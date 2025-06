https://thecradle.co/articles/russia-condemns-israeli-strikes-on-iran-rules-out-military-response



Russland verurteilt israelische Angriffe auf den Iran und schließt militärische Reaktion aus

Der Kreml berichtet, Putin werde in Echtzeit über die Lage informiert.

13. Juni 2025

Während einer Pressekonferenz in Moskau am 13. Juni erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, Russland sei alarmiert über die rasche Eskalation der Spannungen zwischen Israel und dem Iran und verurteile diese aufs Schärfste.

„Russland ist besorgt über die Entwicklungen und verurteilt diese scharfe Eskalation“, erklärte Peskow.

Er fügte hinzu, dass das russische Außenministerium auf Anweisung von Präsident Wladimir Putin in Kürze eine detaillierte Erklärung zu dieser Angelegenheit veröffentlichen werde.

Der Kreml-Sprecher wies außerdem darauf hin, dass Putin in Echtzeit auf dem Laufenden gehalten werde. „Präsident Putin erhält über das russische Verteidigungsministerium, den Auslandsgeheimdienst und das Außenministerium Echtzeitberichte über die Entwicklungen in der Region“, so TASS.

Der Iran und Russland haben im Januar 2025 einen 20-jährigen strategischen Partnerschaftspakt unterzeichnet, der zwar die Zusammenarbeit in den Bereichen Militär, Geheimdienst und Wirtschaft vorsieht, jedoch keine gegenseitige Verteidigungsklausel enthält.

Der Pakt sieht zwar vor, dass keine der beiden Seiten einen Angreifer gegen die andere unterstützen wird, Russland ist jedoch nicht verpflichtet, militärisch zu intervenieren, wenn der Iran angegriffen wird.

An der israelischen Operation, die in den frühen Morgenstunden des Freitags gestartet wurde, waren über 200 Flugzeuge beteiligt, die mehr als 100 nukleare und militärische Ziele angriffen – darunter Teheran, Natanz, Tabriz und andere strategische Standorte. Bei der Offensive wurden mehrere hochrangige Militärführer und mindestens sechs Atomwissenschaftler getötet.

Unter den getöteten hochrangigen Beamten sind Hossein Salami, Oberbefehlshaber der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), Mohammad Bagheri, Stabschef der iranischen Armee, und Gholam Ali Rashid, Kommandeur des Hauptquartiers Khatim al-Anbiya. Die Beamten wurden nach ihrer Ermordung umgehend ersetzt.

Israel rechtfertigte die Angriffe mit der Behauptung, es lägen dringende Geheimdienstinformationen vor, wonach der Iran innerhalb weniger Tage bis Monate genug angereichertes Uran für die Herstellung von Atomwaffen angehäuft habe, was eine existenzielle Bedrohung für Israel darstelle.

Die Präventivschläge wurden von regionalen und globalen Mächten, darunter Saudi-Arabien, Japan, die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman, Großbritannien und die UNO, scharf verurteilt, die vor einer Verschärfung der Spannungen warnten und zur Zurückhaltung aufriefen.

Während die meisten Länder die Eskalation scharf verurteilten und die Bedeutung der Diplomatie betonten, bekundeten die USA ihre Unterstützung für Israel und erklärten sich bereit, es im Falle einer iranischen Vergeltungsmaßnahme zu verteidigen.

