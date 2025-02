https://www.wsws.org/en/articles/2025/02/07/zaky-f07.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter

Israel bewegt sich auf die Umsetzung von Trumps Plan zur ethnischen Säuberung zu

Andre Damon

@Andre__Damon

7. Februar 2025

Ein Zeltlager für vertriebene Palästinenser wird neben zerstörten Gebäuden nach der israelischen Luft- und Bodenoffensive in Jabaliya, Gaza-Streifen, am Donnerstag, dem 6. Februar 2025, errichtet [AP Photo/Abdel Kareem Hana]

Innerhalb von 48 Stunden nach dem Aufruf von US-Präsident Donald Trump zur ethnischen Säuberung des Gazastreifens durch die Vertreibung der gesamten Bevölkerung setzte die israelische Regierung den Vorschlag des Präsidenten in die Tat um.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz gab am Donnerstag bekannt, dass er das Militär angewiesen habe, die Umsetzung von Trumps Plan vorzubereiten. „Ich begrüße die mutige Initiative von Präsident Trump, die denjenigen im Gazastreifen, die das Gebiet verlassen wollen, umfassende Möglichkeiten bieten kann“, sagte er.

Er fügte hinzu: „Ich habe die israelischen Streitkräfte (IDF) angewiesen, einen Plan auszuarbeiten“, der „Ausreisemöglichkeiten über Landübergänge sowie besondere Vorkehrungen für die Ausreise auf dem See- und Luftweg“ beinhalten würde.

Am Dienstag erklärte Trump, dass der Gazastreifen „nicht durch einen Prozess des Wiederaufbaus und der Besetzung durch dieselben Menschen gehen sollte, die dort ein elendes Dasein geführt haben“. Trump forderte „andere Länder“ auf, „verschiedene Gebiete zu bauen, die letztendlich von den 1,8 Millionen in Gaza lebenden Palästinensern besetzt werden“.

Die US-Medien haben so getan, als wären sie schockiert und empört über Trumps Plan, der fälschlicherweise als eine unausgegorene Idee dargestellt wird, die Trump dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in letzter Minute in den Schoß geworfen hat und die weder von seiner Regierung noch von israelischen Beamten diskutiert wurde.

Diese absurde Darstellung wird durch die Tatsache widerlegt, dass mehrere israelische Regierungsbeamte seit über einem Jahr genau denselben Plan in genau derselben Sprache fordern.

Im Januar 2024 forderte der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich die ethnische Säuberung des Gazastreifens und erklärte: „Wir wollen die freiwillige Auswanderung fördern, und wir müssen Länder finden, die bereit sind, sie [die Palästinenser] aufzunehmen“, und fügte hinzu, dass er sich nicht weigern würde, die „Besiedlung des Gazastreifens“ auszuschließen.

Etwa zur gleichen Zeit erklärte der nationale Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir gegenüber Reportern, dass der Krieg im Gazastreifen eine „Gelegenheit bietet, sich auf die Förderung der Migration der Bewohner des Gazastreifens zu konzentrieren“, und nannte diesen Schritt „eine korrekte, gerechte, moralische und humane Lösung“.

In Wirklichkeit hat Trump lediglich die tatsächliche Politik der israelischen Regierung offen dargelegt, die von den Regierungen Biden und nun Trump ermöglicht, finanziert und bewaffnet wurde.

Als Reaktion auf Trumps Plan sagte UN-Generalsekretär António Guterres: „Jede Zwangsumsiedlung von Menschen kommt einer ethnischen Säuberung gleich.“

Human Rights Watch reagierte auf Trumps Aussage mit den Worten, dass dies ‚die USA von der Mitschuld an Kriegsverbrechen zur direkten Begehung von Gräueltaten bewegen würde‘.

Es wurde darauf hingewiesen, dass

Das humanitäre Völkerrecht verbietet die dauerhafte Zwangsumsiedlung der Bevölkerung eines besetzten Gebiets. Wenn eine solche Zwangsumsiedlung mit krimineller Absicht durchgeführt wird, handelt es sich um ein Kriegsverbrechen. Wenn sie als Teil eines weit verbreiteten oder systematischen Angriffs auf die Zivilbevölkerung durchgeführt wird, der die Politik des Staates widerspiegelt, handelt es sich um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Trump hat seine Pläne am Donnerstag noch einmal bekräftigt. „Der Gazastreifen würde nach Beendigung der Kämpfe von Israel an die Vereinigten Staaten übergeben werden“, sagte er und fügte hinzu: „Die USA würden in Zusammenarbeit mit großartigen Entwicklungsteams aus der ganzen Welt langsam und sorgfältig mit dem Bau dessen beginnen, was zu einer der größten und spektakulärsten Entwicklungen dieser Art auf der Erde werden würde.“

Auch Netanjahu bekräftigte seine Unterstützung für Trumps Vorschlag und sagte, dass keine Truppen benötigt würden, da das israelische Militär den palästinensischen Widerstand zerschlagen würde. „Das ist unsere Verpflichtung, unsere Aufgabe, und wir sind ihr absolut verpflichtet“, sagte er.

Netanjahu bezeichnete Trumps Plan als „bemerkenswert“ und fügte hinzu: „Was ist daran falsch? Sie können gehen, sie können dann zurückkommen, sie können umziehen und zurückkommen …„ Er fügte hinzu: ‚Das ist die erste gute Idee, die ich gehört habe.“

Trump unterzeichnete am Donnerstag eine Durchführungsverordnung, in der er den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) sanktionierte und ihn beschuldigte, ‘illegitime und unbegründete Aktionen gegen Amerika und unseren engen Verbündeten Israel durchgeführt zu haben“.

In Anerkennung der Rolle des US-Militärs bei der Begünstigung israelischer Kriegsverbrechen heißt es in der Durchführungsverordnung:

Die jüngsten Maßnahmen des IStGH gegen Israel und die Vereinigten Staaten stellen einen gefährlichen Präzedenzfall dar, der aktuelle und ehemalige Mitarbeiter der Vereinigten Staaten, einschließlich aktiver Mitglieder der Streitkräfte, direkt gefährdet, indem sie Schikanen, Misshandlungen und einer möglichen Verhaftung ausgesetzt werden.

Das Weiße Haus erklärte, dass das Gericht „seine Macht missbraucht hat, indem es unbegründete Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant erlassen hat“.

Im Mai beantragte der Chefankläger des IStGH Haftbefehle für den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant.

Der IStGH-Ankläger Karim Khan beschuldigte die israelischen Staats- und Regierungschefs, im Rahmen eines „gemeinsamen Plans, den Hungertod als Kriegsmethode einzusetzen, und anderer Gewaltakte gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, um … die Zivilbevölkerung im Gazastreifen kollektiv zu bestrafen“, den „Mord“ und die „Ausrottung“ von Palästinensern zu verantworten.

Bei der Bekanntgabe der Anklage beschuldigte der Staatsanwalt Netanyahu und Gallant

der folgenden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Aushungern von Zivilisten als Methode der Kriegsführung als Kriegsverbrechen; vorsätzliche Verursachung großen Leidens oder schwerer Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung … oder grausame Behandlung als Kriegsverbrechen; vorsätzliche Tötung … oder Mord als Kriegsverbrechen; Ausrottung und/oder Mord … auch im Zusammenhang mit Todesfällen durch Verhungern.

Laut offiziellen Angaben wurden bisher 47.583 Palästinenser durch israelische Angriffe getötet. Eine kürzlich in The Lancet veröffentlichte Studie schätzt die Zahl der Todesopfer auf 70.000 oder mehr.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …