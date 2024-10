https://redflag.org.au/article/israel-a-rogue-state-with-many-friends

Israel: ein Schurkenstaat mit vielen Freunden

6. Oktober 2024

Redaktion

Wenn Israel eine Person wäre, würde es die schlimmsten Eigenschaften von Donald Trump, George W. Bush und einem großmäuligen progressiven Studenten auf dem Campus vereinen: ein pathologischer Lügner mit einer Vorliebe für Massenmord, der die Identitätspolitik als Waffe einsetzt, um politische Herausforderungen auszuschalten.

Doch noch schlimmer als Israel ist wohl sein Freundeskreis, der jede Lüge als Wahrheit wiederholt und jede verwerfliche Tat seines widerwärtigen Kumpels verteidigt, entschuldigt oder ermöglicht.

In Gaza wurden mehr als 41.000 Menschen getötet, mehr als 10.000 werden vermisst und gelten als tot, und fast 100.000 wurden verletzt. Und jetzt wird auch der Libanon in die Mangel genommen.

Das niederschmetternde Zeugnis von Dr. Mohammed Mustafa in der neuesten Ausgabe von Red Flag, in dem er den wachsenden Tribut an Unterernährung und Hepatitis A unter Kindern beschreibt, ist eine weitere Erinnerung an die Barbarei, die Israel in diesem Gebiet anrichtet.

Ein Jahr nach Beginn der völkermörderischen Offensive zeigen die Zahlen deutlich, dass der gesamte Gazastreifen unbewohnbar gemacht wird.

Die meisten der 2,2 Millionen Einwohner wurden nun auf nur 11 Prozent des Territoriums zusammengepfercht – das entspricht etwa 39 Quadratkilometern.

69 Prozent der Bevölkerung – 2,15 Millionen Menschen – sind von einer Hungersnot oder Schlimmerem betroffen. Fast eine halbe Million Menschen leben unter Bedingungen, die das Welternährungsprogramm als „katastrophal“ bezeichnet.

Mehr als zwei Drittel der permanenten Anbauflächen sind stark degradiert oder zerstört.

Zwei von drei Gebäuden sind beschädigt oder zerstört.

Zwei Drittel des Straßennetzes sind beschädigt und fast 1.200 Kilometer Straßen sind zerstört.

Fast 93 Prozent der Schulen sind beschädigt und 85 Prozent müssen „vollständig wiederaufgebaut oder umfassend saniert werden“, um wieder genutzt werden zu können, so eine Forschungsgruppe unter der Leitung der UN und der britischen Wohltätigkeitsorganisation Save the Children.

Die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen bezeichnen die Situation als „katastrophal“. Im Mai beantragte der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich sagte im August, dass die Blockade der humanitären Hilfe „gerechtfertigt und moralisch“ sei, selbst wenn sie die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens auslöschen würde.

Doch nicht nur stehen Israels Freunde diesem Schurkenstaat zur Seite, nicht nur leisten sie weiterhin militärische und diplomatische Unterstützung (US-Präsident Joe Biden verurteilte die Forderung nach Haftbefehlen als „empörend“), sondern sie bezeichnen Gegner des Völkermords auch regelmäßig als Antisemiten.

Einerseits ist dies ein Zeichen dafür, dass Israel und seine westlichen Unterstützer den Streit verloren haben. Wenn eine Position nicht durch Vernunft durchgesetzt werden kann, werden die Zensoren eingeschaltet und versucht, die Kritiker mit Gewalt zum Schweigen zu bringen.

Doch es zeigt mehr als nur ein Versagen der „aufklärerischen Werte“, die routinemäßig als Grund dafür angeführt werden, dass der Westen sich auf einen Krieg vorbereiten und ihn führen muss.

Während Israel seine Offensive auf den Libanon ausweitet, wie vorauszusehen war ohne Androhung von Sanktionen durch seine Freunde, hat sich die wahre Natur des globalen Kapitalismus erneut offenbart: Die „regelbasierte Ordnung“ ist ein Feigenblatt, unter dem der wirtschaftliche Wettbewerb um Gewinne und der staatliche Wettbewerb um territorialen Einfluss regelmäßig in Konflikte mit wenigen Regeln übergehen – einfach die Ausübung roher Gewalt, bis jemand als Sieger hervorgeht.

„Nicht mehr Freiheit, Einheit und staatliche Unabhängigkeit jeder Nation ist das Ideal des Kapitalismus, sondern die Unterwerfung von Millionen Angehörigen fremder Völker unter die Herrschaft der eigenen Nation“, schrieb Otto Bauer 1907 in seinem Werk Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie.

„Jede Nation soll sich bis an die Zähne bewaffnen, um die Unterdrückung der unterworfenen Völker jederzeit aufrechterhalten und fremde Rivalen von der eigenen Ausbeutungssphäre fernhalten zu können.“

Es ist das Zeitalter der Verbrecher, die sich als Retter aufspielen: permanenter Krieg, ungestrafte Massenmorde und permanente Heuchelei.

Im Wettbewerb um die Macht ist Israel heute der herausragende Schurkenstaat. Aber ohne seine Freunde wäre es nichts.

Übersetzt mit Deepl.com

