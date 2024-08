https://www.middleeastmonitor.com/20240804-israel-braces-for-deadly-attack-from-iran-hezbollah-media/



Israel bereitet sich auf „tödlichen“ Angriff von Iran und Hisbollah vor: Medien

4. August 2024

Menschen nehmen an der Trauerfeier für den politischen Führer der Hamas, Ismail Haniyeh, teil, der am 1. August 2024 in Teheran, Iran, ermordet wurde [Pressebüro des iranischen Führers/Anadolu Agency]

Israel bereitet sich nach der Ermordung des politischen Hamas-Chefs Ismail Haniyeh in Teheran auf einen möglichen koordinierten tödlichen Angriff des Iran und der libanesischen Hisbollah vor, wie israelische Medien am Sonntag berichteten.

Nach verstärkten Konsultationen mit den USA glauben israelische Beamte, dass ein gemeinsamer oder getrennter Angriff der Hisbollah und des Iran auf Israel „unvermeidlich“ sei, so die Zeitung Yedioth Ahronoth.

Der Zeitpunkt des Angriffs ist jedoch noch ungewiss.

Nach Angaben der Tageszeitung wird noch darüber diskutiert, wie Israel auf den geplanten Angriff reagieren soll.

„Israelische Beamte erörterten auch die Möglichkeit, dass Israel zuerst eingreift und einen ‚Präventivschlag‘ ausführt“, so die Zeitung.

Die israelischen Ministerien wurden angewiesen, sich auf alle Szenarien vorzubereiten“, die sich zu einem Krieg an fünf Fronten ausweiten könnten, bei dem Tausende von Zielen im ganzen Land getroffen würden, heißt es weiter.

„Israelische Beamte gehen davon aus, dass die Hisbollah einen Großangriff auf Israel vorbereitet, der nicht auf militärische Ziele beschränkt sein wird“, so die Zeitung.

Die Hamas und der Iran haben Israel beschuldigt, das Attentat auf Haniyeh am 31. Juli verübt zu haben, der sich in Teheran aufhielt, um an der Vereidigung des neuen Präsidenten des Landes teilzunehmen. Tel Aviv hat die Verantwortung weder bestätigt noch dementiert.

Die Ermordung erfolgte einen Tag, nachdem Israel den ranghohen Hisbollah-Befehlshaber Fouad Shukr bei einem Luftangriff in einem südlichen Vorort von Beirut getötet hatte. Die vom Iran unterstützte Hisbollah hat Vergeltung für diese Tötung geschworen.

