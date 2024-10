https://www.palestinechronicle.com/charges-of-aiding-enemy-us-journalist-beaten-detained-in-israel-over-iran-report/



https://thegrayzone.com/2024/10/11/israeli-jails-grayzones-jeremy-loffredo/

Von Palestine Chronicle Staff

„Israel hält einen amerikanischen Journalisten fest und verfolgt ihn, weil er Journalismus betreibt. Werden seine Medienkollegen ihn verteidigen?“

11. Oktober 2024

Israelische Streitkräfte griffen fünf Journalisten an und nahmen sie fest, darunter den amerikanischen Enthüllungsjournalisten Jeremy Loffredo, der Berichten zufolge wegen „Feindbegünstigung“ angeklagt wird, nachdem er über den Angriff des Iran mit ballistischen Raketen auf Ziele in Tel Aviv und anderen Teilen des Landes berichtet hatte.

„Heute wurde ich von den israelischen Besatzungstruppen geschlagen, entführt, mit verbundenen Augen auf eine Militärbasis gebracht, zusammen mit vier anderen Journalisten„, berichtete der russische Journalist Andrey X am Mittwoch auf X.

„Zwei von uns wurden elf Stunden lang ohne Anklage festgehalten, mein Telefon wurde beschlagnahmt (gestohlen) und einer von uns ist immer noch in Gewahrsam“, fügte er hinzu.

Laut der israelischen Nachrichtenagentur YNet wurde der 28-jährige Loffredo, Reporter für die in den USA ansässige Nachrichtenagentur The Grayzone News, „von der Polizei wegen des Verdachts der Gefährdung der nationalen Sicherheit festgenommen, nachdem er darüber berichtet hatte, wo Raketen bei dem Angriff, der vom Iran Anfang des Monats gestartet wurde, gelandet waren, darunter auf dem Nevatim-Luftwaffenstützpunkt der israelischen Streitkräfte und einem Geheimdienststützpunkt in Zentralisrael.“

“Diplomatischer Zwischenfall“

Die Zeitung behauptete, Loffredo habe gesagt, dass „die Angriffe auf Gaza von der Nevatim-Basis aus gestartet wurden und dass sich der Privatjet der Regierung, der von Premierminister Benjamin Netanjahu benutzt wurde, dort befand“.

„Zu den Anklagepunkten gegen ihn gehören die Unterstützung des Feindes während des Krieges und die Weitergabe von Informationen an den Feind“, fügte der Bericht hinzu.

Seine Verhaftung ‚hat aufgrund seines Status als ausländischer Journalist die Sorge vor einem möglichen diplomatischen Zwischenfall zwischen Israel und den USA geweckt‘.

Vertreter der US-Botschaft nahmen an „einer Anhörung über den Antrag der Polizei auf Verlängerung seiner Haft“ teil.

Kein Versuch, „etwas zu verbergen“

Die Zeitung zitiert Loffredos Anwalt mit den Worten, er habe „die Informationen offen und vollständig veröffentlicht, ohne zu versuchen, etwas zu verbergen. Wenn diese Informationen eine Beihilfe zum Feind darstellen, sollten auch viele andere Journalisten in Israel, einschließlich israelischer Reporter, verhaftet werden.“

„Ein Spion hätte nicht so öffentlich und transparent gehandelt“, fügte Leah Tsemel hinzu.

Max Blumenthal, der Herausgeber von Grayzone, postete auf X: „Ich habe gerade erfahren, dass @loffredojeremy zu den Journalisten gehört, die vom israelischen Militär verhaftet wurden und immer noch im Gefängnis sind. Sein Telefon wurde beschlagnahmt. Das ist alles, was ich im Moment sagen kann.“

Aaron Maté, ein Kollege von Grayzone, sagte: „Israel verhaftet und verfolgt einen amerikanischen Journalisten, weil er Journalismus betreibt.“

„Werden seine Medienkollegen ihn verteidigen?“, fragte er auf X.

Loffredos Verhaftung folgt Berichten zufolge auf seinen Bericht, der von The Grayzone über die umfangreichen Schäden an israelischen Militärstützpunkten veröffentlicht wurde, die der Iran bei seinem Angriff mit ballistischen Raketen am 1. Oktober angerichtet hatte.

Einem Bericht von Press TV zufolge reiste Loffredo, der in New York City lebt, nach Israel, um „mehrere Einschlagstellen zu dokumentieren, die von den israelischen Behörden nicht gemeldet worden waren, darunter auch Gebiete in der Nähe des Mossad-Hauptquartiers in Tel Aviv“.

(The Palestine Chronicle)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …