Israel greift Iran an: Regionalkrieg wahrscheinlich

Richard Silverstein

14. Juni 2025

Ich bin unbeschreiblich traurig. Eine Nation hat gerade einen unnötigen Krieg begonnen. Und diese Nation beansprucht mich als einen der ihren. Doch ich will nichts damit zu tun haben.

Das ist eine Tragödie. Eine von Menschen verursachte Tragödie. Eine Tragödie, die hätte verhindert werden können. Eine Tragödie, die drei Präsidenten zu verhindern wussten. Jetzt, da zwei bösartige Männer zwei Länder regieren und das Schlimmste ineinander zum Vorschein bringen, muss ein drittes Land Opfer ihrer Grausamkeit werden.

Der Angriff Israels auf den Iran (Berichterstattung der NY Times) hat den Nuklearanlagen des Landes erheblichen Schaden zugefügt. Der Leiter des Nuklearprogramms wurde zusammen mit dem Militärchef getötet:

IDF-Sprecher Effie Defrin bestätigte am Freitagmorgen, dass bei israelischen Angriffen in der Nacht der iranische Generalstabschef Mohammad Bagheri und der Kommandeur der Islamischen Revolutionsgarde, Hossein Salami, getötet wurden – zwei der ranghöchsten Militärs des Iran.

Dies ist zwar ein Rückschlag, aber keineswegs ein entscheidender oder dauerhafter Schlag.

Aber es markiert den Beginn des israelischen Imperiums. Die ungehinderte Vorherrschaft Israels im Nahen Osten. Und sein ungehindertes Streben nach seinen Interessen, ohne Widerstand von irgendjemandem, irgendwo. Je mehr Israel ungestraft davonkommt, desto aggressiver wird es, desto größer ist das Chaos, das es anrichtet, und desto weniger ist die Welt in der Lage, abschreckende Maßnahmen zu ergreifen.

Der Iran hat drei Optionen, die er verfolgen kann (oder eine Kombination davon):

Einen umfassenden Vergeltungsschlag gegen Israel (und wahrscheinlich auch gegen US-Ziele in der Region) durchführen. Seine Verbündeten (irakische Milizen, Houthis, Hisbollah usw.) für einen größeren Konflikt in der Region mobilisieren. Aus der IAEO austreten. Bekannt geben, dass es sein Atomprogramm beschleunigen und eine Atomwaffe samt Trägersystem bauen wird.

Bislang hat der Iran Option 1 verfolgt. In den letzten 24 Stunden sind 150 Raketen auf Israel gefallen. Obwohl sich praktisch die gesamte israelische Bevölkerung in Luftschutzbunkern befand, wurden mindestens zwanzig Menschen verletzt. Drei sind gestorben.

Mitschuld der USA

Die Trump-Regierung behauptet, die USA hätten keine Rolle bei dem Angriff gespielt. Das ist eine lächerliche Behauptung. Wer hat Ihrer Meinung nach die Raketen und Bomben geliefert, die gestern auf Teheran abgeworfen wurden? Wer hat die Informationen geliefert, die es Israel ermöglichten, Ziele und Militärkommandanten zur Eliminierung auszuwählen? Wer hat die Voraussetzungen für das Scheitern der Atomgespräche geschaffen, indem er einen Vorschlag unterbreitet und dann wieder zurückgezogen hat, der Iran die Anreicherung von Uran in geringem Umfang erlaubt hätte? Wer hat dem Druck Israels nachgegeben, diese Klausel aus einem Abkommen zu streichen? Wer wusste von dem Angriff und hat ihn genehmigt?

Israels prahlerische Überheblichkeit: „Eliminiert: Befehlshaber der Streitkräfte Mahmoud Bakri”

Dies ist eine eindeutige Widerlegung der Behauptung, wir seien nicht beteiligt:

Das US-Militär hilft Israel dabei, einige der ballistischen Raketen abzufangen, die der Iran als Vergeltung für israelische Angriffe abgefeuert hat, sagte ein US-Beamter. Die USA haben bereits damit begonnen, weitere militärische Mittel in den östlichen Mittelmeerraum zu verlegen, um die amerikanischen Truppen in der Region zu verteidigen.

Der Beamte, der unter der Bedingung der Anonymität über sensible Operationen sprach, sagte, dass bereits in der Region befindliche amerikanische Militärgüter am Freitag zum Abfangen iranischer Raketen eingesetzt worden seien.

„Eliminiert: Revolutionsgarden-Kommandeur Hossein Salami“

Versuchen Sie also nicht, sich aus der Verantwortung zu winden. Trump hat genauso viel Blut an den Händen wie Netanjahu. Und der Iran wird entsprechend handeln. US-Streitkräfte, darunter 40.000 Soldaten in der Region, stehen auf seiner Abschussliste.

Trump impliziert sogar, dass Israel genau die iranischen Beamten ermordet hat, die über ein Atomabkommen verhandelt haben (siehe unten). Medienberichte bestätigen, dass ein Mitglied des Verhandlungsteams des Landes getötet wurde. Dies erinnert an die von Trump angeordnete Ermordung des iranischen Militärkommandanten Qassem Soleimani durch die USA. Ein weiteres „Geschenk“ an die Israelis.

Israel behauptet, bei einem Angriff in Damaskus den obersten IRG-Kommandeur und andere hochrangige Generäle getötet zu haben. Keine Sorge. Es stehen zehn hochrangige Offiziere bereit, um ihre Plätze einzunehmen. Das Ausmaß der Selbsttäuschung ist hier immens:

Der Präsident forderte den Iran anschließend auf, eine Einigung zu erzielen. „Der Iran hätte auf mich hören sollen, als ich sagte – wissen Sie, ich habe ihnen, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber ich habe ihnen eine Frist von 60 Tagen gesetzt, und heute ist der 61. Tag“, sagte er gegenüber CNN.

„Sie sollten jetzt an den Verhandlungstisch kommen, um eine Einigung zu erzielen, bevor es zu spät ist. Für sie wird es zu spät sein. Wissen Sie, die Leute, mit denen ich zu tun hatte, sind tot, die Hardliner“, sagte der Präsident. Er wollte nicht näher sagen, welche Personen er damit meinte.

… „Es gab bereits viele Tote und Zerstörung, aber es ist noch Zeit, dieses Gemetzel zu beenden, denn die nächsten geplanten Angriffe werden noch brutaler sein. Der Iran muss eine Einigung erzielen, bevor nichts mehr übrig ist“, fügte Trump hinzu.

Weder er noch Israel können den Iran zerstören. Auch werden die Iraner nicht besiegt oder eingeschüchtert werden. Sie sind ein stolzes Land mit einer jahrhundertelangen Geschichte und haben trotz mächtiger Feinde und Invasionen überlebt. Jeder Feind, der sie unterschätzt, begeht einen schweren Fehler. Israel ist voll von solchen Annahmen über seine Unbesiegbarkeit. Zu seinem größten Leidwesen.

Netanjahus „Ansprache an das iranische Volk“ ist voller solcher Überheblichkeit:

[Er] wandte sich an das iranische Volk … und erklärte ihm, Israels Kampf richte sich nicht gegen es, sondern gegen das iranische Regime, und er ermutigte es, sich gegen seine Führer zu erheben. „Das Regime weiß nicht, was es getroffen hat oder was es treffen wird. Es war noch nie so schwach“, sagte Netanjahu und fügte auf Englisch und Farsi hinzu: „Dies ist Ihre Chance, sich zu erheben und Ihre Stimme zu erheben.“

Ein völliger Narr.

Bellum Iudaicum

Wir befinden uns jetzt nicht in einer Zeit der Pax Israeliana, da Israel ein Staat ist, der sich in einem permanenten Kriegszustand befindet, sondern in einer Zeit des Bellum Iudaicum. So lautete auch der Titel von Josephus‘ Bericht über den Aufstand der Juden gegen Rom. Israel regiert durch Krieg, es existiert durch und für den Krieg; es schüchtert seine Feinde und Rivalen durch Krieg ein. Der Krieg gibt Israel einen Sinn. Die Übersetzung des obigen Tweets zeigt seine Wahnvorstellungen:

Netanjahu befindet sich in geschlossenen Diskussionen in einem Zustand der Euphorie. Er spricht vom „Ende einer Ära der Kriege“, wenn dieser Krieg vorbei ist. Davon, dass Saudi-Arabien, Syrien und der Libanon dem Abraham-Abkommen beitreten werden. Vom Ende des Krieges in Gaza. Und ich kann mir vorstellen, dass er, wenn all dies [die militärischen Erfolge Israels] eintritt (was ich hoffe), Neuwahlen anstreben wird. Andererseits ist Euphorie gefährlich.

Der Krieg gegen den Iran wird sich in die Länge ziehen. Und das Ergebnis wird die geostrategischen Ziele Israels nicht verwirklichen. Israel wird lediglich die Fähigkeiten und die Führung des Iran schwächen. Es wird weder das eine noch das andere beseitigen. Nur ein Regimewechsel, eine Invasion mit Bodentruppen und die Einsetzung einer kollaborierenden Regierung können das bewirken. Das steht jedoch nicht auf dem Plan.

Der Unterschied zwischen Nazi-Deutschland und Israel, zwischen heute und dem Zweiten Weltkrieg besteht darin, dass sich die Alliierten gegen die Bedrohung durch die Nazis zusammengeschlossen und sie besiegt haben. Heute steht die Welt angesichts der unverhüllten Aggression stumm da. Sie bezeichnet massive Luftangriffe auf die Hauptstadt eines Landes als „defensiv“. Sie bezeichnet jede iranische Reaktion als „Terrorismus“.

Stellen Sie sich vor, FDR hätte Hitlers Invasionen in Polen, Großbritannien und Frankreich als „Verteidigungsmaßnahmen“ gerechtfertigt, wie es US-Beamte getan haben. Stellen Sie sich vor, man hätte die Auslöschung der europäischen Juden als „bedauerlichen Kriegsverlust“ bezeichnet. Das ist es, was die Welt getan hat. Wir sind schuldig. Wir sind Komplizen.

Vor Jahrzehnten war ich Zionist. Ich habe in Israel gelebt und studiert. Ich habe einmal geglaubt, dass es möglich sei, dass Israel ein jüdischer und demokratischer Staat sein könne. Aber diese Illusionen sind längst verblasst. Stattdessen ist Israel böse geworden. Um einen jüdischen Begriff zu verwenden: Es hat einen „Chilul Hashem“ begangen, eine Entweihung des Namens Gottes. Nie zuvor in der Geschichte des jüdischen Volkes hat es ein Regime gegeben, das in seinem Namen solch Übel begangen hat.

Netanjahu hat eine neue Ablenkung, um seine Langlebigkeit zu sichern. Er hat sich selbst zum Unentbehrlichen gemacht: Er strebt nicht nur einen Völkermord an, sondern zwei. Ein Führer, der drei Länder überfallen hat und nun besetzt hält. Ein Korrupter, ein Soziopath. Der Menschenleben opfert, um sein eigenes politisches Leben zu verlängern.

Wenn es Gerechtigkeit gäbe, wäre er entweder im Gefängnis oder im Grab. Aber davon sind wir längst weit entfernt. Im Gegenteil, die Bösen werden belohnt. Die Unschuldigen werden abgeschlachtet. Die Monster regieren. Es gibt keine Gnade auf der Welt.

Übersetzt mit Deepl.com

