https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/will-genocide-enabler-von-der-leyen-win-second-term



Wird Völkermordermöglicherin von der Leyen eine zweite Amtszeit gewinnen?

Von David Cronin

Power Suits

15. Juli 2024

Ursula von der Leyen steht diese Woche vor einer entscheidenden Wahl. (Europäische Union)

Die Ermöglichung eines Völkermordes ist kein Hindernis für politische Langlebigkeit.

Das wird Ursula von der Leyen diese Woche beweisen, wenn sie die Abstimmung über ihre erneute Ernennung zur Chefin der Europäischen Kommission gewinnt.

Im Oktober bot von der Leyen Israel ihre volle Unterstützung an, als das Land etwa alle 15 Minuten ein Kind in Gaza tötete.

Die Palamentarier, die von der Leyen am kommenden Donnerstag unterstützen werden, werden diese Tatsache als unbedeutend abtun.

Beihilfe zum Völkermord ist ein Verbrechen. Doch das Völkerrecht wird bei dem schmutzigen Kuhhandel, mit dem die Spitzenpositionen in der Europäischen Union besetzt werden, beiseite geschoben.

Von der Leyen ist bekannt dafür, dass sie sich den Extremisten anbiedert.

Unter ihrer Führung wurde die „Förderung unserer europäischen Lebensweise“ zu einer offiziellen EU-Priorität. Das war eine verschlüsselte Art zu sagen, dass die Politik von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit geprägt ist.

Das Ressort „Förderung der europäischen Lebensart“ wurde an Margaritis Schinas, einen rechten griechischen Beamten, übergeben.

Die Aufnahme des Kampfes gegen den Antisemitismus in dieses Ressort war ein Geschenk an Israel und sein Lobbynetzwerk. Schinas hat sich voll und ganz an deren finstere Agenda gehalten, die darin besteht, Bigotterie gegen Juden und Solidarität mit den Palästinensern als Synonym zu betrachten.

Durch einen Antrag auf Informationsfreiheit habe ich mehrere Briefing-Dokumente erhalten, die seit dem 7. Oktober für Schinas erstellt wurden.

Keines von ihnen enthält irgendeine Kritik an Israel. Stattdessen stellen sie diesen Staat als Opfer dar.

In der gleichen Woche im Mai, in der Israel eine Bodeninvasion in Rafah, der südlichsten Stadt des Gazastreifens, startete, besuchte Schinas Aachen, Deutschland.

Schinas hielt dort eine Rede bei einer Preisverleihung zu Ehren eines pro-israelischen Rabbiners und „aller Juden Europas“.

Der Rahmen der Veranstaltung war an sich schon höchst problematisch.

Die europäischen Juden wurden als homogene Gruppe dargestellt. Es wurde nicht anerkannt, dass Menschen, die sich selbst als jüdisch bezeichnen, unterschiedliche Meinungen zu vielen Themen haben, einschließlich der Unterdrückung der Palästinenser durch Israel.

Gedächtnislücke

Die für Schinas verfassten Redemanuskripte – siehe unten – legen nahe, dass die von der Hamas geführte Operation vom 7. Oktober ein Pogrom gegen Juden war, weil sie Juden sind. Die jahrzehntelange Enteignung und Gewalt, die die Palästinenser vor diesem Datum erdulden mussten, wurden in ein Gedächtnisloch gesteckt.

„Jede Form von Antisemitismus ist ein Angriff auf uns alle und auf das Gesellschaftsmodell, das wir repräsentieren“, heißt es in diesen Notizen.

Es wird nicht präzisiert, was er mit „jeder Form von Antisemitismus“ meinte. Schinas hat jedoch schon früher die Ablehnung Israels und seiner Staatsideologie, des Zionismus, mit Judenhass gleichgesetzt.

Schinas hat wiederholt mit Vertretern Israels inmitten des aktuellen Völkermords gemeinsame Sache gemacht. Zu diesen Vertretern gehört auch Israel Katz, der heutige Außenminister.

Derselbe Katz kündigte im Oktober an, dass die Menschen in Gaza „keinen Tropfen Wasser oder eine einzige Batterie erhalten werden, bis sie die Welt verlassen“.

Der Internationale Gerichtshof bezog sich direkt auf diese Warnung, als er Ende Januar entschied, dass die Klage Südafrikas gegen Israel gemäß der Völkermordkonvention plausibel sei. Das Zwischenurteil des IGH scheint Schinas‘ Unterstützung für Israel in keiner Weise geschmälert zu haben.

Seine Unterstützung ist nicht unbemerkt geblieben. Im April schrieb das Israelische Wirtschaftsforum (IEF) an Schinas: „Wir würden gerne Ihre Mitgliedschaft in unserem World Leaders Cabinet prüfen“, das als „exklusives Beratungsgremium“ beschrieben wurde.

Der Brief – siehe unten – fasst das IEF als „eine Elite-Mitgliedsorganisation von zutiefst engagierten Pro-Israel-CEOs, Geschäftsführern und Weltführern“ zusammen.

Das Forum ist eine von vielen Israel-Lobbygruppen, die in Kontakt mit der Europäischen Union stehen.

Ein neuer Bericht über Antisemitismus, der von der EU-Agentur für Grundrechte veröffentlicht wurde, wurde in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Union für progressives Judentum (EUPJ) – einer Pro-Israel-Gruppe – erstellt.

Der Bericht stützt sich auf die Definition der International Holocaust Remembrance Alliance für Antisemitismus – eine Definition , die von Pro-Israel-Lobbyisten verfasst wurde – und stellt Boykotte, die von der Palästina-Solidaritätsbewegung organisiert werden, und die Infragestellung des „Existenzrechts“ Israels als von antijüdischer Bigotterie motiviert dar. Der Bericht geht nicht darauf ein, warum ein Staat, der auf der Massenvertreibung von Palästinensern beruht, überhaupt ein Existenzrecht haben sollte.

Wir können weitere fünf Jahre gefährlichen Mülls erwarten, wenn Ursula von der Leyen wieder ernannt wird. Die Abschirmung Israels ist zu einem integralen Bestandteil ihres Projekts der „Förderung unseres europäischen Lebensstils“ geworden. Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …