Krieg gegen Gaza: Smotrich sagt, es sei „gerechtfertigt und moralisch“, die Palästinenser verhungern zu lassen

Von MEE-Mitarbeitern

5. August 2024

Rechtsextremer Minister unterstützt die Blockade von Hilfslieferungen an die belagerte Enklave, fügt aber hinzu, dass Israel dafür keine „internationale Legitimität“ besitzt

Israels Finanzminister Bezalel Smotrich während einer Kundgebung in Jerusalem am 3. Juni 2024 (Saeed Qaq/NurPhoto via Reuters)

Derisraelische Minister Bezalel Smotrich hat gesagt, dass es „gerechtfertigt und moralisch“ sein könnte, zwei Millionen Palästinenser im Gazastreifen verhungern zu lassen.

Auf einer von der Zeitung Israel Hayom am Montag veranstalteten Konferenz sprach er sich dafür aus, die Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu blockieren, sagte aber, dass Israel dafür keine internationale Legitimität besitze.

„Wir bringen die Hilfe, weil wir keine andere Wahl haben“, sagte der rechtsextreme Minister laut der Times of Israel.

„In der gegenwärtigen globalen Realität können wir keinen Krieg führen. Niemand wird zulassen, dass wir zwei Millionen Zivilisten verhungern lassen, auch wenn dies gerechtfertigt und moralisch vertretbar wäre, bis unsere Geiseln zurückgegeben werden“, fügte er hinzu.

Er sagte, dass Israel „internationale Legitimität für diesen Krieg“ brauche.

Seit fast 10 Monaten belagert das israelische Militär den Gazastreifen und schränkt die Versorgung mit lebenswichtigen Nahrungsmitteln und medizinischen Gütern extrem ein.

Hilfslieferungen sind rar, ungeschützt und eingeschränkt.

Im Juni erklärten unabhängige UN-Ermittler, dass Israel die palästinensische Bevölkerung als Kriegswaffe aushungert.

Die Hungerkrise hat dazu geführt, dass Dutzende von Menschen, meist Kinder, an Unterernährung gestorben sind.

Im gesamten Gazastreifen besteht weiterhin ein hohes Risiko einer Hungersnot, da fast die gesamte Bevölkerung von akuter Ernährungsunsicherheit oder schlimmeren Zuständen betroffen ist, darunter eine halbe Million Menschen, die an Hunger leiden, so die von den Vereinten Nationen unterstützte Integrierte Klassifizierung der Ernährungssicherheitsphase (IPC) im Juni.

Völkermörderische Aussagen

Smotrich ist einer von vielen israelischen Ministern und Beamten, die seit dem 7. Oktober Erklärungen abgegeben haben, die als Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen bezeichnet werden.

Am 9. Oktober sagte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant, Israel kämpfe gegen „menschliche Tiere“, als er eine „vollständige Belagerung“ des Gazastreifens ankündigte.

„Es wird keinen Strom geben, keine Lebensmittel, keinen Treibstoff, alles ist geschlossen“, sagte Gallant.

Andere Minister und Beamte haben den Einsatz einer Atombombe auf Gaza befürwortet, um die Enklave in ein „Schlachthaus“ zu verwandeln und den Gazastreifen „vom Angesicht der Erde zu tilgen“.

Südafrika bezeichnete diese Äußerungen als Beweis für völkermörderische Absichten in seinem laufenden Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof, in dem Israel des Völkermords in Gaza beschuldigt wird.

Israel bestreitet den Vorwurf des Völkermords.

Smotrich wurde auch beschuldigt, völkermörderische Aussagen über das besetzte Westjordanland gemacht zu haben.

Im März 2023 sagte er, das palästinensische Dorf Huwwara in der Nähe von Nablus müsse „ausgelöscht werden“.

