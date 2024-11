https://electronicintifada.net/blogs/nora-barrows-friedman/israel-carries-out-field-executions-massacres-north-gaza



Israel führt Feldhinrichtungen und Massaker im nördlichen Gazastreifen durch

Von Nora Barrows-Friedman

21. November 2024

Palästinenser gehen am 19. November an riesigen Schutthaufen in der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen vorbei.

Omar Ashtawy APA-Bilder

Der folgende Text ist ein Auszug aus der Zusammenfassung der Nachrichten während des Livestreams vom 20. November. Sehen Sie sich die gesamte Sendung hier an.

Israels Kampagne des systematischen Abschlachtens, der Zerstörung und des Aushungerns im nördlichen Gazastreifen geht nun in die siebte Woche, während Luftangriffe und Massaker in allen Gebieten des Gazastreifens weitergehen.

Dieses Video, das am Montag von Phillipa Greer, einer hochrangigen juristischen Mitarbeiterin der UN-Agentur für Palästinaflüchtlinge, gedreht wurde, zeigt einen Teil des Ausmaßes von Israels Völkermord und Gemetzel im nördlichen Gazastreifen:

Bei einer Reihe von Luftangriffen im Norden des Gazastreifens wurden in der vergangenen Woche Dutzende von Palästinensern getötet, als Israel ganze Wohnblocks bombardierte und mehrstöckige Wohnhäuser dem Erdboden gleichmachte.

Das Medienbüro der Regierung von Gaza erklärte am 17. November, dass mindestens vier separate Massaker von israelischen Soldaten verübt wurden, bei denen mehr als 70 Palästinenser aus sechs Familien in Beit Lahiya getötet wurden.

Am Montag, den 18. November, stürmten israelische Soldaten ein Haus in der Nähe des Kamal-Adwan-Krankenhauses in der Stadt und töteten mindestens 17 Menschen.

Das Krankenhaus, das seit Anfang Oktober unablässig von Israel angegriffen wird, wurde am Dienstag erneut bombardiert.

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza erklärte, die israelischen Streitkräfte hätten gezielt die Krankenhausverwaltung angegriffen, „direkt und ohne jeden Grund, denn die Besatzung eröffnete das schwere Feuer auf das Büro des Krankenhausdirektors und nahm auch die Familien des medizinischen Personals des Kamal Adwan Krankenhauses unter Beschuss. Zwei Ärzte des Krankenhauses wurden mit ihren Familien vollständig ausgelöscht – die Besatzung tötete ihre Frauen und Kinder in einem Verbrechen, das die Menschheit beschämt.“

Der Angriff auf das Kamal-Adwan-Krankenhaus folgte auf den Angriff und die Zerstörung des Abu-Yousef-al-Najjar-Krankenhauses in Rafah im südlichen Gazastreifen, so das Gesundheitsministerium weiter. Die israelischen Streitkräfte schickten Berichten zufolge „Roboter mit Tonnen von Sprengstoff und zerstörten das einzige staatliche Krankenhaus im Gouvernement Rafah“.

Das Gesundheitsministerium fügte hinzu, dass das al-Najjar-Krankenhaus „300.000 Menschen medizinisch versorgt hat und während des Völkermords anderthalb Millionen Vertriebene und Bürger vor der Invasion des Gouvernements Rafah medizinisch betreut hat“.

Ebenfalls in Rafah haben israelische Streitkräfte in dieser Woche die Badr-Moschee zerstört und in Brand gesetzt. Nach Angaben des Medienbüros der Regierung von Gaza wurden 815 Moscheen von den Israelis vollständig zerstört, 151 Moscheen wurden schwer beschädigt und drei Kirchen wurden zerstört.

Im Zentrum des Gazastreifens hat Israel in dieser Woche Wohnhäuser in den Flüchtlingslagern Nuseirat und al-Bureij bombardiert, wobei Dutzende von Menschen getötet wurden.

In Gaza-Stadt bombardierte Israel Häuser und Schulen, die als Notunterkünfte für vertriebene Familien genutzt wurden.

In der vergangenen Woche fanden zwei separate Angriffe auf Schulen in Gaza-Stadt statt. Der Journalist Hossam Shabat dokumentierte die Folgen eines israelischen Angriffs auf die Salah al-Din-Schule, bei dem die Habseligkeiten der Menschen verbrannt wurden.

Shabat dokumentierte auch die Angriffe auf die Abu-Assi-Schule einige Tage später und sagte, dass „kein Tag ohne ein Massaker oder einen Angriff vergeht. In dieser Gegend sahen wir abgetrennte Köpfe und zerfetzte Körper, deren Überreste nicht identifiziert werden konnten“.

Am frühen Mittwochmorgen wurde Hossam Shabat bei einem israelischen Luftangriff im nördlichen Gazastreifen verwundet.

Auf X (früher Twitter) schrieb er: „Nachdem ich die Nachricht von einem Bombenangriff in der Nähe erhalten hatte, fuhr ich mit meinem Auto los, um Hilfe zu leisten. Als ich bei dem Haus voller verängstigter Menschen ankam, hörte ich ihre verzweifelten Schreie aus dem zweiten Stock, in denen sie um Hilfe baten. In dem Moment, in dem ich eintrat, wurde das Haus erneut bombardiert, und die Überreste der Verwundeten lagen um mich herum verstreut. Die Trümmer fielen auf mich und meine Kollegen; einer der Mitarbeiter des Zivilschutzes wurde getötet, und während mein Kollege (der Fotograf Muhammad Muhanna) und ich verletzt wurden, überlebten viele andere nicht.“

Shabat erklärte später, dass er nach einer schwierigen Nacht seine Presseweste wieder angezogen habe und zu seinem Beitrag zurückgekehrt sei.

„Wir können uns nicht zurücklehnen und entspannen, während unser Volk vernichtet wird“, sagte er. „In den letzten Tagen ist diese Weste wie mein Hemd geworden, das ich nicht mehr ausziehen kann.“

Exekutionen im Norden des Gazastreifens

Euro-Med Human Rights Monitor hat eine Sammlung von Augenzeugenberichten über Exekutionen durch die israelische Armee im Norden des Gazastreifens veröffentlicht.

Das Team der Gruppe dokumentierte die Tötung eines 58-jährigen Mannes und seines 21-jährigen Sohnes, die letzte Woche in ihrem Haus in Beit Lahiya vor den Augen ihrer Familie erschossen wurden.

Euro-Med berichtete auch, dass Israel erneut ein Mehlmassaker in Gaza-Stadt verübt hat.

Am 13. November töteten israelische Streitkräfte Dutzende von Palästinensern, die sich nordwestlich von Gaza-Stadt versammelt hatten, um humanitäre Hilfe zu sammeln, nachdem Israel seit etwa 50 Tagen jegliche Nahrungsmittel-, Wasser- und medizinische Hilfe für die nördlichen Gaza-Gebiete vollständig verhindert hatte.

Ersten Berichten zufolge waren zum Zeitpunkt des Angriffs etwa 200 Menschen in dem Gebiet versammelt, von denen 70 getötet oder verletzt wurden.

Laut Euro-Med „eröffneten die israelischen Streitkräfte am Mittwoch, den 13. November gegen 10 Uhr morgens das Feuer auf Dutzende von palästinensischen Zivilisten, die an der Seestraße nordwestlich von Gaza-Stadt auf Hilfslieferungen warteten. Die israelischen Streitkräfte töteten und verletzten Dutzende von ihnen, als sie versuchten, sich in ein nahe gelegenes Haus zu flüchten, und bombardierten dann das Gebäude und zerstörten es. Viele weitere Personen werden noch vermisst und sind vermutlich unter den Trümmern gefangen.

Die Vereinten Nationen berichteten am Montag, dass alle acht von den Vereinten Nationen unterstützten Bäckereien in Deir al-Balah und Khan Younis seit Wochen wegen kritischer Mehlknappheit mit verminderter Kapazität arbeiten. Vier Bäckereien im Zentrum des Gazastreifens haben bereits geschlossen. Die verbleibenden vier werden in den nächsten Tagen gezwungen sein, ohne zusätzliche Lieferungen zu schließen.

Sicherheitskräfte in Gaza gehen gegen von Israel unterstützte Banden vor

In diesem Zusammenhang hat das Innenministerium des Gazastreifens eine Operation gegen organisierte Banden im Gazastreifen eingeleitet, die Lebensmittel gestohlen und Lastwagen mit humanitärer Hilfe geplündert haben.

Diese Banden, die seit langem politische Rivalen der Hamas-Partei und ihrer Führung sind, arbeiten mit der israelischen Armee zusammen und werden von ihr geschützt, was die Plünderung von Hilfsgütern ermöglicht und begünstigt.

Am Montag tötete die Polizei im Gazastreifen mindestens 20 Mitglieder einer dieser Banden, zwei Tage nachdem etwa 100 Hilfsgütertransporter nach dem Grenzübertritt in den südlichen Gazastreifen entführt und geplündert worden waren.

Laut Drop Site News werden die wenigen Waren, die in den Gazastreifen gelangen dürfen, zunehmend von bewaffneten kriminellen Gruppen ins Visier genommen, die die Lastwagenkonvois entweder zur Zahlung exorbitanter Erpressungsgebühren zwingen oder die Hilfsgüter einfach rauben. Vieles davon wird durch das israelische Militär begünstigt, das systematisch palästinensische Sicherheitskräfte ins Visier nimmt, die mit dem Schutz der Konvois beauftragt sind, und dann bewaffneten Bewaffneten erlaubt, Hilfskonvois in Gebieten unter seiner Kontrolle anzugreifen.“

In den letzten 13 Monaten dieses Völkermords hat Israel routinemäßig Mitglieder der Polizei und der Sicherheitskräfte des Gazastreifens gejagt, ins Visier genommen und getötet, die den Schutz der Hilfslieferungen gewährleisteten und deren Transport zu den Verteilungslagern koordinierten.

Der Washington Post liegt ein interner Vermerk der Vereinten Nationen vor, in dem es heißt, dass die Banden „möglicherweise von einem passiven, wenn nicht sogar aktiven Wohlwollen“ oder „Schutz“ der israelischen Armee profitieren. Ein Bandenführer, so heißt es in dem Vermerk, habe ein „militärähnliches Gelände“ in einem Gebiet errichtet, das „von der [israelischen Armee] kontrolliert und patrouilliert wird“.

Journalist getötet

In der vergangenen Woche wurde im Norden des Gazastreifens ein Journalist getötet.

Nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa wurde Mohammed Saleh al-Sharif am 16. November im Flüchtlingslager Jabaliya von einer israelischen Quadcopter-Drohne abgeschossen.

Wafa berichtete, dass „al-Sharif, der vor kurzem gezwungen war, sein Haus in der Gegend von Tel al-Zaatar im Osten von Jabaliya aufgrund des anhaltenden israelischen Bombardements zu verlassen, bei einem Verwandten“ im nahe gelegenen Beit Lahiya Zuflucht gesucht hatte.

„Einige Tage später kehrten al-Sharif und sein Cousin zu ihrem Haus zurück, um den Schaden zu begutachten, doch als sie sich näherten, wurden sie von einer israelischen Drohne angegriffen. Sein Cousin wurde auf der Stelle getötet, und al-Sharif blieb verwundet zurück und blutete mehr als zwei Stunden lang, bevor er seinen Verletzungen erlag.“

Wafa wies darauf hin, dass die israelischen Streitkräfte seit mehreren Wochen verhindern, dass Zivilschutzteams und Krankenwagen im nördlichen Gazastreifen arbeiten.

Die Familie von Fadi al-Wahidi, einem Kameramann von Al Jazeera, der Anfang Oktober von einem israelischen Soldaten in den Nacken geschossen wurde, hat einen Hungerstreik angekündigt, um zu fordern, dass al-Wahidi eine Reiseerlaubnis für eine wichtige medizinische Behandlung erhält. Er liegt seit mehr als einem Monat im Koma.

Al-Wahidis Mutter, die Berichten zufolge selbst an Krebs erkrankt ist, beteiligt sich ebenfalls an dem Hungerstreik. Seit Oktober 2023 wurden in Gaza fast 190 Journalisten von Israel getötet.

Siedler randalieren im Westjordanland

Im besetzten Westjordanland griffen israelische Siedler diese Woche Palästinenser in einer Beduinengemeinde in der Nähe von Duma an und zwangen 16 Menschen, darunter neun Kinder, zur Flucht, nachdem sie gedroht hatten, sie bei lebendigem Leib zu verbrennen, so die UNO.

Dutzende von israelischen Siedlern drangen am Wochenende in das Dorf Beit Furik im nördlichen Westjordanland ein. Berichten zufolge zündeten die Siedler Häuser und Autos an, während israelische Soldaten die Straßen rund um das Dorf blockierten und sich zum Schutz der gewalttätigen Siedler bereithielten.

Bei einer tagelangen israelischen Razzia in der Stadt Jenin und dem Flüchtlingslager Jenin, die am Montag begann, wurden neun Palästinenser verletzt und die Infrastruktur der Stadt erheblich beschädigt.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Wafa setzte Israel scharfe Munition und bewaffnete Drohnen ein, um auf Menschen zu schießen und sie zu verletzen, während der Palästinensische Rote Halbmond berichtete, dass eines seiner medizinischen Teams von den israelischen Streitkräften als menschlicher Schutzschild benutzt und in einem Haus festgehalten wurde.

Luftangriffe im Libanon

Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten meldete, dass am Montag ein israelischer Luftangriff das Zentrum von Beirut traf, nachdem am Vortag mehrere Angriffe auf dasselbe Gebiet ohne Vorwarnung erfolgt waren und neue Vertreibungswellen ausgelöst hatten.

Einwohner und Vertriebene, „die in dem Gebiet Zuflucht gesucht hatten, waren erneut gezwungen zu fliehen. Nach Angaben der nationalen Behörden wurden bei dem Angriff am 18. November mindestens fünf Menschen getötet und Dutzende verletzt“, so die UNO weiter.

„Östliche und südliche Teile des Libanon sowie die südlichen Vororte von Beirut werden weiterhin angegriffen, was zu weiteren Opfern und erheblichen Schäden an der zivilen Infrastruktur führte“, so die UN.

Die israelischen Luftangriffe am Montag folgten auf tagelange Angriffe auf Beirut und Dörfer im Süden des Libanon.

In der vergangenen Woche griff Israel das Zivilschutzzentrum in Baalbek an, wobei mindestens ein Dutzend Sanitäter und medizinisches Personal getötet wurden, und startete Luftangriffe auf den Beiruter Vorort Ghobeiry.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden allein am Samstag bei israelischen Angriffen im Libanon mindestens 29 Menschen getötet.

Am Sonntag bombardierte Israel Gebiete in Beirut. Bei einem Angriff auf das Geschäftsviertel in Mar Elias wurden mindestens zwei Menschen getötet und mehr als 20 weitere verwundet.

Der Sprecher der Hisbollah, Mohammad Afif, wurde ebenfalls am Sonntag in Beirut ermordet.

Nach Angaben eines Korrespondenten des Nachrichtensenders Al-Mayadeen wurden bei dem israelischen Angriff mindestens fünf Menschen getötet.

Ebenfalls am Sonntag griff Israel die antike Stadt Tyrus oder Sour an, wobei mindestens 11 Menschen getötet und fast 50 verwundet wurden.

Unterdessen erklärte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, dass Israel den Libanon auch im Falle eines Waffenstillstandsabkommens zwischen Israel und der Hisbollah weiterhin bombardieren würde, wodurch das Wort Waffenstillstand völlig bedeutungslos würde.

Trotz und Widerstandsfähigkeit hervorheben

Abschließend möchten wir, wie immer, Videos von Menschen zeigen, die angesichts der zunehmenden israelischen Zerstörungskampagne ihren Trotz und ihre Widerstandsfähigkeit zum Ausdruck bringen.

Ein Friseur im Norden des Gazastreifens bot den Kindern im Flüchtlingslager Beach diese Woche kostenlose Haarschnitte an.

Und junge Musiker in Gaza, die sich selbst als Freedom Band bezeichneten, spielten gemeinsam ein klassisches palästinensisches Lied.

