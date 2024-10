Rasche Haftbarmachung für kulturellen Völkermord Hannan Hussain

https://english.almayadeen.net/articles/opinion/swift-accountability-for-cultural-genocide



26. Oktober 2024

Israels eigentliche Ziele sind die Stärkung der illegalen zionistischen Siedlergewalt im besetzten Westjordanland und die Welt soll über den Identitätsdiebstahl und die Zerstörung in Gaza hinwegsehen.

Dreiste Angriffe auf palästinensische Museen, Moscheen, Bibliotheken und jahrhundertealte Kirchen stellen einen klaren Verstoß gegen die Haager Konvention von 1954 dar (Illustration: Batoul Chamas; Al Mayadeen English)

In einem vernichtenden neuen Bericht beschreibt das palästinensische Ministerium für Stiftungen einen erschreckenden Anstieg israelischer Angriffe auf religiöse Stätten in Gaza. Dazu gehören die Zerstörung von über 600 Moscheen und die Beschädigung von 214 weiteren seit Beginn des Völkermords nach dem 7. Oktober. „Israels“ Bombardierung sollte als das bezeichnet werden, was sie ist: ein vorsätzlicher Versuch, die religiöse und kulturelle Identität des Gazastreifens zu zerstören. Die Kampagne ist aus religiösem Hass entstanden, weshalb es unerlässlich ist, die Verantwortung auf die rechtsextreme Regierung „Israels“ zu lenken.

Man denke an das Römische Statut. Es erklärt vorsätzliche Angriffe auf religiöse und historische Stätten zu schweren Verbrechen und wird von Dutzenden von Nationen befürwortet. Und dennoch hat die internationale Gemeinschaft es über ein Jahr lang versäumt, „Israel“ wegen eines kulturellen Völkermords anzuprangern. Das israelische Regime hat keine Mühen gescheut, um die Mehrheit der Moscheen im Gazastreifen zu zerstören, und seine Brutalitätskampagne auf 79 % der zentralen Verwaltungs- und Bildungseinrichtungen ausgeweitet. Diese eklatanten Statistiken widerlegen die Leugnung „Israels“ und bestärken Südafrika in seiner Haltung, dass „Israel“ darauf drängt, die kulturelle Identität der Palästinenser auszulöschen. Tief im Inneren fürchtet das zionistische Regime, dass diese historischen Wahrzeichen das Recht der Palästinenser auf ihr Land stärken werden, und betrachtet ihre Vernichtung als eine wichtige Voraussetzung für die Besatzung.

Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die Straflosigkeit für das völkermörderische Regime zu beenden. „Israels“ eigentliche Ziele sind die Stärkung der illegalen zionistischen Siedlergewalt im besetzten Westjordanland und die Welt soll über den Identitätsdiebstahl und die Zerstörung in Gaza hinwegsehen. Damit ist jetzt Schluss: Es ist voll und ganz schuldig, Tausende palästinensischer Artefakte gestohlen und gezielte Zerstörungen vorgenommen zu haben, um von kriminellen Handlungen abzulenken. Dies verpflichtet die internationale Gemeinschaft, ihre Doppelmoral beim Schutz von Kulturgütern zu beenden. Zum Beispiel stellen dreiste Angriffe auf palästinensische Museen, Moscheen, Bibliotheken und jahrhundertealte Kirchen einen klaren Verstoß gegen die Haager Konvention von 1954 dar und würden auf westlichem Boden niemals toleriert werden. Daher ist es notwendig, über kosmetische Verurteilungen hinauszugehen, um die Rechenschaftspflicht mit der vollen Kraft des Gesetzes durchzusetzen. Die kulturellen und religiösen Stätten der Palästinenser sind ein starkes Symbol des Widerstands gegen das völkermörderische Regime, weshalb es für internationale Organisationen, Rechtsvertreter und islamische Institute von entscheidender Bedeutung ist, um jeden Preis Rechenschaft einzufordern.

Die Ergebnisse des Berichts enthalten auch eine eindringliche Botschaft zur Gewalt illegaler Siedler. Die al-Aqsa-Moschee wurde im Verlauf des Völkermords über 260 Mal überfallen, und illegale zionistische Siedler haben offen Schändungen begangen. Angesichts der Tatsache, dass der extremistische Minister Itamar Ben-Gvir dazu beigetragen hat, das Ausmaß der Gräueltaten über Gaza hinaus zu vergrößern, ist dies Besatzungsterrorismus in vollem Gange. Er offenbart eine kriminelle Missachtung der heiligen Stätte und ein wachsendes Vertrauen, die Region in einen Religionskrieg zu stürzen. Wenn die israelischen Provokationen nicht aufhören, wird der Boden für erheblichen Widerstand bereitet, der alle zukünftigen Kosten auf die Besatzung selbst abwälzen würde. „Der Krieg hat mehr als 50.000 Märtyrer und Vermisste, mehr als 96.000 Verwundete und Verletzte sowie zerstörte Moscheen, Friedhöfe, Verwaltungsgebäude und Stiftungsvermögen hinterlassen“, heißt es in dem Bericht. “Die Gesamtkosten der Verluste und Schäden, die das Ministerium für Stiftungen erlitten hat, belaufen sich bisher auf etwa 350 Millionen US-Dollar.“

Trotz der Aufrufe des Widerstands, das völkermörderische Regime zur Rechenschaft zu ziehen, ist die internationale Weigerung verwerflich. Wo sind die westlichen Verfechter von Rechten und Freiheiten, wenn „Israel“ die Gesetze des Krieges verletzt und zahlreiche Prediger und Imame tötet? Ihr kriminelles Schweigen trägt dazu bei, die illegale Besatzung zu festigen und den Diebstahl der palästinensischen Identität zu erleichtern. Diese Nationen spielen extremistischen Besatzungsbeamten in die Hände, die versuchen, religiösen Hass zu schüren und ihn zu nutzen, um die weit verbreitete religiös-kulturelle Zerstörung in Gaza zu normalisieren. Ohne das Regime zur Rechenschaft zu ziehen, machen sich die westlichen Staaten weiterhin mitschuldig an „Israels“ bösartiger kolonialer Aggressionskampagne. Dies steht im Widerspruch zu ihrem sogenannten Bekenntnis zum Völkerrecht, das angesichts eines wütenden kulturellen Völkermords nicht zum Tragen kommt.

Beachten Sie, dass die kulturelle, religiöse und historische Identität des Gazastreifens äußerst heilig ist. Die Region diente als Knotenpunkt des eurasischen und afrikanischen Handels, während kulturelle, angestammte und historische Vermögenswerte „Israels“ verwerfliche Vision einer „umfassenderen“ Besatzung in Frage stellen. Da immer mehr dokumentierte Beweise für israelische Bombardierungen vorliegen, haben große muslimische Mächte ein starkes Interesse daran, den kulturellen Völkermord „Israels“ vor dem Internationalen Gerichtshof anzuprangern. Brutale Szenen von ausgehobenen Gräbern und Verstümmelungen tragen zu den Schrecken einer vorsätzlichen Vernichtungskampagne bei und machen es zwingend erforderlich, die Anklage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof zu unterstützen. „Die israelische Besatzung verletzt weiterhin alle religiösen Tabus und internationalen und humanitären Gesetze, indem sie den Gazastreifen kontinuierlich angreift und in einem klaren Völkermordkrieg vor den Augen der ganzen Welt Menschen, Bäume und Steine ins Visier nimmt“, heißt es in dem Bericht weiter.

Dies sind dieselben Besatzungstruppen, die Kopien des Heiligen Korans verbrannt und ihre kriminellen Absichten auf die intensive Zerstörung von Gotteshäusern ausgedehnt haben.

Allen Nationen, die immer noch wild entschlossen sind, wegzuschauen, sei gesagt, dass Verurteilung ohne Entschlossenheit nichts wert ist.

