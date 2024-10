https://www.richardsilverstein.com/2024/10/10/teetering-on-the-brink-us-proposes-attacking-iran/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet



Am Abgrund: USA schlagen Angriff auf den Iran vor

Richard Silverstein



10. Oktober 2024

***Als ich das heute Abend las, war ich einfach nur erstaunt. Es war, als würde man jahrzehntelang Horrorgeschichten über ein Frankenstein-Monster hören und es dann plötzlich vor der eigenen Tür stehen sehen:

Die USA unterstützen Israel seit langem mit nachrichtendienstlichen Informationen, und diese Unterstützung könnte auch während der israelischen Vergeltungsschläge gegen den Iran fortgesetzt werden, so die beiden Beamten. Hochrangige US-Militärbeamte haben auch die Durchführung sehr begrenzter Angriffe gegen iranische Ziele erörtert, so die beiden Beamten. Angriffe innerhalb des Iran wurden ebenso diskutiert wie Angriffe auf Ziele außerhalb des Iran …

Ein wenig Geschichte ist angebracht. 2007 wandte sich der damalige Premierminister Ehud Olmert an den damaligen Präsidenten Bush und drängte ihn, einen syrischen Atomreaktor zu bombardieren, aber er lehnte ab. Israel zerstörte ihn später. 2009 strebte der israelische Premierminister einen gemeinsamen Angriff auf die iranischen Nuklearanlagen an. Wieder lehnte er klugerweise ab. Vermutlich hatte er etwas darüber gelernt, was passiert, wenn man Länder im Nahen Osten angreift (z. B. den Irak und Afghanistan). 2012 wandte sich Bibi Netanjahu erneut mit einem ähnlichen Vorschlag an einen Präsidenten, diesmal an Obama. Auch er lehnte ab, und Netanjahu befahl daraufhin keinen israelischen Angriff. Er wurde auch durch den Widerstand aller seiner hochrangigen Militär- und Geheimdienstbeamten belastet.

Biden bricht mit der strategischen Politik der USA

Doch nun schlägt Präsident Joe Biden vor, die Vorsicht einer fast 20-jährigen US-Politik über Bord zu werfen, in der man sich sowohl einem israelischen Angriff als auch einer gemeinsamen Operation der USA und Israels widersetzte. Es ist unglaublich, dass ein Führer einer großen Weltmacht überhaupt in Betracht zieht, so etwas Leichtsinniges zu tun. Ein gemeinsamer Angriff der USA und Israels auf einen souveränen Staat in der unbeständigsten Region der Welt? Ein Staat, der am Rande eines umfassenden regionalen Krieges steht? Ich hoffe, dass US-Generäle diesen Vorschlag zurückweisen. Ich fürchte, das tun sie nicht.

Biden kann so etwas natürlich nicht wollen. Er verfügt zumindest über genügend Informationen, um zu verstehen, dass dies keine gute Idee ist. Allerdings ist er in einer verzweifelten Lage. Er weiß, dass Netanjahu sich nicht im Geringsten um seine Ansichten schert. Tatsächlich würde Biden, egal was er sagt, aus Trotz genau das Gegenteil tun. So viel „Zusammengehörigkeitsgefühl“ herrscht zwischen den beiden.

Bibi: doppelzüngiger Lügner und vollendeter Erpresser

Biden vs. Bibi: zwischen Baum und Borke

Netanyahu weiß, dass Biden zwischen Baum und Borke sitzt. Er weiß, dass Biden die iranischen Nuklearanlagen bei dem geplanten Angriff Israels unbedingt meiden will. Biden weiß, dass Bibi plant, genau das zu tun. Ersterer weiß, dass es zu einem ausgewachsenen Krieg kommen wird, wenn Israel diese Anlagen tatsächlich bombardiert. Der Iran wird massive Gegenangriffe mit nicht Hunderten, sondern Tausenden von Raketen starten. Das könnte Kamala Harris die Wahl kosten.

Deshalb klammert sich Biden an jeden Strohhalm. Deshalb hat er angeboten, sich Israels Operation „Road to Ruin“ anzuschließen. Um den Deal zu versüßen, hat Biden noch ein paar Extras hinzugefügt: Er versprach Israel eine „Entschädigung“ für die Umgehung der Nuklearstandorte. Das ist so, als würde man einen Mörder dafür bezahlen, dass er die eigene Mutter nicht tötet:

Das Paket würde eine vollständige Garantie für umfassenden diplomatischen Schutz sowie ein Waffenpaket beinhalten und wurde direkt als Gegenleistung dafür angeboten, dass der Angriff auf bestimmte Ziele im Iran ausgesetzt wird.

Was könnte „diplomatischer Schutz“ bedeuten? Wahrscheinlich bedeutet es, dass die USA weiterhin den Rücken Israels im UN-Sicherheitsrat decken. Wahrscheinlich bedeutet es, dass die USA maximalen Druck auf internationale Gremien ausüben, die den israelischen Völkermord untersuchen, wie unter anderem den Internationalen Strafgerichtshof und den Internationalen Gerichtshof. Dazu kann auch Lobbyarbeit gehören, sogar die diplomatische Bedrohung von Nationen im Namen israelischer Interessen.

Vielleicht noch wichtiger ist, dass Biden Israel nicht näher spezifizierte fortschrittliche Waffensysteme angeboten hat, die es noch nicht besitzt. Es reicht nicht aus, dass wir Tausende Tonnen von bunkerbrechenden Bomben geliefert haben, um die hochrangigen Anführer der Hamas und der Hisbollah zu ermorden. Bibi wird sich alles nehmen, was wir haben und was er noch nicht hat.

Bibi: ein vollendeter Erpresser

Wir alle wussten, dass Bibi ein korrupter Betrüger war. Wir alle wussten, dass Bibi, wo die meisten Menschen ein Gespür für Recht und Unrecht haben, ein leeres Loch hat. Wir alle wussten, dass er ein doppelzüngiger Lügner war. Wir alle wussten, dass er seine Großmutter verkaufen würde, wenn es bedeutete, seinen Arsch aus dem Gefängnis herauszuhalten. Einige von uns wussten sogar, dass er ein vollendeter Erpresser war. Jemand, der es genießt, seinen Rivalen zappeln zu sehen. Erinnern Sie sich, als Barack Obama dachte, er könnte Bibis Widerstand gegen das iranische Atomabkommen mit einem 30-Milliarden-Dollar-Waffenpaket aufkaufen? Schauen Sie, wie das ausgegangen ist. Er nahm die Waffen und rannte davon; er wich keinen Zentimeter von seiner vehementen Ablehnung des Abkommens ab.

Jetzt kann er, wenn er will, dasselbe mit Biden machen. Ihn ausquetschen wie eine Zitrone. Bis der Saft fließt. Aber was will Bibi? Neues Spielzeug aus den USA oder iranisches Blut? Was auch immer ihm am meisten hilft, um an der Macht zu bleiben.

Israel wird wahrscheinlich iranische Nuklearanlagen angreifen

Ich vermute, dass Bibi den Ayatollah mehr fertigmachen will als sich von Biden bestechen lassen. Ich glaube, Israel wird den Iran nicht nur angreifen, sondern massiv und jedes Ziel angreifen, das es kann – insbesondere Militär-, Geheimdienst-, IRG- und Nuklearstandorte:

Die wahrscheinlichsten Ziele wären alle Standorte oder Einheiten, die mit dem iranischen Raketenangriff auf Israel in dieser Woche in Verbindung stehen, einschließlich Kommando- und Kontrollzentren, Raketenabschussrampen, Betankungsanlagen und sogar Kommandeure, die das ballistische Raketenarsenal des Landes überwachen.

Israel könnte auch nach Geheimdienstzentren suchen, die sich oft auf Militärstützpunkten befinden, als Reaktion auf einen offensichtlichen iranischen Versuch, das Hauptquartier der israelischen Spionageagentur Mossad anzugreifen ……

Israel könnte sich dafür entscheiden, andere militärische Ziele zu bombardieren, wie z. B. Luftverteidigungssysteme und Drohnenstandorte … [Es] könnte sich dafür entscheiden, die Ölinfrastruktur des Iran zu bombardieren, die die wirtschaftliche Lebensader des Landes ist …

Eine Möglichkeit wäre, Raffinerien zu treffen, die hauptsächlich den iranischen Binnenmarkt bedienen, wodurch die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft möglicherweise begrenzt würden. Die Anlage Persian Gulf Star in Bandar Abbas ist die wichtigste inländische Benzinquelle für den Iran und deckte im vergangenen Jahr etwa 40 % des Bedarfs des Landes. Ein solcher Angriff würde wahrscheinlich zu wirtschaftlichen Verwerfungen im Iran führen.

Oder Israel könnte einen breiter angelegten Angriff durchführen, der Öl- und Gasanlagen in einem weiten Gebiet umfassen würde, einschließlich der Terminals, die für den Öltransport aus dem Land genutzt werden. Ein solcher Ansatz würde bedeuten, das Ölterminal von Kharg anzugreifen, über das mehr als 90 % der Ölexporte des Landes abgewickelt werden.

Das Kronjuwel sind natürlich die iranischen Nuklearkomplexe in Natanz, Bushehr, Fordo und Isfahan. Während die anderen Standorte einen immensen wirtschaftlichen Schaden anrichten könnten, sind die Nuklearstandorte eine Quelle des Stolzes der Nation und ein wichtiger strategischer Vorteil. Aus diesem Grund würde Bibi den Ayatollahs am liebsten ins Gesicht sagen, dass er sie verdampfen kann. Dies reicht jedoch nicht aus, um sie vollständig zu stürzen. Ein Regimewechsel ist seit Jahrzehnten ein Traum für Israel und die Neokonservativen in den USA. Aber das ist (noch) nicht in Sicht.

Allerdings ist es nahezu unmöglich, die nukleare Kapazität des Iran tatsächlich zu zerstören. Die Bomben, die zur Ermordung von Nasrallah und seinem Nachfolger eingesetzt wurden, so mächtig sie auch sein mögen, werden diese größtenteils unterirdischen, verstärkten Strukturen nicht durchdringen. Bestenfalls kann er bestimmten Standorten großen Schaden zufügen. Aber die Iraner haben sich bereits auf eine solche Eventualität vorbereitet, indem sie Redundanz in ihre Planung eingebaut haben. Wenn Israel einen Standort ausschaltet, wird der Iran einen anderen aktivieren, um ihn zu ersetzen.

Bibi will Krieg, keinen Waffenstillstand, keinen Frieden

Wie sieht Netanyahus Kalkül aus? Es ist nicht das eines normalen Staatsoberhaupts. Er will keinen Frieden. Er will Krieg. Krieg ist gut für ihn und in seinem verdrehten Verstand auch gut für Israel (auch wenn die Eltern der israelischen Geiseln vehement anderer Meinung sind). Deshalb lehnt er einen Geiselaustausch in Gaza ab. Deshalb ist er in den Libanon einmarschiert und hat einen Großteil der Führungsriege der Hisbollah ermordet. Deshalb ist er darauf aus, einen regionalen Krieg gegen den Iran zu provozieren.

Er hat eine Vision: den Nahen Osten in eine israelfreundliche Zone umzugestalten. Eine uneingeschränkte Hegemonie. Eine, in der die Interessen Israels Vorrang vor allen anderen haben. Eine, in der andere Nationen zu Vasallenstaaten werden, die den Forderungen Israels nachkommen.

Natürlich ist sich Netanjahu bewusst, dass die Welt heute nicht mehr so ist wie in der Antike, als Rom, Griechenland und Persien über riesige Gebiete herrschten und sich die eroberten Herrscher ihnen zu Füßen warfen. Er mag ein Soziopath und Narzisst sein, aber er weiß, dass es bei der Ausdehnung der israelischen Macht gewisse Einschränkungen geben wird.

Bibis Größenwahn

Bibis Traum ist es, das zu erreichen, was all seinen Vorgängern verwehrt blieb. Es ist ein lang gehegter Traum Israels, die Beziehungen zur arabischen Welt zu normalisieren. Er hat dies mit den Abraham-Abkommen erreicht. Es war sein Traum, Israels erbittertste Feinde zu beseitigen. Das hat er (oder glaubt, es getan zu haben) in Gaza und im Libanon getan. Die Krönung wäre es, den Iran in die Knie zu zwingen. Seit der Islamischen Revolution im Iran 1979 haben israelische Premierminister gegen den islamistischen Staat gewettert. Bereits 1984 begannen israelische Schlagzeilen mit lautstarken Warnungen vor der bevorstehenden iranischen Atomwaffe. Der Mossad hat die Ermordung mehrerer Atomwissenschaftler inszeniert. Er hat Raketenbasen der IRG sabotiert. Aber kein Premierminister war bereit oder in der Lage, einen vernichtenden Schlag zu landen. Jetzt hat Bibi eine Chance.

Wenn Sie in all dem ein Element pathologischen Denkens erkennen, haben Sie Recht. Netanjahu ist voller Grandiosität; Gedanken an seine eigene Größe. Trotz der Verachtung, die ein Großteil des Landes für ihn hegt, behält er ein Gefühl für sein eigenes Schicksal. Es ist erschreckend, denn niemand weiß, wohin uns und die Welt dieser Größenwahn führen könnte.

Der Gedanke, dass die USA in diesen Strudel des Todes hineingezogen werden könnten, löst ein Gefühl aus, das über Verzweiflung hinausgeht. Mir fehlen buchstäblich die Worte, um das Ausmaß dieses Grauens auszudrücken, das sich wie ein Zugunglück in Zeitlupe auf uns zuzubewegen scheint.

