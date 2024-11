Woran uns das wohl erinnert? Evelyn Hecht-Galinski

Israel brandmarkt palästinensische Häftlinge im Westjordanland mit Nummern auf der Stirn

Truppen demütigen Palästinenser, die bei einer Razzia im Westjordanland aufgegriffen wurden, indem sie sie nur mit ihrer Nummer und nicht mit ihrem Namen ansprechen

Osama Shaheen sagt, er sei von Soldaten geschlagen worden, als sie sein Haus durchsuchten und ihn festnahmen (MEE/Mosab Shawer)

Von Mosab Shawer in Dura, besetztes Palästina

Veröffentlicht am: 1. November 2024

Als Israel in der besetzten Stadt Dura im Westjordanland erneut Männer palästinensischer Herkunft festnahm, wurden die Inhaftierten wie gewohnt behandelt.

Man verband ihnen die Augen, legte ihnen Handschellen an, beleidigte sie und hielt sie unter unmenschlichen Bedingungen fest. Ungewöhnlicher war, dass jeder Mann eine Nummer auf die Stirn geschrieben hatte.

Die israelische Armee startete am Donnerstagmorgen in Dura südlich von Hebron eine massive Verhaftungsaktion, die sich gegen mehr als 20 ehemalige Gefangene richtete.

Unter ihnen befanden sich mehrere prominente Hamas-Aktivisten, die Israel nach Ausbruch des Krieges im Gazastreifen festgenommen und vor einigen Monaten aus dem Gefängnis entlassen hatte.

Osama Shaheen, der im August nach zehnmonatiger Verwaltungshaft freigelassen wurde, berichtete Middle East Eye, dass Soldaten sein Haus brutal gestürmt und seine Möbel zerschlagen hätten.

Sie brachten ihn mit verbundenen Augen und Handschellen an ein Militärfahrzeug und brachten ihn zusammen mit anderen Häftlingen im Haus von Nayef Rjoub unter, einem ehemaligen Mitglied des Parlaments der Palästinensischen Autonomiebehörde, des Palästinensischen Legislativrates.

„Ich wurde brutal verhört und an verschiedenen Körperstellen geschlagen, vor allem am Kopf und an der Brust“, sagte Shaheen.

„Die Soldaten machten aus uns Namen zu Nummern, und jeder Gefangene hatte eine Nummer, mit der sie ihn während seiner Festnahme provozierten und ihn mit seiner Nummer statt mit seinem Namen ansprachen. Für sie sind wir nur Nummern.“

Ayed Dudin, ein Rettungssanitäter, der im Juli aus einem israelischen Gefängnis entlassen wurde, berichtete, dass Soldaten auch sein Haus gestürmt und Verwüstungen angerichtet hätten. Dudin war jedoch unterwegs, um bei dem Überfall Verletzte medizinisch zu versorgen, sodass die Israelis stattdessen seinen Sohn Mohammed mitnahmen.

„Die Soldaten haben uns von Namen zu Nummern gemacht“

– Osama Shaheen, Einwohner von Dura

„Ich erhielt einen Anruf von einem Offizier der israelischen Armee, der mich aufforderte, mich zu ergeben, damit mein Sohn freigelassen würde. Obwohl ich mich ergeben habe, haben sie Mohammad nicht freigelassen und ihn zusammen mit mir festgehalten“, berichtete Dudin MEE.

Dudin sagte, er sei auch geschlagen und misshandelt worden, während er in Rjoubs Haus festgehalten wurde, über dem die Soldaten provokativ eine israelische Flagge hissten.

Auch er hatte eine Nummer auf die Stirn geschrieben.

Im nahe gelegenen Dorf Tabaqa verwandelten die Israelis ein weiteres palästinensisches Haus in ein Haft- und Verhörzentrum, in dem die Bewohner eine ähnliche Behandlung erdulden mussten.

Während der elf Stunden dauernden Razzia verteilten die Soldaten auch Flugblätter und Plakate mit Drohungen, die Armee oder israelische Siedler nicht anzugreifen.

Neue Methoden der Einschüchterung

Im Westjordanland finden fast täglich Verhaftungsaktionen statt.

Während israelische Truppen bestimmte Ziele jagen, greifen sie oft gleichzeitig ehemalige Gefangene auf, was nach Ansicht der Palästinenser eine Methode ist, sie einzuschüchtern und Druck auf ihre Gemeinden auszuüben.

Israel misshandelt palästinensische Häftlinge systematisch in „Folterlagern“, sagt B’Tselem.

Wenn die Truppen Städte und Dörfer im Westjordanland stürmen, kommt das Leben dort zum Erliegen. Scharfschützen werden auf Gebäuden stationiert, während die Straßen mit Soldaten und Militärfahrzeugen überflutet werden, die die Bewegungsfreiheit der Anwohner einschränken.

In Dura wurden am Donnerstag aufgrund der Razzia alle Schulen geschlossen.

Imad Abu Hawash, ein Aktivist des Palästinensischen Zentrums für Menschenrechte (PCHR), sagte gegenüber MEE, dass diese Razzien immer länger dauern, manchmal stundenlang, und die Palästinenser in ihren Häusern terrorisieren, die oft geplündert werden.

Laut PCHR werden die meisten Festgenommenen während dieser Razzien geschlagen und die israelische Armee versucht, sie mit neuen Maßnahmen einzuschüchtern.

„Normalerweise wird ein Palästinenser festgenommen und in ein bekanntes Verhörzentrum gebracht, wo er verhört wird. Aber die israelischen Soldaten haben dies durch diese demütigenden Maßnahmen ersetzt und behaupten, dass sie das Recht haben, jede Person sechs Stunden lang festzuhalten, ohne sie der israelischen Armee als Häftling zu melden“, so Abu Hawash.

Übersetzt mit Deepl.com

