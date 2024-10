https://strategic-culture.su/news/2024/10/02/final-chapter-for-axis-of-resistance-or-us-backed-zionist-regime/



Das letzte Kapitel für die Achse des Widerstands oder das von den USA unterstützte zionistische Regime?

Von Finian Cunningham

2. Oktober 2024

© Foto: Social Media

Der Iran und die Achse des Widerstands sind einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt. Ein völlig neues strategisches Denken ist erforderlich.

Der ehemalige britische Spionagechef John Sawers ist der Meinung, dass die Achse des Widerstands vor ihrem letzten Kapitel steht, da Israel seine regionalen Feinde mit verheerender tödlicher Gewalt und scheinbar straffrei bekämpft.

In einem Artikel in der Financial Times in dieser Woche genoss der ehemalige Direktor des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 die Ansicht, dass Israel gegen die Hisbollah, die Hamas, die Huthis im Jemen, Syrien, den Irak und letztlich gegen den Iran, den Anführer der Widerstandsachse, auf der Siegerstraße ist.

Die dreiste Denkweise des ehemaligen MI6-Chefs spiegelt die Arroganz und ähnliche Fehleinschätzungen unter israelischen und US-amerikanischen Politikern wider.

Jetzt hat der Iran nach langer Verzögerung zurückgeschlagen. Am Dienstagabend schlugen bis zu 200 ballistische Raketen in Israel ein. Videoaufnahmen zeigen, dass die meisten von ihnen ihre Ziele getroffen haben. Ein schwerer Schlag war der umfangreiche Schaden auf dem israelischen Luftwaffenstützpunkt Nevatim.

Die Welle iranischer Angriffe spiegelt das frühere Sperrfeuer im April wider. Israel und die Vereinigten Staaten drohen mit Vergeltung. Es scheint, als hätten sich die Tore des Krieges geöffnet.

Aber ist die iranische Reaktion zu gering und zu spät? Die lange Verzögerung hat das von den USA unterstützte israelische Regime nur ermutigt, die Eskalation fortzusetzen.

Die Verzögerung der legitimen Verteidigungsmaßnahmen des Iran wurde als Schwäche interpretiert, und daher haben sich das israelische Regime und seine westlichen Unterstützer verrechnet.

Warum diese Überheblichkeit von Israel und seinen westlichen Unterstützern?

Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens weiß Israel, dass es die Unterstützung der Vereinigten Staaten hat, mit der gesamten Feuerkraft, die damit einhergeht. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu weiß, dass er mit Massenmord davonkommen kann, weil Washington auf Israel als imperialen Vollstrecker in einer wichtigen geostrategischen Region angewiesen ist. Israel hat eine Lizenz zum Töten und zum Völkermord, autorisiert durch den US-Imperialismus.

Der Völkermord an über 41.000 Menschen in Gaza im vergangenen Jahr hat zu schwachen Äußerungen über Waffenstillstände und „Zurückhaltung“ seitens der Biden-Regierung geführt, während gleichzeitig endlose Mengen an Militärhilfe zur Durchführung dieses Völkermords bereitgestellt wurden. Netanjahu und die Fanatiker in seinem Kabinett wissen, dass sie amerikanische Ermahnungen zu „Waffenstillständen“ und „Zurückhaltung“ als bedeutungslose Heuchelei abtun können.

Während Israel seine Aggression gegen den Libanon mit einer Bodeninvasion nach der massiven Bombardierung ziviler Zentren in Beirut verstärkt, schicken die USA mehr Kampftruppen in die Region, um „Israel zu verteidigen“. Welche weiteren Beweise braucht es noch, dass Washington nicht nur an der israelischen Feindseligkeit beteiligt ist, sondern sie aktiv unterstützt?

Zweitens verfügt Israel über ein Atomwaffenarsenal und ist verrückt genug, es einzusetzen. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass das amoralische und skrupellose israelische Regime nicht davor zurückschrecken würde, Atomraketen auf seine Feinde abzufeuern. Das rücksichtslose Überschreiten aller roten Linien durch das israelische Regime zeigt, dass es sich nicht um internationales Recht oder Kriegsregeln schert. Das Gefühl der Anspruchsberechtigung wird durch das Wissen verstärkt, dass es Amerikas Atomwaffenarsenal auch zur Unterstützung hat, falls seine Kriegstreiberei schiefgehen sollte.

Aber auch die Straflosigkeit, die dem israelischen Regime gewährt wird, schürt diese psychopathischen Tendenzen.

Der Massenmord an Palästinensern im vergangenen Jahr ging ungehindert und vor den Augen der Welt weiter. Es ist empörend, dass israelische Politiker vor den Vereinten Nationen stehen und die UN-Charta mit Füßen treten. Die Missachtung des Völkerrechts ist erstaunlich.

Ja, es wurden Raketen von der Hisbollah aus dem Libanon und Raketen von den Huthis aus dem Jemen abgefeuert, und bei zwei Gelegenheiten auch vom Iran. Aber im Großen und Ganzen waren diese Angriffe Nadelstiche im Vergleich zu dem Leid, das Gaza zugefügt wurde.

Die arabischen und islamischen Nationen haben nichts unternommen, um die Palästinenser vor dem barbarischen, von den USA unterstützten israelischen Völkermord zu schützen. Tatsächlich unterstützen einige dieser arabischen Staaten, wie Jordanien und Saudi-Arabien, die Verteidigung Israels durch die USA.

Nicht einmal der Iran hat angemessen reagiert – trotz seiner gerechten Rhetorik über Rache und Gerechtigkeit.

Als Israel am 1. April die iranische Botschaft in Damaskus bombardierte und dabei einen hochrangigen iranischen Kommandeur, Mohammad Reza Zahedi, zusammen mit mehreren anderen Militärangehörigen tötete, war die Reaktion des Iran letztendlich zurückhaltend.

Die „Vergeltungs“-Raketenangriffe auf Israel durch den Iran zwei Wochen später, am 13. April, wurden mit einer Choreografie durchgeführt, die Israel und den Vereinigten Staaten deutlich machte, dass Teheran keine Eskalation wollte. Einige Kommentatoren priesen die iranischen Angriffe als „meisterhafte“ Taktik, aber ist es meisterhaft, einen Angreifer mit Mord davonkommen zu lassen?

In einer Kolumne zu dieser Zeit argumentierte der Autor, dass die schwache iranische Reaktion nur zu weiteren israelischen Aggressionen und Verbrechen führen würde.

Fünf Monate später ist die Zahl der Todesopfer in Gaza weiter gestiegen, die völkermörderische Belagerung dauert an und Israel wiederholt nun dieselbe völkermörderische Aggression gegen den Libanon.

Nicht nur das, das israelische Regime hat sich auch auf einen Amoklauf zur Ermordung von Hamas- und Hisbollah-Führern eingelassen. Die Ausschaltung von Hassan Nasrallah und der Hisbollah-Führung am 27. September durch US-amerikanische bunkerbrechende Bomben, die auf das Hauptquartier der Hisbollah in Beirut abgeworfen wurden, wirft sicherlich die Frage auf: Wurden der Iran und seine Achse des Widerstands überlistet?

Der Iran hat seinen existenziellen Feind aufgrund einer vermeintlichen Schwäche entfesselt.

Nicht auf die Bombardierung seiner Botschaft in Damaskus zu reagieren, war eine Sache. Die Tötung mehrerer seiner obersten Kommandeure war eine andere. Die Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh in Teheran am 31. Juli – bei der Amtseinführung des iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian – war eine weitere rote Linie, die überschritten wurde. Teheran unternahm damals nichts, um den Tod von Haniyeh zu rächen, trotz des kriegerischen Aktes in seiner Hauptstadt – bis zu dieser Woche. Zwei Monate sind vergangen, aber warum hat es so lange gedauert?

Tatsächlich sollte Präsident Pezeshkian gesagt haben, dass die Vergeltung für die Ermordung Haniyehs nicht früher erfolgte, weil die USA versprochen hatten, an einem Waffenstillstandsabkommen für Gaza zu arbeiten. Dieses Waffenstillstandsabkommen ist ein Betrug, und man fragt sich, ob der Iran die ganze Zeit über wusste, dass es sich um ein leeres Versprechen handelte. Aber indem sie sich daran hielten, konnten die Israelis daraus schließen, dass der Iran schwach agierte.

Die brutale Ermordung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah in Beirut letzte Woche war wohl eine Folge der fatalen Verzögerung durch den Iran.

Israels gestörte Führer glauben, dass sie ungestraft handeln können, weil sie es bisher konnten. Das Regime kann überall hin gelangen und töten, wie Netanjahu vor den Vereinten Nationen prahlte, kurz bevor er in einem Telefonat aus New York den Mord an Nasrallah anordnete.

Der israelische Schurkenstaat sieht sich selbst als über dem Gesetz stehend, um Völkermord und Attentate zu begehen, weil er über eine amerikanische Militärmaschinerie und formbare amerikanische Anführer verfügt. Seine monströse Drohung, Atomwaffen einzusetzen, ist nicht leere Worte und Israels Feinde wissen das.

Vor allem aber, wie der britische Geheimdienstchef in seinem oben erwähnten Artikel in der Financial Times arrogant bemerkte, kann Israel „die Schwäche des Iran riechen“.

Die iranische Führung hat wiederholt erklärt, dass sie keinen regionalen Krieg will. Die Gefühle gegen den Krieg sind verständlich und großherzig. Aber Tugendhaftigkeit hat keinen Wert im Umgang mit Psychopathen und Kriegsverbrechern.

Der Iran und die Achse des Widerstands sind einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt. Ein völlig neues strategisches Denken ist erforderlich.

Es ist nicht klar, was der Iran und seine Verbündeten tun können. Aber sie können nicht so weitermachen wie bisher. Sie werden vom US-unterstützten israelischen Regime praktisch als Geiseln gehalten und systematisch getötet. Angesichts der Aggression nichts zu tun, ist fatal.

In einer Rede kurz vor seinem Tod in der vergangenen Woche sagte Hassan Nasrallah genau das: Es sollte das Richtige getan werden, und so sei es.

Finian Cunningham

Ehemaliger Redakteur und Autor für große Nachrichtenmedien. Er hat zahlreiche Artikel zu internationalen Angelegenheiten verfasst, die in mehreren Sprachen veröffentlicht wurden.

Übersetzt mit Deepl.com

Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …