https://mondoweiss.net/2024/07/israel-is-falling-apart-and-american-leaders-are-in-denial/



Israel fällt auseinander, und die amerikanischen Führer leugnen es

Von Philip Weiss

15. Juli 2024

Die Unfähigkeit Israels, die Palästinenserfrage anders als durch Apartheid und Massaker zu lösen, hat eine faschistische und rassistische politische Kultur im Lande entstehen lassen. Aber diese Wahrheit muss den Amerikanern vorenthalten werden.

„Israelische Soldaten setzten die Bibliothek der Aqsa-Universität in Gaza-Stadt in Brand und machten Fotos von sich selbst vor den Flammen“, berichtete der Journalist Younis Tirawi am 23. Mai auf X. Tirawi zeigte Beweise dafür, dass das Foto vom israelischen Soldaten Tair Glisko in den sozialen Medien geteilt wurde. 424. Bataillon, Givati-Brigade, der sein Konto später privat machte.

Mehrere linke Stimmen haben in letzter Zeit gesagt, dass Israel auseinander fällt. Die Gesellschaft ist durch den Krieg zerrissen, die Regierung wird von brutalen Rassisten beherrscht, und die einzige Antwort des Landes auf die grundlegende Frage – die Hälfte der Bevölkerung ist Palästinenser – sind Apartheid und rollende Massaker.

Die politische Kultur Israels hat den Beigeschmack des Faschismus. Die jüngsten Massaker an der Zivilbevölkerung im Gazastreifen werden von Politikern der Mitte sofort gebilligt, während rechtsgerichtete Minister zur Hinrichtung palästinensischer Gefangener aufrufen. Die gesamte Gesellschaft prangert die Freilassung eines unschuldigen Arztes an, der von israelischen Streitkräften in Gaza entführt wurde, und beginnt (wie Gideon Levy es nennt) „eine hysterische Kampagne der Panik, der Beschuldigung, des Hasses, der Entmenschlichung, der Rachsucht und des Blutdurstes“.

Man hat das Gefühl, dass es für Israel keinen Ausweg mehr gibt. Kein Wunder, dass Berichten zufolge seit Oktober letzten Jahres Hunderttausende von Israelis aus dem Land geflohen sind.

Wie gehen die Vereinigten Staaten mit diesen Realitäten um? Die Antwort für die letzten 20 Jahre des antipalästinensischen Hasses war Verleugnung. Die Antwort für diesen politischen Zyklus ist ebenfalls völlige Verleugnung.

Das US-Establishment besteht darauf, dass Israel eine gesunde Demokratie ist und in der Lage ist, eine Zweistaatenlösung anzustreben, in der Palästinenser Seite an Seite mit Israelis leben.

Kein Experte für die Situation glaubt das; aber diese Fiktionen stützen unsere politische Klasse, wie Paul Begala, der letzte Woche auf CNN sagte, dass Biden in Bezug auf Gaza große Führungsstärke bewiesen habe. Wenn unsere Experten der Wahrheit ins Auge sehen müssten – Israel ist ein jüdischer Vormachtstaat, der nur an mehr Land mit weniger Palästinensern darauf interessiert ist und der junge Palästinenser ohne zu zögern tötet -, müssten die USA zusammen mit dem Rest der Welt Maßnahmen ergreifen, um Israel zu isolieren.

Dies ist die Lehre aus der Niederlage von Jamaal Bowman; der Kongressabgeordnete sah die Besatzung im Jahr 2021 auf einer J Street-Reise nach Israel und Palästina aus nächster Nähe und konnte laut dem ausgezeichneten Bericht von Calder McHugh in Politico nicht über Israels Sackgasse und Kriegsverbrechen lügen.

„[Die Zweistaatenlösung] war das, was man sagt, damit einen alle in Ruhe lassen … damit man zumindest beide Seiten zufriedenstellen kann, die palästinensische Freiheit und den jüdischen Staat“, sagt [Bowman]. Aber was er aus fünf Tagen Treffen und Interviews bei Lunchpaketen und schicken Abendessen mitnahm, war, dass es an der Spitze der israelischen Regierung keinen politischen Willen gab, eine Zweistaatenlösung anzustreben oder sich auf irgendeine Art von nachhaltigem Friedensprozess einzulassen – und dass Amerikas Bereitschaft, Israel umfangreiche Hilfe ohne jegliche Bedingungen zukommen zu lassen, daher unklug war.

Und nachdem Bowman den Gazastreifen als Völkermord bezeichnete und sagte, dass ein Boykott legitim sei, entzog J Street ihm seine Unterstützung.

Bowman hatte die große Lüge der amerikanischen Außenpolitik untergraben. Dass Israel eine solide Demokratie sei und sich auf einen palästinensischen Staat zubewege.

Die Wahrheit zu sagen, ist wegen der Israel-Lobby politisch unmöglich. Die Demokratische Partei ist nicht in der Lage, Kräfte zu entfremden, die innerhalb weniger Wochen fast 20 Millionen Dollar auf den Kopf von Jamaal Bowman hauen und ihn als Antisemiten beschimpfen, weil er die Wahrheit sagt. So wie die Dekane der Columbia University suspendiert wurden, weil sie über pro-israelische Spender geschrieben haben.

Während sich Israel also in einem freien Fall befindet, auf den die einzige Antwort endlose Massaker und Hungersnöte sind, die die Welt sieht und hasst, ist die Krise in den USA einfach. Unsere Führer müssen diese Realität leugnen, um die Lobby bei Laune zu halten.

Die gute Nachricht ist, dass einige Wahrheitsverkünder im amerikanischen Mainstream keine Angst haben, ihre Meinung zu sagen. Es gibt natürlich The Squad und einen Teil der kommunalen Juden, die sich gegen Israel wenden – IfNotNow und Peter Beinart.

Kürzlich veröffentlichte Megan Stack in der New York Times einen hervorragenden Bericht über die überwältigende „Dunkelheit“ in Israel. Stack charakterisierte die israelische Gesellschaft als eine der offiziellen „jüdischen Vorherrschaft“, zitierte wiederholt die Apartheid-Berichte und sagte, dass Netanjahu die Möglichkeit von zwei Staaten zunichte gemacht habe.

Der Artikel zitierte einen Mainstream-Kolumnisten, der auf Bilder von Palästinensern am Strand von Gaza mit dem Ruf nach „Strömen von Blut“ reagierte.

„Wir hätten dort viel mehr Rache sehen sollen“, fügte Herr [Yehuda] Shlezinger reuelos hinzu. „Viel mehr Ströme von Blut aus dem Gazastreifen.“

Shlezinger sei keine „Randfigur“, sagte Stack. Die Zeichen der Verhärtung seien „unübersehbar“.

Entmenschlichende Sprache und Vernichtungsversprechen von militärischen und politischen Führern. Umfragen, die eine breite Unterstützung für die Politik feststellen, die in Gaza Verwüstung und Hunger verursacht hat. Selfies von israelischen Soldaten, die sich stolz in bombenzerstörten palästinensischen Wohnvierteln rühmen. Ein hartes Durchgreifen gegen jede noch so kleine Form des Dissenses unter den Israelis.

Der Beitrag zeigte, dass eine Gesellschaft, die sich der Apartheid verschreibt, faschistisch wird.

Aber der Mainstream in den USA ist immer noch nicht in der Lage, diese Botschaft zu akzeptieren. Stack ist ein Ausreißer bei der New York Times. Es ist verboten, die Apartheid in der Demokratischen Partei zu erwähnen. Die Kabelsender wollen das Thema nicht anfassen.

Liberale Zionisten spielen eine wesentliche Rolle bei der Leugnung. Vor zwei Jahren berichtete ich in einem Beitrag für Americans for Peace Now, dass ein Führer der J Street U BDS unterstützt. Der liberale zionistische Block reagierte entschlossen. Peace Now nahm den Beitrag vom Netz, und J Street gab eine Erklärung ab, in der es hieß, die Studentin unterstütze BDS nicht. Die Studentin wies ihre eigene Position zurück. Eine rote Linie war überschritten worden.

Das wesentliche Instrument der Antidiskriminierungsbewegungen – vom Montgomery-Busboykott über die Landarbeiter bis hin zur südafrikanischen Apartheid – wird also von einer liberalen Organisation niedergemacht. In der Tat hat J Street BDS als „antisemitisch“ bezeichnet.

Der Antisemitismusvorwurf spielt bei der Leugnung eine Schlüsselrolle. Bowman wurde des Antisemitismus und der Anti-Israel-Haltung beschuldigt, weil er gegen die Apartheid Zeugnis ablegte. Die Columbia University hat zwei ehrenwerte Palästina-Solidaritätsgruppen unter demselben Vorwurf – Antisemitismus – suspendiert, sicherlich aufgrund des Drucks der Spender. In der Postwurfsendung, die meine Mutter von den führenden jüdischen Organisationen erhalten hat, ist von einem starken Anstieg des Antisemitismus im Land die Rede, und es werden alle israelfeindlichen Studenten und Gruppen genannt. Die zehntausenden zivilen Opfer in Gaza werden mit keinem Wort erwähnt.

Die Zeugen müssen also vernichtet werden, damit das Establishment an seiner Auffassung festhalten kann, dass Israel eine Demokratie ist, die eine Zweistaatenlösung anstrebt – „Traumschloss Israel“, wie Max Blumenthal es treffend formuliert. So wie diese bevorstehende Israel-Reise einer führenden New Yorker Synagoge, die leugnet, dass irgendetwas falsch ist.

Temple Emanu-El sponsert eine Israel-Reise mit dem Titel „Rediscover Israel“, die die Gefühle der amerikanischen Juden für das „Land, das wir lieben“ wecken soll. Die 8-tägige Reise im Oktober 2024 „für Herz, Verstand und Geist“ beinhaltet Ausflüge in die Wüste, Yoga-Sitzungen und Treffen mit israelischen Soldaten.

Israel so zu sehen, wie es wirklich ist, würde das Scheitern des Zionismus aufzeigen. Sein Hauptziel war es, jüdische Sicherheit zu schaffen. Aber Juden sind in Israel nicht sicher, weil die Gesellschaft ein einheimisches Volk unterdrückt, das sich wehrt. Wie mir die beste Freundin meiner Mutter vor 18 Jahren in Jerusalem versicherte: „Es wird einen Krieg nach dem anderen geben, bis sie uns akzeptieren.“

Es gibt immer pragmatische Begründungen für die Verweigerung. Wenn es keine Illusion einer Zweistaatenlösung gibt, mit der man winken kann, dann wird das mächtigste Land im Nahen Osten destabilisiert, und es wird eine blutige und nicht enden wollende Achterbahnfahrt (wie es einmal jemand ausdrückte) in Richtung gleicher Rechte für alle geben.

Aber wir befinden uns jetzt in einer solch grausamen Realität, und das US-Establishment stellt sich auf die Seite der jüdischen Suprematisten. Und die Palästinenser zahlen den schrecklichen Preis für ihre Unehrlichkeit und Selbstgerechtigkeit. Sagen Sie nicht, Sie hätten es nicht gewusst.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …