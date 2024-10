https://english.almayadeen.net/news/politics/-israel–besieges-jabalia-amid-displacement-and-killings



Israel belagert Jabalia inmitten von Vertreibungen und Morden

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen + Al Mayadeen

15. Oktober 2024

Jabalia erlebt eine neue Welle von Vertreibungen durch israelische Besatzungstruppen nach anhaltenden Massakern.



Das UNRWA Jabalia Health Centre in Gaza wurde durch israelische Luftangriffe zerstört. (@UNRWA /X)

Die israelischen Invasionstruppen haben am Dienstag ihre Belagerung von Dschabalija im Norden des Gazastreifens verschärft, was zur Tötung von mindestens sieben Personen führte und eine neue Welle der Vertreibung auslöste. Seit etwa 11 Tagen ist Dschabalija das Ziel einer brutalen israelischen Offensive, bei der die Invasionstruppen nun das Lager umzingeln und Panzer in den nahe gelegenen Städten Beit Lahia und Beit Hanoun aufstellen.

Dschabalija ist eines der acht historischen Flüchtlingslager im Gazastreifen.

Der Korrespondent von Al Mayadeen berichtete, dass sieben Palästinenser, darunter auch Kinder, getötet und anschließend in das Kamal Adwan Medical Hospital gebracht wurden. Dieses Massaker ereignete sich, nachdem sie von der einfallenden Armee im Gebiet Falouja, das sich westlich des Lagers Jabalia im Norden des Gazastreifens befindet, belagert und beschossen wurden.

Der Norden des Gazastreifens wird zerstört!!

Sei die Stimme des nördlichen Gazastreifens!!#SaveNorthernGaza#JabaliaGenocide#FreePalestine pic.twitter.com/PG5WoQnLoa

— yusuf (@ysuf39) 14. Oktober 2024

Der Zivilschutz gab bekannt, dass viele Opfer unter den Trümmern eingeschlossen blieben und die Rettungskräfte sie nicht erreichen konnten. Sie berichteten auch, dass „die Teams mit Zivilisten im Norden von Gaza eingeschlossen sind“, und betonten, dass „die Besatzungsarmee weiterhin Drohnen auf sie richtet und ihnen den Zugang zu den Verletzten verwehrt“.

Im Südwesten von Gaza-Stadt barg der Zivilschutz die Überreste von zwei Märtyrern, von denen einer in Stücke gerissen wurde, und die Suche nach 12 Personen, die im Industriegebiet von Tel al-Hawa noch immer unter den Trümmern vermisst werden, geht weiter.

Drei Tote und sechs Verletzte bei Angriff auf Wohnhaus

„Israel“ griff auch ein Wohnhaus in der Nähe einer Moschee in Tel al-Hawa an, was zu mehreren Toten und Verletzten führte. Außerdem wurden weitere Personen unter den Trümmern vermisst gemeldet.

Unser Korrespondent berichtete, dass bei der Bombardierung eines Hauses in der Nähe der Salah al-Din-Moschee im Stadtteil al-Zeitoun im Südosten von Gaza-Stadt drei Menschen getötet und sechs weitere verletzt wurden.

Im Zentrum von Gaza startete die israelische Besatzung einen Luftangriff auf das Nuseirat-Lager, setzte Artilleriegeschosse ein und eröffnete das Feuer aus ihren Fahrzeugen im nordwestlichen Teil des Lagers.

Im südlichen Gazastreifen wurde das Zentrum und der Osten der Stadt Rafah mit schwerer Artillerie beschossen.

Außerdem bombardierten israelische Kampfflugzeuge ein Haus im Stadtteil al-Fukhari östlich von Khan Younis, wobei fünf Palästinenser getötet und weitere verletzt wurden. Bei einem separaten Luftangriff wurde ein Haus in Bani Suheila, ebenfalls östlich von Khan Younis, bombardiert, wobei neun Menschen getötet und mehrere weitere verletzt wurden.

In diesem Zusammenhang erklärte das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen in einer Stellungnahme, das israelische Militär scheine „den Norden des Gazastreifens vollständig vom Rest des Gazastreifens abzuschneiden“.

„Die Abriegelung von Nord-Gaza lässt weitere Bedenken aufkommen, dass Israel nicht beabsichtigt, Zivilisten die Rückkehr in ihre Häuser zu gestatten, und die wiederholten Aufrufe an alle Palästinenser, den nördlichen Gazastreifen zu verlassen, lassen ernsthafte Bedenken hinsichtlich einer groß angelegten Zwangsumsiedlung der Zivilbevölkerung aufkommen„, fügte sie hinzu.

Israel setzt im nördlichen Gazastreifen eine „Kapitulation oder Verhungern“-Strategie ein: WP

Die Washington Post berichtete am Montag ausführlich über die sich verschlimmernde humanitäre Krise im nördlichen Gazastreifen, während die israelischen Besatzungstruppen (IOF) ihre Aggression gegen den Streifen verstärken.

Der Bericht beleuchtet die aufkommende Strategie, die Berichten zufolge von „Israel“ angewendet wird und als „Kapitulation oder Hungertod“-Ansatz beschrieben wird, was international auf Kritik stößt.

Die israelischen Streitkräfte haben das Flüchtlingslager Dschabalija umzingelt und an etwa 400.000 Bewohner im Norden des Gazastreifens „Evakuierungsbefehle“ ausgegeben, die sie in Richtung Süden in bereits überfüllte und bombardierte Gebiete schicken.

Der Bericht stellt fest, dass humanitäre Helfer vor Ort die Situation als katastrophal beschreiben, da die Luftangriffe weiterhin zivile Gebiete, einschließlich Flüchtlingslager, treffen.

„Es ist die Hölle, um ehrlich zu sein„, sagte Fares Afana, Leiter des Rettungsdienstes im nördlichen Gazastreifen, gegenüber The Washington Post.

Lesen Sie mehr: Israel blockiert zwei Hilfsmissionen der WHO im belagerten nördlichen Gazastreifen

Der Bericht geht auch auf den umstrittenen Plan ein, der ursprünglich von Generalmajor a. D. Giora Eiland vorgeschlagen wurde und die Evakuierung des nördlichen Gazastreifens sowie die Behandlung aller Verbleibenden als legitimes militärisches Ziel vorsieht.

Die israelische Besatzungsregierung hat die Annahme dieser Strategie zwar nicht offiziell bestätigt, Berichten zufolge wird sie jedoch teilweise umgesetzt.

Humanitäre Gruppen haben Bedenken hinsichtlich dieser Taktik geäußert. Ärzte ohne Grenzen warnt, dass Tausende von Menschen im Jabalia-Lager eingeschlossen sind, dem Hungertod nahe sind und von israelischen Streitkräften angegriffen werden

Angesichts der zunehmenden Eskalation des libanesischen Widerstands und der Vergeltungsschläge des Iran gegen israelische Ziele warnt der Bericht vor den umfassenderen regionalen Auswirkungen des anhaltenden Krieges.

Da die Aussicht auf einen Waffenstillstand schwindet, argumentiert er, dass sich die humanitäre Lage in Gaza weiter verschlechtert und die Forderungen nach einer dringenden internationalen Intervention zum Schutz der Zivilbevölkerung weitgehend unbeantwortet bleiben.

Nach den jüngsten Schätzungen des Gesundheitsministeriums von Gaza vom Montag ist die Zahl der Todesopfer seit dem 7. Oktober 2023 auf 42.289 gestiegen, zusätzlich zu 98.684 Verletzten.

Die Zahl der Todesopfer wird vermutlich noch deutlich höher liegen, da Tausende von Leichen unter den Trümmern der weit verbreiteten Zerstörung in der Enklave begraben liegen.

Lesen Sie mehr: Israel verbrennt Palästinenser bei lebendigem Leibe im Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …