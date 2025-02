https://countercurrents.org/2025/02/iran-russia-security-pact-countering-israels-attempt-at-expanding-middle-east-conflict/



Sicherheitspakt zwischen Iran und Russland: Gegen den Versuch Israels, den Nahostkonflikt auszuweiten?

in „World“

von Ankit Kumar

07/02/2025

von Hemshikha Mishra und Ankit Kumar

Einleitung

Ist eine Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten wahrscheinlich? Das Streben des Iran nach einer Sicherheitsgarantie scheint darauf hinzudeuten. Seit seiner überraschenden Wahl zum Präsidenten der Islamischen Republik Iran im Juli 2024 hat Masoud Pezeshkian die wichtigen Partner Teherans – den Irak, Tadschikistan und Russland – besucht, um die Beziehungen zu ihnen zu stärken. Am 17. Januar 2025 unterzeichneten Pezeshkian und Wladimir Putin während seines Besuchs in Moskau das umfassende strategische Partnerschaftsabkommen zwischen dem Iran und Russland. Der Vertrag umfasst Bereiche der Zusammenarbeit, die von Verteidigung, Geheimdienst, Energie (sowohl Atom- als auch Gasenergie), Handel, Technologie usw. reichen. Nach der Ratifizierung gilt der Vertrag für zwanzig Jahre mit einer zusätzlichen Bestimmung zur automatischen Verlängerung um weitere fünf Jahre.

Setzen Moskau und Teheran einfach die umfassende strategische Partnerschaft wieder in Kraft, die die beiden Staaten 2001 geschlossen hatten, oder gibt es andere Faktoren, die ein solches Abkommen zwischen ihnen erforderlich machen? Sowohl Russland als auch der Iran befinden sich aufgrund der Entwicklungen in der jüngeren Vergangenheit in einer schwierigen Lage. Während Russland unter den von westlichen Staaten verhängten Wirtschaftssanktionen und den Auswirkungen eines langen Krieges mit der Ukraine leidet, hat die systematische Bekämpfung der Hamas- und Hisbollah-Führung durch Israel und der rasche Sturz des Regimes von Syriens Machthaber Baschar al-Assad die Position des Iran geschwächt. Die Wiederwahl von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten, gegen den der Iran angeblich ein Attentat geplant hat, wird die Spannungen für Teheran wahrscheinlich noch verstärken. Der israelische Premierminister Netanjahu hat versprochen, alles zu tun, um Teheran daran zu hindern, eine Atommacht zu werden. Der Vertrag mit Russland kann als Versuch des Iran ausgelegt werden, ein gewisses Maß an Sicherheit für seine Sicherheit zu erlangen und das Überleben des Regimes zu sichern. Er deutet auch auf das Interesse Russlands hin, eines der wenigen befreundeten Regime zu schützen, das es als engen Partner im Nahen Osten betrachtet. Dieser Artikel befasst sich mit den Beweggründen und Gründen für den Abschluss eines solchen Vertrags zwischen dem Iran und Russland zum jetzigen Zeitpunkt.

Kontinuitäten und Abweichungen vom Abkommen von 2001

Das Abkommen von 2025 lehnt sich weitgehend an die Bestimmungen des Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft zwischen Moskau und Teheran aus dem Jahr 2001 an, hat aber den Umfang der Zusammenarbeit umfassend erweitert. Während der Vertrag von 2001 nur 21 Artikel umfasste, hat das Abkommen von 2025 47 Artikel. Es gibt einige Kontinuitäten und einige Abweichungen zwischen den beiden Verträgen. So wird beispielsweise in Artikel 3 (3) des Abkommens von 2025 der Artikel 3 des Vertrags von 2001 wiederholt: „Für den Fall, dass eine der Vertragsparteien einem Angriff ausgesetzt ist, darf die andere Vertragspartei dem Angreifer keine militärische oder sonstige Hilfe leisten, die zu einer Fortsetzung des Angriffs beitragen würde.“ Um eine engere Verteidigungszusammenarbeit zwischen Moskau und Teheran zu fördern, verpflichtet Artikel 5 (4) des Abkommens von 2025 die Parteien, „sich zu beraten und zusammenzuarbeiten, um gemeinsamen militärischen und sicherheitspolitischen Bedrohungen bilateraler und regionaler Art entgegenzuwirken“. Darüber hinaus fordert das Abkommen die Parteien auf, einen Mechanismus für die bilaterale militärtechnische Zusammenarbeit zu entwickeln, gemeinsame Militärübungen abzuhalten und beim Austausch von Geheimdienstinformationen zusammenzuarbeiten. Während Artikel 16 des Vertrags von 2001 den Iran und Russland dazu aufrief, „bei der Förderung des Abrüstungsprozesses und der Reduzierung und letztendlichen Beseitigung aller Formen von Massenvernichtungswaffen zusammenzuarbeiten“, schlägt Artikel 10 des Abkommens von 2025 lediglich vor, dass die Parteien „in Fragen der Rüstungskontrolle, Abrüstung, Nichtverbreitung und internationalen Sicherheit eng zusammenarbeiten“ sollten … Bedeutet dies, dass Russland die nuklearen Ambitionen des Iran stillschweigend akzeptiert? Viel wird davon abhängen, wie die USA und Israel dies sehen.

Warum der Iran russische Sicherheit braucht

Mit der erneuten Übernahme des Präsidentenamtes durch Trump dürften die Sorgen des Iran zunehmen. In seiner Antrittsrede nach dem Wahlsieg deutete Trump die Möglichkeit militärischer Maßnahmen an und erklärte, dass „die US-Streitkräfte sich auf ihren einzigen Zweck konzentrieren könnten – die Niederlage der Feinde Amerikas.“ Es gibt Berichte, wonach der israelische Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, glaubt, dass Trump entweder einen US-Militärschlag gegen iranische Nuklearanlagen autorisieren oder eine israelische Militäroperation unterstützen wird, um dasselbe zu erreichen. Israel hat bereits bewiesen, dass es einen Luftangriff gegen den Iran durchführen kann, als es am 26. Oktober 2024 als Vergeltung für den iranischen Angriff mit ballistischen Raketen auf Israel am 1. Oktober desselben Jahres die iranischen Raketenproduktionsstätten bombardierte.

Im vergangenen Jahr wurde der Iran gleich mehrfach getroffen. Zunächst einmal brachte der vorzeitige Tod des damaligen iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi bei einem Hubschrauberabsturz im Mai 2024 und der anschließende interne Streit um die Ernennung des nächsten Präsidenten sowie die Spekulationen über die Nachfolge Chameneis die Spaltungen innerhalb der iranischen Politik zum Vorschein. Zweitens hat der gleichzeitige Verlust der obersten Führungsspitze sowohl der Hamas als auch der Hisbollah offenbar den Einfluss und das Ansehen des Iran in der Region beeinträchtigt. Beide Terrorgruppen sind für den Iran äußerst wichtig, um seinen Einfluss im Nahen Osten zu stärken und insbesondere um Druck auf Israel ausüben zu können. Drittens zeigt der direkte Angriff Israels auf den Iran im Oktober 2024 ohne Kollateralschäden die relative Schwäche der iranischen Verteidigung. Viertens würde der Verlust von Assad und Syrien als Verbündete den Iran in der Regionalpolitik weiter isolieren. Tatsächlich hat der Iran mit Hilfe Chinas versucht, die bilateralen Beziehungen zu Saudi-Arabien und den Ländern des Golf-Kooperationsrats (GCC) zu verbessern, um aus der Isolation herauszukommen.

Seit September 2024 verfolgt Netanjahu die Strategie, sich direkt an die iranische Bevölkerung zu wenden. In seiner zweiten Ansprache im Oktober 2024, die mit persischen Untertiteln versehen war, erklärte er: „Wenn der Iran endlich frei ist – und dieser Moment wird viel schneller kommen, als die Menschen denken – wird alles anders sein.“ Im Dezember wiederholte er dieselbe Botschaft an die iranische Öffentlichkeit: „… Sie leiden unter der Herrschaft eines Regimes, das Sie unterjocht und uns bedroht. Wissen Sie, wovor dieses Regime wirklich Angst hat? Es hat Angst vor Ihnen, dem iranischen Volk. Und ich weiß, dass sich das eines Tages ändern wird. Eines Tages wird der Iran frei sein.“ Spielt Netanjahu damit auf einen möglichen Versuch an, das herrschende Regime im Iran zu stürzen? Dies ist für den Iran äußerst beunruhigend, da das Überleben des Regimes für die Führung und die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) oberste Priorität hat.

Was die militärische Stärke des Iran betrifft, so operiert die iranische Luftwaffe immer noch größtenteils mit einigen der alten und veralteten F-4- und F-5-Kampfflugzeugen, die die Vereinigten Staaten dem Iran geliefert hatten, als der Schah Mohammad Reza Pahlavi an der Macht war. Seitdem ist es dem Iran, abgesehen von den Anfang der 1990er Jahre von der Sowjetunion gelieferten Mig-29, nicht gelungen, nennenswerte Anschaffungen zu tätigen, um seine Offensivfähigkeiten zu verbessern. In den letzten zehn Jahren ist Russland zum einzigen Lieferanten konventioneller Waffen für Teheran geworden. Moskau hat den Iran mit dem Luftverteidigungssystem S-300 beliefert, aber Teheran ist auch sehr daran interessiert, die Kampfflugzeuge S-400 und Suchoi Su-35 zu erwerben, um sich vor Luftangriffen zu schützen. Auch auf wirtschaftlicher Ebene hat Russland versucht, Teheran zu helfen, indem es die Aufnahme in die BRICS-Gruppe erleichterte, die dem Iran eine Plattform zur Verbesserung seiner stagnierenden Wirtschaft bietet.

Russisches Interesse am Überleben des Iran

Mit dem Zusammenbruch des Regimes von Baschar al-Assad in Syrien verlor Russland, genau wie der Iran, einen seiner wenigen Verbündeten in der Region. Der jahrelange Bürgerkrieg in Syrien hatte die syrische Armee und den Staat so sehr geschwächt, dass sie den Rebellen nicht mehr effektiv entgegentreten konnten. Darüber hinaus bedeutete Russlands dreijähriger Krieg mit der Ukraine, dass es sich nicht mehr auf die Region konzentrieren oder Ressourcen für den Wiederaufbau der syrischen Streitkräfte aufwenden konnte. Besorgniserregend für Moskau und Teheran ist, dass die von der HTS geführte Regierung in Syrien ihnen gegenüber möglicherweise nicht freundlich gesinnt ist.

Da Russland einen wichtigen Verbündeten verloren hat, ist es sehr daran interessiert, das Überleben des iranischen Regimes zu sichern. Da die Offensiv- und Defensivfähigkeiten der IRGC und der iranischen Streitkräfte zweifelhaft sind, wird der Verteidigungspakt mit Russland als die beste Sicherheitsgarantie angesehen, die der Iran derzeit haben kann. Da Russland jedoch selbst einen andauernden Militäreinsatz durchführt, ist unklar, wie wirksam dieser Pakt bei der Abschreckung der USA und Israels sein würde. Das Abkommen verpflichtet die Parteien zwar, dem Aggressor keine militärische oder sonstige Hilfe zu leisten, die „die Fortsetzung der Aggression erleichtern würde“, enthält jedoch keine Klausel zur gegenseitigen Verteidigung. Dies steht im Gegensatz zu den Abkommen, die Moskau im Juni 2024 mit anderen Verbündeten wie Pjöngjang unterzeichnet hat. Artikel 4 des Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft zwischen der DVRK und Russland besagt, dass Nordkorea und Russland der anderen Partei „sofort militärische und andere Hilfe leisten“ sollen, wenn sie „durch eine bewaffnete Invasion eines einzelnen oder mehrerer Staaten in einen Kriegszustand gerät“. Ein möglicher Grund dafür könnte die Skepsis der iranischen Entscheidungsträger hinsichtlich der Zuverlässigkeit Moskaus als Verbündeter sein. Dies spiegelte sich in der Erklärung des iranischen Botschafters in Russland, Kazem Jalil, nach der Unterzeichnung des Abkommens gegenüber der Presse wider, dass der Iran „nicht daran interessiert ist, einem Block beizutreten“, da die Priorität der Islamischen Republik die Unabhängigkeit, Sicherheit und Eigenständigkeit des Staates sei. Moskau ist auch nicht daran interessiert, formelle Verpflichtungen zur militärischen Verteidigung des Iran einzugehen, da dies die Beziehungen Russlands zu befreundeten arabischen Partnern wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten beeinträchtigen würde.

Trotz gewisser Vorbehalte hat die militärische Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Russland in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Der Ukraine-Russland-Konflikt hat der Verteidigungszusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zusätzlichen Auftrieb gegeben, wobei der Iran die ballistischen Kurzstreckenraketen Fath-360 und die Kamikaze-Drohne Shahed 136 an Russland lieferte. Die Zusammenarbeit hat sich auch auf den Weltraumsektor ausgeweitet, wo ein russischer Raketenwerfer einen iranischen Satelliten in die Umlaufbahn brachte.

Schlussfolgerung

Der Iran hat sich durch die Dezimierung seiner unschätzbaren Vermögenswerte Hamas und Hisbollah durch Israel, den plötzlichen Sturz seines langjährigen Verbündeten Assad und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten aufgrund der schweren internationalen Sanktionen erheblich geschwächt. Die durch den Tod von Mahsa Amini ausgelösten innenpolitischen Unruhen und die anschließenden weit verbreiteten Proteste haben die Legitimität des Regimes untergraben. Man sollte jedoch nicht den Schluss ziehen, dass der Iran nicht in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen. Die Verteidigungsfähigkeit des Iran wurde noch nicht vollständig ausgelotet, und das Land ist weiterhin in der Lage, den USA und Israel durch seine nichtstaatlichen Verbündeten und Raketen-Drohnen-Angriffe Probleme zu bereiten.

Für den Iran dient der Vertrag mit Russland eher der Gewährleistung seiner Sicherheit. Für das herrschende Regime in Teheran steht das Überleben an erster Stelle. Teheran ist auch bestrebt, seine konventionelle militärische Stärke zu stärken und seiner stagnierenden Wirtschaft neues Wachstum zu verleihen. Zu diesem Zweck sind seine Beziehungen sowohl zu Moskau als auch zu Peking wichtig. Die geopolitische Ausrichtung Chinas, Russlands und des Iran gegen die USA und Israel ist in den Interaktionen zwischen den drei Ländern deutlich sichtbar. Russland ist sehr daran interessiert, im Nahen Osten Fuß zu fassen, wofür der Iran für das Land unverzichtbar ist. Dies zeigt, dass die Beziehung zwischen den beiden Ländern in naher Zukunft wahrscheinlich weiter wachsen wird.

Hemshikha Mishra ist Forschungsassistentin an der Fakultät für Innere Sicherheit, Verteidigung und Strategische Studien der Rashtriya Raksha University (RRU) und hat ein großes Interesse an iranischen Angelegenheiten.

Ankit Kumar ist Assistenzprofessor an der Fakultät für Innere Sicherheit, Verteidigung und Strategische Studien der Rashtriya Raksha University (RRU).

Übersetzt mit Deepl.com

