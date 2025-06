https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/palestinians-forced-choose-between-being-killed-or-starved-un-says



Palästinenser müssen laut UN zwischen Tod und Hunger wählen

Maureen Clare Murphy Rechte und Rechenschaftspflicht

19. Juni 2025

Opfer werden in den Nasser Medical Complex gebracht, nachdem das israelische Militär am 17. Juni Menschen angegriffen hat, die in Khan Younis im Süden Gazas auf Lebensmittelhilfe warteten.

Moaz Abu Taha APA images

Mindestens 140 Menschen wurden in den letzten 24 Stunden bei israelischen Angriffen im Gazastreifen getötet, während die Konfrontation zwischen Israel und dem Iran an den Rand einer noch gefährlicheren Eskalation geriet.

Unter den Getöteten waren Menschen, die versuchten, an Hilfsgüter zu gelangen, die von UN-Lastwagen in das Zentrum des Gazastreifens gebracht wurden.

Seit Beginn der Verteilung von Lebensmitteln durch die sogenannte Gaza Humanitarian Foundation am 27. Mai wurden nach Angaben der Behörden in Gaza etwa 400 Menschen bei dem Versuch, Hilfsgüter zu erreichen, getötet und mehr als 3.000 verletzt.

Seit Beginn der israelischen Militäroffensive im Oktober 2023 wurden laut Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in dem Gebiet mehr als 55.600 Menschen in Gaza getötet und fast 130.000 verletzt. Seit Israel am 18. März einen zwei Monate alten Waffenstillstand gebrochen hat, wurden mehr als 5.330 Menschen getötet und fast 18.000 verletzt.

Das UN-Menschenrechtsbüro forderte das israelische Militär auf, „die Anwendung tödlicher Gewalt in der Nähe von Lebensmittelverteilungsstellen in Gaza unverzüglich einzustellen, nachdem wiederholt Palästinenser erschossen wurden, die dort Zugang zu Lebensmitteln suchten“.

Schwerverletzte hätten aufgrund der „fast vollständigen Zerstörung des Gesundheitssystems in Gaza“ durch Israel keinen Zugang zu medizinischer Versorgung, fügte das UN-Menschenrechtsbüro hinzu.

„Sie leiden unter qualvollen Schmerzen und sind möglicherweise vom Tod bedroht“, fügte das Büro hinzu.

Die öffentliche Ordnung in Gaza hat sich aufgrund der Angriffe Israels, der vollständigen Blockade und der gezielten Angriffe auf die zivile Polizei erheblich verschlechtert.

„Infolgedessen stehen die Palästinenser zunehmend vor der unmenschlichen Wahl, zu verhungern oder zu riskieren, getötet zu werden, wenn sie versuchen, an die wenigen verfügbaren Lebensmittel zu gelangen“, erklärte das UN-Menschenrechtsbüro.

Dutzende Menschen beim Warten auf Hilfe getötet

Mindestens 70 Menschen wurden getötet und 200 verletzt, als das israelische Militär am 17. Juni in Khan Yunis im Süden Gazas mit Panzergranaten auf eine Menge Palästinenser feuerte, die auf UN-Lebensmittel-Lkw warteten. Es war der tödlichste Vorfall an einem Hilfsstandort, nachdem es seit Beginn einer amerikanisch-israelischen militarisierten Hilfsaktion in Gaza Ende Mai fast täglich zu solchen Massenunfällen in der Nähe von Verteilungsstellen gekommen war.

Sanitäter im Nasser Medical Complex in Khan Yunis „mussten die Entbindungsstation räumen, um Platz für die Verwundeten zu schaffen, und die Kreißsäle in Notoperationssäle umwandeln“, so Ärzte ohne Grenzen.

„Viele der Verletzten mussten amputiert werden, um ihr Leben zu retten“, fügte die Hilfsorganisation hinzu.

Euro-Med Monitor, eine Menschenrechtsgruppe mit Sitz in Genf, sagte, ihr Team vor Ort in Gaza habe die Beteiligung einer lokalen bewaffneten Bande dokumentiert, die in Zusammenarbeit mit dem israelischen Militär tödliche Angriffe auf Menschen verübt habe, die versuchten, Hilfsstellen zu erreichen.

Die Gruppe sagte, sie habe auch „glaubwürdige Informationen erhalten, dass ein ausländischer Söldner, der von der US-Sicherheitsfirma beschäftigt wurde, die das Hilfsverteilungszentrum überwacht, am 9. Juni in der Nähe von Rafah im Süden Gazas einen Zivilisten erschossen hat“.

Israel erleichtert auch die Plünderung humanitärer Hilfsgüter und schürt damit Hunger und Chaos in Gaza, erklärte die palästinensische Menschenrechtsgruppe Al Mezan in einem am 14. Juni veröffentlichten Bericht.

Die Eskalation der Plünderungen im Mai und Anfang Juni deutet laut Al Mezan auf „eine systematische Politik Israels hin, die Hunger, Entbehrung und Chaos als Waffen einsetzt, um seine Völkermordkampagne voranzutreiben“.

Hilfsgüter seien „aufgrund fehlender Schutzkorridore und einer wirksamen Überwachung der Verteilung“ anfällig für Plünderungen durch bewaffnete Gruppen, fügte die Menschenrechtsorganisation hinzu.

„Konvois werden häufig überfallen, Vorräte beschlagnahmt und Lagerhäuser von UN-Organisationen, darunter UNRWA und das Welternährungsprogramm, entweder von bewaffneten Gruppen oder verzweifelten Zivilisten gestürmt.“

Das israelische Militär „legt die Routen fest, denen die Hilfslieferungen folgen müssen“, und zwingt die Fahrer, „überfüllte und risikoreiche Gebiete mit einer hohen Konzentration von Vertriebenen“ zu durchqueren, was die Gefahr von Plünderungen erhöht.

Die geplünderten Vorräte werden auf den Märkten in Gaza zu unerschwinglichen Preisen verkauft, wodurch humanitäre Hilfe „zu einem Instrument der wirtschaftlichen Ausbeutung und Nötigung“ werde, so Al Mezan.

Der gravierende Mangel an Lebensmitteln und lebenswichtigen Medikamenten in Gaza habe „verheerende Auswirkungen auf schwangere Frauen, stillende Mütter und Kinder im Allgemeinen“, erklärte ein Arzt des Al-Awda-Krankenhauses im Zentrum von Gaza gegenüber der UNFPA, der Organisation der Vereinten Nationen für sexuelle und reproduktive Gesundheit.

„Wir beobachten einen deutlichen Anstieg der Fälle von Babys mit niedrigem Geburtsgewicht, der in direktem Zusammenhang mit der Unterernährung und Anämie der Mütter während der Schwangerschaft steht“, fügte der Arzt hinzu.

Hilfe sickert in den hungernden Norden

Am Montag sickerte humanitäre Hilfe in den Norden Gazas, als Tausende von Menschen an einem Verteilungsort in Gaza-Stadt zusammenkamen, um Lebensmittelrationen vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen zu erhalten, berichtete die New York Times .

Die äußerst begrenzten Hilfslieferungen, die Israel derzeit in den Gazastreifen zulässt, machen nur einen Bruchteil dessen aus, was während der kurzen Waffenruhe Ende Januar ins Land gelangte.

Eine halbe Million Palästinenser – schätzungsweise jeder fünfte Einwohner des Gazastreifens – sind laut einer internationalen Organisation, die Hungersnöte überwacht, von Hunger bedroht.

Menschen tragen UN-Lebensmittelrationen in Gaza-Stadt am 16. Juni.

Omar Ashtawy APA-Bilder

Laut UNFPA sind fast 11.000 schwangere Frauen in Gaza von Hunger bedroht und „fast 17.000 schwangere und stillende Frauen werden in den kommenden Monaten dringend wegen akuter Unterernährung behandelt werden müssen“.

Schätzungsweise „jede dritte Schwangerschaft gilt derzeit als Risikoschwangerschaft, und jedes fünfte Neugeborene kommt zu früh oder mit Untergewicht zur Welt und benötigt eine Spezialversorgung, die zunehmend nicht mehr verfügbar ist“, fügte die Organisation hinzu.

Mehr als 190 Lastwagen mit dringend benötigten Hilfsgütern – darunter mobile Entbindungsstationen, Ultraschallgeräte und tragbare Inkubatoren für Frühgeborene – wurden laut UNFPA die Einfahrt nach Gaza verweigert.

Unterdessen hindert Israel internationale und UN-Organisationen daran, Zugang zu Treibstofflagern in Gaza zu erhalten, mit der Begründung, diese befänden sich in Kampfgebieten. Damit verfügen die Krankenhäuser laut Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in dem Gebiet nur noch über genug Treibstoff, um die Generatoren für drei weitere Tage zu betreiben.

Nasser-Krankenhaus kurz vor dem Zusammenbruch

Dr. Yousef Abu al-Rish, stellvertretender Gesundheitsminister in Gaza, warnte am Dienstag, dass der Nasser Medical Complex – das größte Krankenhaus im südlichen Gaza – nach einem weiteren Massaker an Palästinensern, die an diesem Morgen versuchten, sich Hilfsgüter zu beschaffen, kurz vor dem Zusammenbruch stehe.

Dem Krankenhaus fehlten Vorräte, Verbrauchsmaterialien und andere für die medizinische Notversorgung notwendige Güter, während das Personal aufgrund von Nahrungsmangel und fehlendem Gas zum Kochen hungrig arbeitete.

Aufgrund der weit verbreiteten Unterernährung seien die Menschen in Gaza nicht mehr in der Lage, Blut zu spenden, sagte er.

Wenn das Nasser-Krankenhaus aufgrund israelischer Angriffe und Evakuierungsbefehle geschlossen werden muss, gibt es keinen Ort mehr, an dem Patienten spezialisierte Versorgung erhalten können, warnte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz am 14. Juni.

Neben der spezialisierten Versorgung bietet der Nasser Medical Complex „Blutbankdienste“ an, die Bluttransfusionen im Feldlazarett des Roten Kreuzes in Rafah ermöglichen, sowie „forensische Dienste und die Versorgung der Toten“, so das Rote Kreuz.

Die humanitäre Organisation fügte hinzu, dass ihr Feldlazarett in Rafah einen „massiven Zustrom von durch Waffenverletzten“ aufgenommen habe, die an Hilfsverteilungsstellen verletzt worden seien.

Am 12. Juni teilte das Rote Kreuz mit, dass die Zahl der in den letzten zwei Wochen aufgenommenen Patienten „höher ist als bei allen Massenunfällen der letzten 12 Monate zusammen“.

Die meisten Patienten gaben an, dass sie versucht hätten, Hilfsstellen zu erreichen, als sie Schuss- und Splitterwunden erlitten hätten.

Israelische Militärbefehle, die Menschen aus ihren Häusern und Unterkünften vertreiben, dringen immer weiter in das Gebiet um Khan Yunis vor.

Satellitenbilder, die von Amnesty International analysiert wurden, zeigen die absichtliche und vollständige Zerstörung der Überreste von Khuzaa, einer Stadt mit ehemals 11.000 Einwohnern in der Nähe von Khan Yunis, in den letzten beiden Maiwochen.

Ein israelischer Militärkommandant namens Dor Yoetz erklärte am 25. Mai, die Truppen seien ausgerückt, um das „Terroristennest“ Khuzaa zu „eliminieren“, das „nicht mehr existiert“.

Erika Guevara Rosas, Forschungsdirektorin bei Amnesty International, die die Satellitenbilder analysierte, die die Zerstörung von Khuzaa dokumentieren, forderte eine „unabhängige und unparteiische Untersuchung“ der Auslöschung der Stadt.

Rosas fügte hinzu, dass dieser „offenkundige Akt mutwilliger Zerstörung“ Israels „kalkulierten Plan“ zeige, „Gaza in eine Ödnis zu verwandeln, sein soziales Gefüge zu zerstören und den Palästinensern weiterhin Bedingungen aufzuerlegen, die zu ihrer physischen Vernichtung führen würden“.

„Das ist Völkermord und muss sofort beendet werden“, sagte Rosas.

Übersetzt mit Deepl.com

