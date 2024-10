https://english.almayadeen.net/news/politics/-israel–declares-un-chief–persona-non-grata–over-iran-att



„Israel“ erklärt UN-Chef zur „Persona non grata“ wegen Iran-Angriffs

Von Al Mayadeen English

Quelle: Israelische Medien

2. Oktober 2024

Der israelische Außenminister hat bekannt gegeben, dass UN-Generalsekretär Antonio Guterres in „Israel“ zur „Persona non grata“ erklärt wurde, was ihm de facto die Einreise in das besetzte Gebiet verbietet.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, spricht während einer Pressekonferenz mit dem ägyptischen Außenminister Sameh Shoukry am 24. März 2024 im Hauptquartier des Außenministeriums in der neuen Verwaltungshauptstadt Ägyptens. (AP)

Das Außenministerium behauptete, dieser Schritt sei auf Guterres‘ Reaktion auf einen Raketenangriff des Iran in der vergangenen Nacht zurückzuführen.

„Israel“ sagte, dass Guterres den Iran nicht ausdrücklich genannt und das, was er in seiner Erklärung als ‚schwere Aggression‘ bezeichnete, nicht eindeutig verurteilt habe. Das Außenministerium kritisierte Guterres außerdem für seine Politik während des andauernden Krieges und beschuldigte ihn, ‚Terroristen, Vergewaltiger und Mörder‘ von Hamas, Hisbollah und Ansar Allah zu unterstützen und nun ‚das Mutterschiff des globalen Terrors, den Iran‘, zu unterstützen.

Dies geschah kurz nachdem Guterres ein sofortiges Ende der eskalierenden Gewalt im Nahen Osten gefordert hatte. In einer Erklärung vom Dienstag verurteilte er das wachsende Ausmaß des Krieges, der von ständigen Eskalationen geprägt ist. „Das muss aufhören. Wir brauchen unbedingt einen Waffenstillstand“, betonte Guterres.

Ich verurteile die Ausweitung des Nahostkonflikts mit einer Eskalation nach der anderen.

Das muss aufhören.

Wir brauchen unbedingt einen Waffenstillstand.

— António Guterres (@antonioguterres) 1. Oktober 2024

In diesem Zusammenhang äußerten die Vereinten Nationen am Montag tiefe Besorgnis über die sich verschlechternde Lage im Libanon angesichts der zunehmenden israelischen Angriffe und betonten ihre Ablehnung der gemeldeten Pläne „Israels“ für eine Bodeninvasion des Landes.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres „ist nach wie vor zutiefst besorgt über die humanitären Folgen der Ereignisse im Libanon“, sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric während einer Pressekonferenz.

Dujarric betonte Guterres‘ Aufruf an alle Parteien, größtmögliche Zurückhaltung zu üben und eine Deeskalation anzustreben, und hob gleichzeitig die Bedeutung der Durchsetzung der Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrats hervor.

