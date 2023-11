‚Can You Hear the Screams?‘ Physician Says Western Leaders Complicit in Israeli Attacks on Gaza Hospitals „When are you going to stop this?“ Dr. Mads Gilbert asked U.S. President Joe Biden and the leaders of European nations.

Können Sie die Schreie hören? Arzt sagt, westliche Führer seien mitschuldig an israelischen Angriffen auf Krankenhäuser in Gaza

„Wann werden Sie damit aufhören?“ fragte Dr. Mads Gilbert den US-Präsidenten Joe Biden und die Führer der europäischen Staaten.

Von Jake Johnson

11. November 2023

Ein norwegischer Arzt, der seit Jahrzehnten als Freiwilliger in Gaza arbeitet, sagte am Freitag, dass westliche Politiker, darunter auch US-Präsident Joe Biden, an Israels zunehmenden Angriffen auf die Krankenhäuser der palästinensischen Enklave mitschuldig sind, die mit Opfern von Luftangriffen und Vertriebenen, die Zuflucht suchen, überfüllt sind.

In einer Videobotschaft, die in den sozialen Medien gepostet wurde, während die israelischen Streitkräfte al-Shifa – das größte Krankenhaus in Gaza – und andere medizinische Einrichtungen bombardierten, fragte Dr. Mads Gilbert: „Können Sie die Schreie von unschuldigen Menschen hören, von Flüchtlingen, die Zuflucht suchen, die versuchen, einen sicheren Ort zu finden, und die heute Morgen von den israelischen Angriffskräften innerhalb des Krankenhauses bombardiert werden, Krankenhäuser, die die Tempel der Menschlichkeit und des Schutzes sind?“

„Wann werden Sie damit aufhören?“ fügte Gilbert hinzu, während im Hintergrund die Schreie aus dem Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza zu hören waren. „Ihr seid alle mitschuldig.“

Gilberts Plädoyer für ein sofortiges Handeln der Staats- und Regierungschefs, die das israelische Militär unterstützen und bewaffnen, kam zu dem Zeitpunkt, als die israelischen Streitkräfte das al-Shifa und andere Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen umstellten und behaupteten, die Hamas nutze die Einrichtungen als Kommandozentralen – eine Behauptung, die die Krankenhausdirektoren bestritten haben.

Der Angriff auf Krankenhäuser stellt nach internationalem Recht ein Kriegsverbrechen dar.

Israelische Luftangriffe und der Beschuss von Krankenhäusern im Gazastreifen durch Scharfschützen haben Tausende von Menschen, die in den Einrichtungen Zuflucht gesucht hatten, zur Flucht gezwungen, doch viele andere sind noch immer eingeschlossen“, erklärte die in Großbritannien ansässige humanitäre Organisation Medical Aid for Palestinians (MAP) am Samstag.

Die Hilfsorganisation sagte, sie habe „erschütternde Berichte aus dem Inneren des größten Krankenhauses in Gaza, al-Shifa, gehört“, darunter Berichte, dass „die Intensivstation bombardiert und beschädigt wurde“.

„Auf Mitarbeiter, die sich zwischen den Gebäuden bewegten, wurde geschossen und sie wurden schwer verwundet“, so MAP, das zu einem Waffenstillstand aufruft. „Diejenigen, die versucht haben zu fliehen, sind unter Beschuss geraten und liegen tot oder verwundet auf der Straße, da eine Rettung unmöglich ist. Da die Leichenhalle geschlossen ist, stapeln sich hundert Leichen, die nicht begraben werden können“.

„Der Strom ist ausgefallen, und das Personal muss schwerkranke Patienten von Hand beatmen, um sie am Leben zu erhalten“, so die Gruppe weiter. „Mindestens ein Patient auf der Intensivstation ist bereits gestorben. Die Babys auf der Neugeborenen-Intensivstation, die MAP seit vielen Jahren unterstützt, beginnen wegen Sauerstoffmangels zu sterben. Weitere werden bald sterben, wenn die Stromversorgung nicht wiederhergestellt wird. Tag für Tag, Woche für Woche haben wir vor den katastrophalen Folgen gewarnt, wenn die führenden Politiker der Welt die Gesundheitsversorgung in Gaza nicht schützen. Unsere schlimmsten Befürchtungen werden nun wahr.“

Die Organisation Ärzte ohne Grenzen, die im Gaza-Streifen Nothilfe leistet, gab einen ähnlich erschütternden Bericht ab.

„Wir sind derzeit nicht in der Lage, unsere Mitarbeiter in al-Shifa zu erreichen, und wir sind äußerst besorgt über die Sicherheit der Patienten und des medizinischen Personals“, erklärte die Gruppe am späten Freitag. „Die Patienten befinden sich immer noch im Krankenhaus, einige in kritischem Zustand und können sich nicht bewegen.

Mohammed Obeid, ein Arzt von Ärzte ohne Grenzen in al-Shifa, sagte, dass „es einen Patienten gibt, der operiert werden muss. Es gibt einen Patienten, der bereits in unserer Abteilung schläft. Wir können uns nicht selbst evakuieren und diese Menschen drinnen lassen. Als Arzt schwöre ich, den Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen“.

Am frühen Samstag schrieb die Gruppe in den sozialen Medien, dass ihre Mitarbeiter „miterleben, wie auf Menschen geschossen wird, die versuchen, aus dem Al-Shifa-Krankenhaus zu fliehen“.

Unsere Arbeit ist lizenziert unter Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). Sie können es gerne veröffentlichen und weitergeben.

Jake Johnson ist ein leitender Redakteur und Mitarbeiter von Common Dreams.





