Israel bombardiert neue Vertriebenenschule und tötet 16 Menschen im Schlaf

Von Al Mayadeen English

Quelle: Al Mayadeen

12. Maai 2025

Ein israelischer Luftangriff auf eine Schule in Jabalia, in der Vertriebene untergebracht waren, tötete mindestens 16 Palästinenser, nur wenige Stunden nachdem Trump die Absicht der Hamas begrüßt hatte, einen US-amerikanisch-israelischen Gefangenen freizulassen.

Bei einem israelischen Luftangriff auf die Fatima-Bint-Asad-Schule, in der vertriebene Familien in Jabalia al-Balad im Norden Gazas Zuflucht gefunden hatten, wurden in den frühen Morgenstunden des Montags mindestens 10 Menschen getötet, darunter mehrere Frauen und Kinder, und Dutzende verletzt, wie die Zivilschutzbehörde in Gaza mitteilte.

„Mindestens 10 [Tote], darunter mehrere Frauen und Kinder, sowie Dutzende Verletzte wurden nach einem israelischen Luftangriff auf die Fatima-Bint-Asad-Schule, in der mehr als 2.000 Vertriebene in der Stadt Jabalia untergebracht sind, ins Krankenhaus gebracht“, sagte der Sprecher des Zivilschutzes, Mahmud Bassal, gegenüber AFP.

Später berichtete unser Korrespondent in Gaza, dass die Zahl der bei dem Massaker Getöteten auf 16 gestiegen sei.

Die „gute Absicht“ der Hamas stieß auf israelische Brutalität

Das Massaker ereignete sich nur wenige Stunden, nachdem US-Präsident Donald Trump die Ankündigung der Hamas, den in Gaza festgehaltenen amerikanisch-israelischen Gefangenen Edan Alexander freizulassen, als „Geste des guten Willens“ begrüßt und seine Hoffnung auf ein Ende des „brutalen Konflikts“ in Gaza zum Ausdruck gebracht hatte.

Der Korrespondent von Al Mayadeen berichtete, dass die israelische Besatzungsmacht die Schule mehrfach bombardiert und dabei mehrere der dort untergekommenen Vertriebenen getötet und verletzt habe.

Außerdem wurde ein Palästinenser getötet und weitere Menschen, darunter Kinder, verletzt, als ein israelischer Luftangriff eine Versammlung von Zivilisten im Stadtteil Sheikh Radwan westlich von Gaza-Stadt traf.

Unser Korrespondent berichtete außerdem, dass israelische Kampfflugzeuge ein Haus im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum von Gaza bombardierten.

Darüber hinaus zerstörte die israelische Besatzungsarmee Wohnhäuser im östlichen Teil des Stadtteils al-Tuffah östlich von Gaza-Stadt.

Israelische Kriegsmaschinerie tötet ununterbrochen

Nach den neuesten Zahlen des Gesundheitsministeriums in Gaza hat der israelische Krieg gegen den palästinensischen Enklave seit dem 7. Oktober 2023 mehr als 52.000 Menschen getötet und mehr als 119.000 verletzt, darunter mehr als 2.720 Tote und 7.000 Verletzte seit dem 18. März, nachdem „Israel“ einen Waffenstillstand mit dem palästinensischen Widerstand gebrochen hatte.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte jedoch am Montag, dass die Freilassung Alexanders nicht zu einem Waffenstillstand in Gaza oder zur Freilassung palästinensischer Gefangener führen werde.

Die Verhandlungen über ein mögliches Abkommen zur Freilassung aller Gefangenen würden „unter Beschuss und während der Vorbereitungen für eine Verschärfung der Kämpfe“ fortgesetzt, erklärte Netanjahu in einer von seinem Büro veröffentlichten Erklärung.

