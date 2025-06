https://www.palestinechronicle.com/israel-vs-iran-who-is-attacking-hospitals-a-healthcare-war-crimes-fact-check/



Israel gegen Iran: Wer greift Krankenhäuser an? Eine Faktenprüfung zu Kriegsverbrechen im Gesundheitswesen

19. Juni 2025

Eine iranische ballistische Rakete schlug in der Nähe des Soroka-Militärkrankenhauses in Beerscheba ein. (Foto: Videostandbild, über soziale Medien)

Von Romana Rubeo

Während Israel dem Iran Kriegsverbrechen vorwirft, stellen seine eigenen Handlungen in Gaza eklatante Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht dar.

Israelische Medien berichteten am Donnerstag, dass eine iranische ballistische Rakete das Soroka Medical Center in Bir Al-Saba (Beerscheba) im Süden Israels getroffen habe, während im ganzen Land Sirenen heulten, nachdem eine neue Welle von Raketen aus dem Iran abgefeuert worden war.

Ein Sprecher des medizinischen Zentrums gab an, dass mehrere Bereiche des Krankenhauses, das in großem Umfang zur Behandlung von in Gaza verwundeten israelischen Soldaten genutzt wird, beschädigt worden seien.

Nach Angaben der israelischen Feuerwehr und Rettungsdienste sind Rettungskräfte im Einsatz, um Menschen zu helfen, die in einem Aufzug eingeschlossen sind.

War das Krankenhaus das Hauptziel?

Die offizielle iranische Nachrichtenagentur IRNA berichtete am Donnerstag, dass das Hauptziel des Angriffs das Hauptquartier der israelischen Besatzungsarmee für Kommando, Kontrolle, Kommunikation, Computer und Nachrichtendienst (IOF C4I) gewesen sei.

Die Militärgeheimdienstbasis, die bei dem jüngsten Angriff ins Visier genommen wurde, befindet sich im Technologiepark Gav-Yam, direkt neben dem Soroka-Krankenhaus.

Laut dem libanesischen Nachrichtensender Al Mayadeen beherbergt der Standort Tausende von Militärangehörigen, digitale Kommandozentralen, Cyberkriegseinheiten und die C4ISR-Systeme (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) der zionistischen Armee.

Al Mayadeen berichtete auch, dass das Soroka-Krankenhaus von der Druckwelle betroffen war, aber angeblich keine größeren Schäden davongetragen hat, da der Angriff ein direkter und hochpräziser Treffer auf eine wichtige militärische Einrichtung war.

Die israelischen Rettungsdienste bestätigten ebenfalls, dass eine nahe gelegene biologische Forschungseinrichtung, die als sensibler Sicherheitsstandort eingestuft ist, bei dem Angriff getroffen wurde.

Katz: Es handelt sich um ein Kriegsverbrechen

Nach dem Angriff schwor der israelische Verteidigungsminister Israel Katz, dass der oberste Führer des Iran, Ali Khamenei, für das, was er als „Kriegsverbrechen“ bezeichnete, „zur Rechenschaft gezogen“ werde.

„Der feige iranische Diktator sitzt tief in einem befestigten Bunker und führt absichtlich Angriffe auf Krankenhäuser und zivile Gebiete in Israel durch“, erklärte Katz laut israelischen Medien.

Er bezeichnete den Angriff als „eine der schlimmsten Arten von Kriegsverbrechen“ und warnte, dass Khamenei „für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden wird“.

Katz fügte hinzu, dass er und Premierminister Benjamin Netanjahu das israelische Militär angewiesen hätten, seine Angriffe auf strategische Ziele im Iran, darunter auch regierungsnahe Ziele in Teheran, zu verstärken, mit dem erklärten Ziel, „Bedrohungen für den Staat Israel zu beseitigen und das Ayatollah-Regime zu destabilisieren“.

Systematische Angriffe Israels auf Krankenhäuser

Seit Beginn des Krieges im Oktober 2023 hat Israel einen systematischen Angriff auf das Gesundheitssystem im Gazastreifen durchgeführt und dabei wiederholt Krankenhäuser, Kliniken, medizinische Infrastruktur, medizinisches Personal und sogar Krankenwagen angegriffen.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom 14. Juni ist keines der 36 Krankenhäuser im Gazastreifen voll funktionsfähig. 17 bieten nur eingeschränkte Dienste an, während die übrigen 19 ihren Betrieb vollständig eingestellt haben.

Darüber hinaus wurde das gesamte Gesundheitssystem in Gaza – einschließlich Krankenwagen, Feldlazarette und Kliniken – seit Kriegsbeginn Ziel von über 700 Angriffen, bei denen mindestens 900 Menschen getötet und mehr als 1.000 verletzt wurden.

In einem Interview mit NBC News am 14. Juni sagte Jens Laerke, Sprecher des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA):

„Fast alle Krankenhäuser in Gaza sind mittlerweile beschädigt oder zerstört, und die Hälfte davon ist nicht mehr funktionsfähig.“

Im Februar dieses Jahres hob Dr. Mads Gilbert, ein norwegischer Arzt mit langjähriger Erfahrung in Gaza, gegenüber der Zeitung Palestina Chronicle dieses Muster hervor: „Die Zerstörung der Gesundheitsversorgung ist meiner Meinung nach in gewisser Weise ein Angriff auf den inneren Geist des Widerstands. Was wir in Gaza gesehen haben, ist in der modernen Kriegsführung beispiellos“, sagte er.

Chronologie der „blutigen Massaker“

Die folgende Chronologie gibt einen Überblick über die wichtigsten israelischen Angriffe auf Krankenhäuser und die Gesundheitsinfrastruktur in Gaza.

17.

Oktober 2023

Hunderte Palästinenser, die im Innenhof des Al-Ahli Baptist Hospital Schutz gesucht hatten, wurden bei einem von palästinensischen Gesundheitsbehörden als israelischer Angriff bezeichneten Vorfall getötet.

In den Tagen vor dem Angriff hatte der Direktor des Krankenhauses Berichten zufolge Warnungen von israelischen Behörden erhalten.

21. November 2023

Bei einem Luftangriff auf das Al-Awda-Krankenhaus kamen drei Ärzte ums Leben: Dr. Mahmoud Abu Nujaila und Dr. Ahmad al-Sahar von Médecins Sans Frontières (Ärzte ohne Grenzen) sowie Dr. Ziad al-Tatari.

22. Januar 2024

Mehrere Palästinenser wurden etwa 150 Meter vom Eingang des Nasser-Krankenhauses in Khan Yunis getötet. Die Menschen, die in der Gegend Schutz gesucht hatten, waren Kämpfen in der Nähe und Evakuierungsbefehlen ausgesetzt.

20. März 2024

Das israelische Militär gab an, bei einem Überfall auf das Al-Shifa-Krankenhaus 90 Menschen getötet zu haben. Vertriebene Palästinenser im Inneren berichteten von Massenverhaftungen und Misshandlungen.

Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas verurteilte den Überfall als „blutiges Massaker” und erklärte, unter den Toten seien Patienten, Zivilisten und Vertriebene.

31. März 2024

Ein israelischer Luftangriff traf den Hof des Al-Aqsa-Krankenhauses in der Nähe der Notaufnahme, wo vertriebene Palästinenser Zuflucht gesucht hatten. Viele wurden getötet oder verletzt.

1. April 2024

Eine 14-tägige Belagerung des Al-Shifa-Krankenhauses durch Israel endete mit Hunderten von Toten, darunter medizinisches Personal, und der Massenverhaftung von Gesundheitspersonal und Zivilisten. Das größte Krankenhaus Gazas wurde zerstört.

14. Oktober 2024

Bei einem israelischen Luftangriff auf das Al-Aqsa-Krankenhaus in Deir al-Balah wurden fünf Palästinenser getötet und 65 weitere verletzt. In den Zelten der Vertriebenen, die zu diesem Zeitpunkt schliefen, brachen Brände aus.

28. Dezember 2024

Israelische Streitkräfte verhafteten Dr. Hossam Abu Safiya, den Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses, nachdem er sich geweigert hatte, eines der letzten funktionierenden Krankenhäuser im Norden Gazas zu evakuieren. Dr. Abu Safiya wird weiterhin in einem israelischen Gefängnis festgehalten und Berichten zufolge systematisch gefoltert und misshandelt.

Seine Verhaftung erfolgte nach einer groß angelegten Razzia, bei der israelische Truppen etwa 20 Palästinenser töteten und rund 240 weitere festnahmen – eine Operation, die die Armee als eine der größten in Gaza bis zu diesem Zeitpunkt bezeichnete.

November

Israelische Streitkräfte belagerten mehrere Tage lang das Indonesische Krankenhaus in Beit Lahia. Die Einrichtung wurde zerstört, Leichen lagen inmitten der Trümmer.

4. Januar 2025

Das Gesundheitsministerium in Gaza gab bekannt, dass das Indonesische Krankenhaus im Norden Gazas nach wiederholten israelischen Angriffen nicht mehr funktionsfähig sei.

23.

15 palästinensische Sanitäter der Palästinensischen Rothalbmondgesellschaft wurden Berichten zufolge während einer Rettungsaktion im Stadtteil Tal as-Sultan in Rafah von israelischen Streitkräften erschossen.

Videoaufnahmen, die auf dem Mobiltelefon eines der Sanitäter gefunden wurden, belasten israelische Soldaten und lösten eine Welle der Empörung aus.

Es ist erwähnenswert, dass israelische Besatzungstruppen am 16. Juni auch das Al-Farabi-Krankenhaus in der westiranischen Stadt Kermanshah angegriffen haben – eine deutliche Eskalation des andauernden Krieges nach einer Reihe von Angriffen auf zivile und Wohngebäude in ganz Iran.

Deckmantel für Kriegsverbrechen

Israel hat systematisch versucht, seine Angriffe auf Krankenhäuser in Gaza mit der Behauptung zu rechtfertigen, dass sich Hamas-Kämpfer in medizinischen Einrichtungen aufhielten – eine Behauptung, die als Deckmantel für seine offensichtlichen Kriegsverbrechen dient.

Nach internationalem Recht rechtfertigt selbst die Anwesenheit von Kombattanten keine Angriffe auf Krankenhäuser, es sei denn, strenge Bedingungen sind erfüllt, darunter eine eindeutige militärische Notwendigkeit und die Abwesenheit von Zivilisten – Bedingungen, die Israel durchweg nicht nachgewiesen hat.

Darüber hinaus wurden keine überprüfbaren Beweise zur Untermauerung dieser Behauptungen vorgelegt.

Es ist bemerkenswert, dass Katz, während er nun Iran Kriegsverbrechen vorwirft, wiederholt israelische Massaker an Krankenhäusern in Gaza unter dem Vorwand der Bekämpfung der Hamas gerechtfertigt hat.

Am 13. Mai beispielsweise sagte Katz nach einem israelischen Luftangriff auf das Europäische Krankenhaus in Khan Yunis, bei dem mindestens 28 Menschen getötet und Dutzende verletzt wurden: „Wir werden nicht zulassen, dass die Terrororganisation Hamas Krankenhäuser und humanitäre Einrichtungen in Gaza als Schutzräume und Terrorzentralen nutzt.“

(The Palestine Chronicle)

– Romana Rubeo ist eine italienische Schriftstellerin und Chefredakteurin von The Palestine Chronicle. Ihre Artikel erschienen in vielen Online-Zeitungen und akademischen Zeitschriften. Sie hat einen Master-Abschluss in Fremdsprachen und Literatur und ist auf audiovisuelle und journalistische Übersetzungen spezialisiert.

