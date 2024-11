Warum stand das FBI vor der Tür von Alison Weir? Israel-Kritiker sagen, sie kennen die Antwort

https://www.mintpressnews.com/fbi-alison-weir-critics-of-israel-say-know-answer/288697/



Von Robert Inlakesh

21. November 2024

Die Journalistin und Autorin Alison Weir hat sich besorgt über einen ihrer Meinung nach beunruhigenden Besuch des FBI geäußert und behauptet, dass Agenten unangekündigt bei ihr zu Hause auftauchten, um sie zu befragen.

In einer öffentlichen Erklärung vom 18. November teilte Weir mit, dass sie von Agenten angesprochen wurde, die ihr mitteilten, der Besuch stehe im Zusammenhang mit einer Angelegenheit, die Press TV, das staatliche iranische Nachrichtenunternehmen, betreffe. Sie sagte, sie habe die Agenten gebeten, die Anwesenheit eines Familienmitglieds zu gestatten, bevor sie das Gespräch fortsetzte, in dessen Verlauf sie erfuhr, dass die Agenten von einem ihrer Büros angewiesen worden waren, sich bei bestimmten Personen zu melden“.

Die Begegnung hat inmitten wachsender Befürchtungen von Verfechtern palästinensischer Rechte Aufmerksamkeit erregt, die behaupten, dass Bundesbehörden Personen ins Visier nehmen, die der US-Außenpolitik im Nahen Osten kritisch gegenüberstehen. Das FBI lehnte es ab, sich zu dem Besuch zu äußern oder zu klären, ob er Teil einer größeren Untersuchung ist.

Die US-Regierung hat den iranischen Fernsehsender PressTV seit Juni 2021 im Visier, als die Domain seiner Website beschlagnahmt wurde. Trotzdem interviewt der Sender weiterhin Gäste aus den Vereinigten Staaten und unterhält dort Korrespondenten. Zu den Gästen gehörte auch Weir, die nach eigenen Angaben im Laufe der Jahre mehrfach von PressTV interviewt wurde, ohne dass es zu Problemen kam – bis jetzt.

Weir, die vor allem durch ihr Buch „Wider unser besseres Wissen: The hidden history of how the United States was used to create Israel“ (Die verborgene Geschichte, wie die Vereinigten Staaten zur Gründung Israels benutzt wurden), betreibt auch die Website ‚If Americans Knew‘(Wenn Amerikaner wüssten), die kritische Perspektiven auf das besetzte Palästina bietet. Nach dem unerwarteten Besuch des FBI bei ihr zu Hause äußerte sich Weir besorgt über das, was sie als koordinierte Anstrengung zur Unterdrückung abweichender Ansichten über Israel wahrnimmt.

„Es hat den Anschein, dass jemand jetzt versucht, die Voraussetzungen zu schaffen, um abweichende Meinungen zu Israel-Palästina in den Vereinigten Staaten zum Schweigen zu bringen, indem er ‚Verbindungen zum Iran‘ vorschiebt“, sagte Weir und wies darauf hin, dass andere pro-palästinensische Aktivisten von ähnlichen Besuchen des FBI berichtet haben.

Am 1. November erlebte der pro-palästinensische TikTok-Influencer Guy Christensen eine erschütternde Tortur, als das Haus seiner Familie von Polizeifahrzeugen eingekreist wurde. Die Behörden teilten ihm mit, dass sich eine Person für ihn ausgegeben und Bombendrohungen gegen mehrere Synagogen ausgesprochen habe. Christensen, der sich auf dem Weg zu einer Veranstaltung mit den Grünen Jill Stein und Butch Ware befand, wurde am Flughafen zur Befragung festgehalten und steht nun unter Beobachtung des FBI. Als er sich nach der Identität des Betrügers erkundigte, stellten die Beamten fest, dass der Anrufer ein VPN benutzt hatte, wodurch der Ursprung des Anrufs verschleiert wurde.

Im Juni enthüllte der US-amerikanische Menschenrechtsaktivist Osama Abuirshaid, dass er ohne Erklärung auf eine FBI-Beobachtungsliste gesetzt worden war. In einem Gespräch mit der türkischen Medienagentur Anadolu Agency beschrieb Abuirshaid die Schikanen, die seiner Meinung nach auf sein Eintreten für die Rechte der Palästinenser zurückzuführen waren.

Monate zuvor, am 19. März, musste eine ägyptisch-amerikanische Frau eine ähnliche Erfahrung machen, als FBI-Agenten wegen Screenshots von Facebook-Posts zu ihr nach Hause kamen. Ein Video der Begegnung, in dem sie die Agenten wiederholt aufforderte zu gehen und sie an ihren Anwalt verwies, ging viral und wurde millionenfach aufgerufen. Ihr Kommentar „This is America“, mit dem sie die Beamten konfrontierte, löste eine breite Debatte über die Übergriffigkeit der Bundesbehörden und die Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit aus.

Laut dem Projekt Creating Law Enforcement Accountability & Responsibility (CLEAR) an der City University of New York hat die staatliche Überwachung von Muslimen, Palästinensern und Arabern, die ihre Unterstützung für Palästina zum Ausdruck bringen, seit dem Beginn des Gaza-Krieges stark zugenommen.

Die Überwachung beschränkt sich jedoch nicht nur auf Minderheitengruppen. Die US-Bürgerrechtsorganisation Palestine Legal berichtete, dass sie bereits im Februar mehrere Berichte über Besuche von FBI-Agenten bei Aktivisten erhielt, die sich in sozialen Medien kritisch über Israels „Völkermord an den Palästinensern in Gaza“ geäußert hatten.

Anfang dieses Jahres wurde bekannt, dass das FBI auf Druck von US-Kongressmitgliedern damit begonnen hat, pro-palästinensische Studentendemonstranten zu überwachen, die auf dem Campus von Colleges ein Lager errichtet hatten. Berichten zufolge setzten sich Pro-Israel-Gruppen in den Vereinigten Staaten für eine Überwachung dieser von Studenten organisierten Demonstrationen ohne Durchsuchungsbefehl ein.

Während sich das FBI darauf konzentrierte, Antikriegsdemonstranten zu überwachen und gegen seine eigenen Bürger zu ermitteln, tauchten Berichte auf, dass ein ehemaliger israelischer Special-Forces-Agent ein Studentenlager an der UCLA infiltriert hatte. Der ehemalige Agent deutete an, dass die Operation möglicherweise in Zusammenarbeit mit dem Los Angeles Police Department durchgeführt wurde. Anfragen von Middle East Eye zu diesem Vorfall blieben unbeantwortet.

Titelfoto | Alison Weir

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Er ist der Regisseur von ‚Steal of the Century: Trumps Palästina-Israel-Katastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

Veröffentlichen Sie unsere Geschichten! MintPress News ist lizenziert unter einer Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.

Übersetzt mit Deepl. com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …