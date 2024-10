https://www.palestinechronicle.com/israel-bombs-al-mayadeen-news-office-murders-journalists-and-falsely-accuses-others-of-terrorism/



Israel bombardiert das Nachrichtenbüro von Al-Mayadeen, ermordet Journalisten und beschuldigt andere fälschlicherweise des Terrorismus

Von Robert Inlakesh

26. Oktober 2024

Israel hat seine Angriffe auf Journalisten sowohl im Libanon als auch im Gazastreifen verstärkt. (Foto: via Committee to Protect Journalists TW Page)

In den letzten Tagen richtete sich diese Aggression direkt gegen Medienunternehmen, die ihre Invasionen sowohl im Gazastreifen als auch im Libanon kritisieren.

Der regionale Krieg Israels ist der tödlichste für Journalisten in der Geschichte, da Reporter direkte Ziele ihrer Aggression waren und sogar fälschlicherweise als Kämpfer bezeichnet wurden.

Am Mittwoch bombardierte das israelische Regime ein Büro von Al-Mayadeen News im Stadtteil Jnah der libanesischen Hauptstadt Beirut.

Obwohl das Mediennetzwerk dieses Büro im Voraus evakuierte, forderte der Angriff nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums einen Toten und fünf Verletzte, darunter ein Kind.

Im November 2023 wurden bei israelischen Luftangriffen zwei Al-Mayadeen-Journalisten, die Korrespondentin Farah Omar und der Kameramann Rabih Me’mari, getötet, als sie über die Entwicklungen im Südlibanon berichteten.

Der Nachrichtensender wurde 2012 gegründet, hauptsächlich mit Hilfe ehemaliger arabischer Journalisten von Al-Jazeera, die mit der Berichterstattung des Senders über den Syrienkrieg unzufrieden waren.

Seitdem wurde die Plattform wiederholt wegen ihrer durchweg positiven Berichterstattung über die palästinensische Sache, insbesondere über die regionale Achse des Widerstands, die sich dem US-amerikanischen und israelischen Imperialismus widersetzt, ins Visier genommen.

Wie Al-Jazeera wurde auch Al-Mayadeen von Israel die Berichterstattung verboten und man beschuldigte sie, mit dem „Terrorismus“ verbunden zu sein. Das Verbot von Al-Mayadeen gilt jedoch schon länger als das von Al-Jazeera, es begann im November letzten Jahres.

Am selben Tag, an dem das Büro von Al-Mayadeen in Beirut bombardiert wurde, wurden sechs in Gaza ansässige Al-Jazeera-Journalisten von Israel beschuldigt, mit der Hamas und dem Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) in Verbindung zu stehen, wodurch sie zur Zielscheibe wurden.

Die beiden bekanntesten Journalisten, die von Israel als „Terroristen“ beschuldigt wurden, waren Anas Al-Sharif und Hussam Shabat, die beide im Norden des Gazastreifens ansässig sind. Die Israelis legten keine Beweise für ihre abwegigen Behauptungen vor.

Während aktuelle Mitglieder der israelischen Regierung die Anschuldigungen gegen die Al-Jazeera-Journalisten teilten, taten dies auch Mitglieder der israelischen Opposition.

Insbesondere der ehemalige israelische Premierminister Naftali Bennet beschuldigte die sechs Journalisten, „Terroristen“ zu sein, derselbe Mann, der ein zufälliges Video verwendet hatte, um zu behaupten, dass PIJ-Kämpfer die erfahrene Al-Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh im Jahr 2022 getötet hätten.

Ein israelischer Soldat hatte Shireen Abu Akleh im Flüchtlingslager Dschenin mit einem präzisen Kopfschuss getötet, was von Anfang an klar war, doch Bennet hielt an der Behauptung fest, dass es tatsächlich Palästinenser gewesen seien, die auf sie geschossen hätten.

Das Video, auf das er sich bezog, wurde später am selben Tag von der führenden israelischen Menschenrechtsgruppe B’Tselem entlarvt. Trotzdem hat sich Naftali Bennet als Premierminister nie für seine öffentliche Lüge entschuldigt und sich geweigert, den Mörder von Shireen Abu Akleh strafrechtlich zu verfolgen.

Am Donnerstagmorgen bombardierte Israel auch einen Pressestudio in der südlibanesischen Stadt Hasbaiyya und ermordete zwei Al-Mayadeen-Journalisten: den Kameramann Ghassan Najjar und den Sendetechniker Mohammad Rida; außerdem wurde der Kameramann von Al-Manar, Wissam Qassim, getötet.

Westliche Medienunternehmen, darunter sogar die Zeitung The Guardian, beschrieben den Angriff als Tötung von Journalisten von „mit der Hisbollah verbundenen Fernsehsendern“.

Dies geschah trotz der Tatsache, dass Journalisten von Sky News, TRT, Al-Jazeera, Al-Jadeed, Al-Qahera und anderen Sendern alle in derselben Einrichtung arbeiteten, vor der Fahrzeuge mit der Aufschrift „PRESS“ geparkt waren.

Im vergangenen Jahr hat Israel mindestens 177 Journalisten in Gaza, 11 im Libanon und einen in Syrien ermordet. Dies ist in der dokumentierten Geschichte des Krieges beispiellos.

(The Palestine Chronicle)

– Robert Inlakesh ist Journalist, Schriftsteller und Dokumentarfilmer. Er konzentriert sich auf den Nahen Osten und ist auf Palästina spezialisiert. Er hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

