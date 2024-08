https://www.middleeastmonitor.com/20240805-israel-adds-new-conditions-to-gaza-ceasefire-proposal/



Israel fügt dem Waffenstillstandsvorschlag für Gaza neue Bedingungen hinzu

5. August 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu spricht während einer staatlichen Gedenkfeier für die Opfer der Altalena-Affäre von 1948 auf dem Friedhof Nachalat Yitzhak in Tel Aviv am 18. Juni 2024 [Shaul Golan via Getty Images]

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu fügte dem vorgeschlagenen Gefangenenaustauschabkommen eine neue Bedingung hinzu, die nach israelischen Medienberichten die Deportation von etwa 150 palästinensischen Gefangenen vorsieht.

Der israelische Kanal 13 zitierte ungenannte informierte Quellen mit der Aussage, Netanjahu habe dem Vorschlag für einen Gefangenenaustausch mehrere neue Bedingungen hinzugefügt, darunter die Deportation mehrerer palästinensischer Gefangener, die im Rahmen des Abkommens aus israelischen Gefängnissen entlassen werden sollen.

Die Quellen sagten dem israelischen Sender, dass diese 150 Gefangenen beschuldigt werden, Israelis getötet zu haben.

Netanjahu schlage vor, sie in Länder wie die Türkei oder Katar zu deportieren und ihnen die Rückkehr in den Gazastreifen oder das besetzte Westjordanland zu verbieten.

