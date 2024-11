Sowas musste Oskar Lafontaine noch nie über sich ergehen lassen: ARD-Moderator Louis Klamroth unterbrach ihn nicht nur dauernd, das ist man ja gewöhnt. Er stellte dem ehemaligen Ministerpräsidenten Saarlands und SPD-Chef kurzerhand das Mikro ab, als Lafontaine auf NATO-Soldaten in der Ukraine zu sprechen kam.

In der ARD-Talkshow „Hart aber fair“ erklärte der ehemalige SPD-Vorsitzende und Fraktionschef der Linken Oskar Lafontaine am Montag, die USA hätten die Nord-Stream-Pipeline gesprengt – schließlich hat US-Präsident Joe Biden das selbst verkündet. Moderator Louis Klamroth griff sofort ein und unterbrach ihn.

Ähnlich erging es Lafontaine, als er in einer Replik auf die FDP-Politikerin und „Verteidigungsexpertin“ Marie-Agnes Strack-Zimmermann über die angebliche Stationierung von DVRK-Soldaten in Russland auf NATO-Soldaten in der Ukraine verwies. Klamroth drehte ihm das Mikrofon ab, und als der Politiker ihn aufforderte, „unparteiisch“ zu moderieren, schaltete er unvermittelt auf ein anderes Thema um.

Lafontaine ist seit vielen Jahren ein scharfer Kritiker der US-Einflussnahme auf die deutsche und europäische Politik und fordert ein von den USA unabhängiges Europa.

