palästinenser im Gazastreifen zu vernichten“, sagte Agnès Callamard, Generalsekretärin von Amnesty International.

„Zu diesen Handlungen gehören Tötungen, die Verursachung schwerer körperlicher oder seelischer Schäden und die vorsätzliche Verhängung von Lebensbedingungen für Palästinenser in Gaza, die auf ihre physische Zerstörung abzielen“, fügte sie nach der Veröffentlichung des 296-seitigen Berichts am Donnerstag mit dem Titel ‚You Feel Like You Are Subhuman‘: Israels Völkermord an den Palästinensern in Gaza“.

(The Palestina Chronicle)

