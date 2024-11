https://consortiumnews.com/de/2024/11/05/israel-blackmail-the-presidents/?eType=EmailBlastContent&eId=eae1a60e-3b35-4bb9-97e9-c528b11b7afe



Israel, Erpressung und die Präsidenten

Von Sam Husseini

5. November 2024

Sam Husseini untersucht das Geflecht von Verbindungen zwischen Jeffrey Epstein und dem israelischen Geheimdienst, US-Präsidenten und dem derzeitigen US-Außenminister.

Metropolitan Correctional Center in New York City, in dem Jeffrey Epstein zum Zeitpunkt seines Todes in Erwartung seines Prozesses wegen Sexhandels festgehalten wurde. (Jim Henderson, CC0, Wikimedia Commons)

Nur wenige Tage vor dem Wahltag berichtete WikiLeaks: „Der Autor des Buches über das Weiße Haus unter Trump, Michael Wolff, behauptet, 100 Stunden Material zu haben, in dem Epstein über Trump spricht, veröffentlicht aber nur einen einminütigen Ausschnitt.“

Mehr in dieser Richtung ist jetzt auf Seiten wie The Daily Beast zu finden, mit journalistischen Knüllern wie ‚Epstein behauptet, Trump habe gerne die Frauen seiner Freunde ‘gefickt’“.

Bis vor kurzem war mir nicht klar, dass der Stiefvater von Außenminister Antony Blinken, Samuel Pisar, den Blinken bei hochkarätigen Veranstaltungen als Redner eingeladen hat, nicht nur Anwalt und Vertrauter des Medienmoguls und Mossad-„Superspions“ Robert Maxwell war, sondern offenbar auch von Jeffrey Epstein selbst.

Robert Maxwell war natürlich der Vater von Ghislaine Maxwell, die Epsteins Komplizin war.

Polizeifoto von Epstein aus dem Jahr 2006 vom Palm Beach County Sheriff’s Department. (Wikimedia Commons)

Es wurde auf vielfältige Weise weitgehend vor der Öffentlichkeit und dem Verständnis der Öffentlichkeit verborgen gehalten, aber es gibt substanzielle Beweise dafür, dass das Epstein-Netzwerk daran beteiligt war, Informationen über politische Persönlichkeiten beider Parteien zu sammeln, die zur Erpressung verwendet werden konnten. Die Belästigung der Mädchen war oft offenbar das hinterlistige Mittel, nicht das eigentliche Ziel. Der oben erwähnte Artikel im Daily Beast, um das jüngste Beispiel zu nennen, enthält das Wort „Erpressung“ nicht.

Elizabeth Vos von Consortium News hat berichtet, dass „Epsteins Tod vom Chefpathologen New Yorks als ‚Selbstmord‘ eingestuft wurde. Ein von Epsteins Bruder beauftragter Pathologe sagte, es handele sich um Mord.“

Blinken hat eine sehr lange Beziehung zu US-Präsident Joe Biden. Im Jahr 2002 wurde er zum Stabsleiter des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen ernannt, als Biden Vorsitzender des Ausschusses war, und spielte eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der Invasion. Er war Bidens nationaler Sicherheitsberater, als Biden Vizepräsident war.

Biden hat wiederholt eine Neigung gezeigt, Frauen – auch junge Mädchen – unangemessen zu berühren.

Viele sind der Meinung, dass Biden und Blinken die israelische Kriminalität stärker unterstützt haben als jede andere US-Regierung. Welche anderen Faktoren und Mechanismen könnten neben der Macht der Israel-Lobby und angeblichen strategischen Erfordernissen eine Rolle spielen?

Natürlich überschattet das Abschlachten Tausender palästinensischer Kinder in Gaza jeden sexuellen Missbrauch, den Epstein und seine politischen Verbündeten begangen haben.

Sarah Kendzior hat angemerkt, dass Pisar nicht nur Maxwells Anwalt war, sondern „nach Maxwells Tod auch Jeffrey Epsteins Berater wurde“. Sie beschreibt Maxwell als israelischen „Superspion“, der „in den 1980er Jahren mit Trump und einer Reihe von Iran-Contra-Agenten verkehrte“.

Sie zitiert die französische Zeitung Le Parisien, die 2019 berichtete, dass Pisar „als Vermittler zwischen Epstein und der ihn vertretenden Anwaltskanzlei fungierte“.

Whitney Webb, Autorin von One Nation Under Blackmail: The Sordid Union Between Intelligence and Crime that Gave Rise to Jeffrey Epstein, hat berichtet, dass „Alex Acosta – der 2008 Epsteins ‚Sweetheart‘-Deal arrangierte und nach Epsteins Verhaftung als Arbeitsminister von Donald Trump zurücktrat – behauptete, der mysteriöse Milliardär habe für den ‚Geheimdienst‘ gearbeitet.“ Einige haben angenommen, dass damit die CIA gemeint war, aber wie Webb argumentiert hat, könnte es durchaus (auch) den Mossad bedeuten.

Maxwells Vater, Robert, arbeitete mit dem Mossad zusammen, wie aus mehreren Büchern hervorgeht, darunter Seymour Hershs The Samson Option: Israel’s Nuclear Arsenal and American Foreign Policy.

Robert Maxwell (rechts) während des Global Economic Panel-Treffens im April 1989 in Amsterdam. Von links: der niederländische Geschäftsmann Wisse Dekker, der niederländische Politiker Hans van den Broek und der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger. (Rob Bogaerts, ANEFO, Nationaal Archief NL, Wikimedia Commons, CC0)

Webb merkt an:

„Als Gegenleistung für seine Dienste half der Mossad Maxwell, seinen sexuellen Appetit während seiner Besuche in Israel zu stillen, indem er ihm Prostituierte zur Verfügung stellte, die „der Dienst zu Erpressungszwecken unterhielt“.

Siehe Gideon’s Spies: The Secret History of the Mossad von Gordon Thomas.

Israel benutzte eine „Honigfalle“, um Mordechai Vanunu anzulocken, der Israels Atomwaffenarsenal von England nach Italien verriet, wo sie ihn entführten.

Laut seinem Nachruf im Scotsman war Pisar einer der letzten Menschen, die mit Maxwell sprachen, per Telefon, wahrscheinlich eine Stunde bevor der Vorsitzende der Mirror Group Newspapers am 5. November 1991 von seiner Luxusyacht Lady Ghislaine fiel.

Blinken hat während seiner gesamten Karriere scharfe pro-israelische Positionen vertreten. Er war ein Falke in Bezug auf Syrien, während er unter Außenminister John Kerry mit einer durchweg kriegsbefürwortenden Bilanz arbeitete, und er brachte eine Vielzahl hyperinterventionistischer Maßnahmen vor, darunter die Teilung des Irak.

Kerry und Blinken in der Cafeteria des Außenministeriums im Februar 2016. (Außenministerium/Public domain)

Als ich 2007 versuchte, Biden zu fragen, wie er dazu beigetragen hat, die Irak-Invasion zu ermöglichen, griff Blinken ein und log über die Anhörungen, bei denen Biden den Vorsitz führte und die dazu beitrugen, die Voraussetzungen für die Invasion zu schaffen.

In Bezug auf Pisar hat Webb berichtet:

„Insbesondere in den frühen 1970er Jahren erklärte Samuel Pisar vor dem Kongress, dass sich die Welt „auf eine einzige, vereinte Weltwirtschaft zubewege, unter Missachtung nationaler und sogar ideologischer Grenzen“. … Samuel Pisar vertrat auch die Geschäftsinteressen von [Armand] Hammer. Hammer diente insbesondere als Rückkanal zwischen den Amerikanern und den Sowjets. … Insbesondere Steve Jobs von Apple wurde von Samuel Pisar beraten. Jobs erklärte später, dass seine Reise in die UdSSR im Jahr 1985 „von einem in Paris ansässigen internationalen Anwalt ermöglicht wurde“ und dass Jobs das „Gefühl“ hatte, dass dieser Anwalt „für die CIA oder den KGB arbeitete“. Dieser Anwalt war mit ziemlicher Sicherheit Pisar.“

Es gibt Belege dafür, dass Israel versucht hat, andere US-Präsidenten zu erpressen.

Zum Beispiel berichtete die Times of Israel im Jahr 2014:

„Israel hat versucht, Tonbänder mit den heißen Gesprächen des ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton mit der Praktikantin Monica Lewinsky zu nutzen, um die Freilassung von Jonathan Pollard zu erzwingen, heißt es in einem neuen Buch über die politischen Unternehmungen der Familie Clinton. In dem Buch mit dem Titel Clinton Inc: The Audacious Rebuilding of a Political Machine (Clinton Inc.: Der kühne Wiederaufbau einer politischen Maschinerie) stützt sich der Autor Daniel Halper auf offizielle Interviews mit ehemaligen Amtsträgern sowie auf eine genaue Analyse von Dokumenten, die als „Monica-Akten“ bezeichnet werden, um ein anzügliches – und wenig schmeichelhaftes – Bild einer der prominentesten politischen Familien der Vereinigten Staaten zu zeichnen.“

Clinton und Epstein im Weißen Haus während einer Veranstaltung für Spender zur Restaurierung des Weißen Hauses, September 1993. Ghislaine Maxwell rechts. (White House, Wikimedia Commons, Public domain)

Jeffrey Epstein war natürlich sowohl mit Clinton als auch mit Trump eng verbunden. Er besaß ein Gemälde von Clinton in einem blauen Kleid, eine offensichtliche Anspielung auf Lewinskys mit Sperma beflecktes Kleid, das bewies, dass sie nach seinen Dementis sexuelle Beziehungen zu Clinton hatte.

Clinton bombardierte den Sudan und den Irak zu Zeiten, die mit dem Amtsenthebungsverfahren zusammenfielen, das auf seinen Lügen über seine Beziehung zu Lewinsky beruhte. Waren diese Bombenangriffe eine Ablenkung von seinen Skandalen oder handelte er im Auftrag des Kriegsstaates?

(Siehe meinen Artikel „Schlimmer als jede Bestechung“, in dem die „Fälle Trump und Clinton: Bomben Präsidenten andere Länder, um von ihren Skandalen abzulenken, oder nutzt der ‚Tiefe Staat‘ Skandale und andere Mechanismen, um Präsidenten zum Bombardieren zu drängen?“ untersucht werden)

Clinton wurde kürzlich dafür kritisiert, dass er arabische Amerikaner in Michigan ermahnte, für Harris zu stimmen. Lewinsky selbst hat gerade ihre Unterstützung für Harris bekundet.

Es gibt wahrscheinlich noch andere Fälle, in denen Israel versucht hat, US-Präsidenten mit Schmutz zu bewerfen. So wurde beispielsweise die zweite Amtszeit von Ronald Reagan vom Iran-Contra-Skandal überschattet, an dem Israel beteiligt war, siehe die Berichterstattung des verstorbenen Robert Parry: „How Neocons Messed Up the Mideast“:

„Ronald Reagans neokonservative Berater ebneten 1981 den Weg für israelische Waffenverkäufe an den Iran, kurz nachdem der Iran 52 US-Geiseln freigelassen hatte, deren Gefangenschaft die Wiederwahl von [Präsident] Jimmy Carter zunichte machte. Dieser Schritt legte auch den Grundstein für den Iran-Contra-Skandal.“

Ein Präsident, der in seiner zweiten Amtszeit skandalfrei ist, könnte eine Bedrohung für das pro-israelische Establishment darstellen.

Interessanterweise berichtet Parry auch, dass Yasser Arafat, der Anführer der Palästinensischen Befreiungsorganisation, später Carter Folgendes sagte:

„1980 traten die Republikaner mit einem Waffengeschäft [für die PLO] an mich heran, ob ich es einrichten könnte, die Geiseln im Iran bis nach der [US-Präsidentschafts-]Wahl festzuhalten.“

Vermutlich spielten die Israelis den Republikanern zu, die Palästinenser jedoch nicht.

Siehe auch meinen Beitrag „Russiagate war Israelgate“.

(Antony Blinken studierte in Harvard. Nach seinem Abschluss im Jahr 1984 absolvierte er ein Praktikum bei The New Republic, als der eingefleischte Pro-Israel-Aktivist Martin Peretz Chefredakteur war. Epstein und sein Kollege Alan Dershowitz sind natürlich auch mit Harvard verbunden. Blinken besuchte bis 1971 die Dalton School in New York City, bis seine Mutter Pisar heiratete und sie nach Paris zogen. Epstein wurde einige Jahre später von der Dalton School vom ehemaligen OSS-Offizier Donald Barr, dem Vater des ehemaligen CIA-Analysten und zweifachen Generalstaatsanwalts Bill Barr, eingestellt. Bill Barr beaufsichtigte die Begnadigungen im Iran-Contra-Skandal im Jahr 1992.

In einem Porträt aus dem Jahr 2009 schrieb die New York Times, dass Pisar die Konzentrationslager der Nazis überlebte,

„indem er gnadenlos und grausam wurde, ältere Beschützer fand und Wege fand, in einer Hierarchie der Verzweiflung privilegiert zu wirken, wie z. B. einen Häftlingsschneider zu überreden, eine Mütze so umzuarbeiten, dass die Streifen auf der Oberseite perfekt mit den Streifen an der Seite übereinstimmten. … Herr Pisar sagte, er habe gelernt, dass „wenn man sich an das Gesetz hielt, war man tot“. Er habe wie ein Tier reagiert, sagte er. „Ich musste schlechte Angewohnheiten lernen, gut lügen können und Menschen sofort beurteilen, was sie sagten, was sie wirklich dachten, und zwar nicht nur die Wachen und Folterer, sondern auch meine Mitgefangenen“, sagte er. „Ich war ein süßes Kind, und es gab viele Psychotiker in der Nähe.“

Antony Blinkens Großvater war Maurice Blinken, der nach dem Zweiten Weltkrieg das American Palestine Institute gründete. In seinem Nachruf in der New York Times im Jahr 1986 berichtete die Zeitung:

„1946 initiierte und finanzierte das Institut unter der Leitung von Herrn Blinken einen Bericht mehrerer Ökonomen mit dem Titel „Palästina: Problem und Versprechen“, in dem argumentiert wurde, dass ein unabhängiger jüdischer Staat wirtschaftlich lebensfähig sei.

Damit wurde ein britisches Weißbuch widerlegt, in dem behauptet wurde, Palästina könne eine große Einwandererbevölkerung wirtschaftlich nicht ernähren.

Der Bericht des Instituts soll dazu beigetragen haben, die Regierung der Vereinigten Staaten davon zu überzeugen, die Gründung des Staates Israel zu unterstützen.

Als Biden und Blinken 2021 ihr Amt antraten, hatte Israel knapp 300 Milliarden US-Dollar an offener wirtschaftlicher und militärischer Hilfe von den US-Steuerzahlern seit seiner Gründung erhalten. Biden hat dies drastisch beschleunigt. Das „Costs of War Project“ an der Brown University schätzte kürzlich, dass die „Kosten des Krieges in Gaza und darüber hinaus für die US-Steuerzahler konservativ geschätzt 22,76 Milliarden US-Dollar betragen“.

Chris Hedges bemerkte, als Ghislaine Maxwell verurteilt wurde

„Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates, der Hedgefonds-Milliardär Glenn Dubin, der ehemalige Gouverneur von New Mexico, Bill Richardson, der ehemalige Finanzminister und ehemalige Präsident von Harvard, Larry Summers, Stephen Pinker, Prinz Andrew, Alan Dershowitz, der Milliardär und CEO von Victoria’s Secret, Les Wexner, der J.P. Morgan-Banker Jes Staley, der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak, der Immobilienmogul Mort Zuckerman, der ehemalige Senator von Maine George Mitchell, Harvey Weinstein und viele andere, die zumindest anwesend waren und höchstwahrscheinlich an Epsteins fortwährendem Bacchanal teilnahmen, sind nicht vor Gericht. … Epsteins Tod in einer New Yorker Gefängniszelle, der offiziell als Selbstmord eingestuft wurde, ist in den Augen vieler glaubwürdiger Ermittler ein Mord.“

Sam Husseini ist ein unabhängiger Journalist aus der Nähe von D.C. Er ist auf Twitter: @samhusseini.

Dieser Artikel stammt aus dem Substack des Autors (auf Englisch).

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und können mit denen von Consortium News übereinstimmen oder auch nicht.

Übersetzt mit Deepl.com

