„Israel“ hält weiterhin die Leichen von Palästinensern zurück und tötet Gefangene

Von Al Mayadeen English

Quelle: Nachrichten-Websites

15. März 2025

Berichten zufolge hält „Israel“ weiterhin Hunderte von Leichen von Palästinensern auf „Friedhöfen der Zahlen“ und in Kühlschränken zurück.

Die israelische Besatzung hält die Leichen hunderter von ihr getöteter Palästinenser auf Friedhöfen und in Kühlschränken zurück, berichtete die Nationale Kampagne zur Bergung der Leichen palästinensischer Kriegsopfer am Samstag.

Die Kampagne berichtete, dass „Israel“ immer noch die Leichen von drei Palästinensern zurückhält, die am Dienstag in Dschenin getötet wurden, wodurch sich die Zahl der palästinensischen Leichen, die auf „Friedhöfen der Zahlen“ und in Kühlschränken aufbewahrt werden, auf 676 erhöht, darunter die Überreste von 71 Häftlingen, 60 Kindern und neun Frauen.

Die sogenannten „Friedhöfe der Zahlen“ bestehen aus nicht gekennzeichneten Gräbern, die mit Steinen umrandet sind und jeweils mit einer Metallplatte versehen sind, auf der eine Nummer anstelle des Namens des Verstorbenen angegeben ist. Diese Nummern sind mit einzelnen Dateien verknüpft, die von den israelischen Sicherheitsbehörden geführt werden.

Die Nationale Kampagne enthüllte, dass einige der vom israelischen Regime aufbewahrten Leichen aus den 60er- und 70er-Jahren stammen. Da genaue Informationen fehlen, sind in den Daten der Kampagne keine aus Gaza gestohlenen Leichen enthalten. Die Kampagne dokumentierte jedoch die Rückführung von 325 Leichen aus Gaza.

Im September 2019 entschied der Oberste Gerichtshof Israels, dass Militärkommandeure befugt seien, die Leichen von Palästinensern, die von israelischen Besatzungstruppen getötet wurden, vorübergehend zurückzuhalten, um sie in künftigen Verhandlungen als „Druckmittel“ einsetzen zu können.

Die Grausamkeit Israels zeigt sich an palästinensischen Häftlingen

Dieser Bericht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen (UN) für Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, Alice Jill Edwards, eine rasche und gründliche Untersuchung der Umstände des Todes palästinensischer Häftlinge in israelischen Gefängnissen am Samstag forderte.

Die Sonderberichterstatterin betonte, dass die Durchsetzung des Waffenstillstandsabkommens in Gaza zwar eine positive Entwicklung darstelle, die Misshandlung palästinensischer Häftlinge in israelischen Gefängnissen, insbesondere nach dem 7. Oktober 2023, jedoch weiterhin ein ernstes Problem darstelle, das dringend Aufmerksamkeit und Verurteilung erfordere. Sie beschrieb den Zustand der Häftlinge und betonte die Notwendigkeit unabhängiger, unparteiischer Untersuchungen.

Die Kommission für Angelegenheiten palästinensischer Häftlinge und ehemaliger Häftlinge beleuchtete im November 2024 die alarmierenden Bedingungen, mit denen Häftlinge in israelischen Gefängnissen konfrontiert sind, und stellte fest, dass die meisten Häftlinge in Handschellen zu Besuchen gebracht werden.

Die Kommission gab in einer Erklärung bekannt, dass zwei Palästinenser in israelischen Gefängnissen infolge systematischer Verbrechen der israelischen Besatzung durch langsamen Tod und vorsätzliche medizinische Vernachlässigung getötet wurden, was durch Misshandlung und Misshandlung noch verschlimmert wurde.

In der Erklärung wurde hervorgehoben, dass diese Verbrechen Teil einer langjährigen Politik der Besatzung sind, die sich gegen palästinensische Häftlinge richtet und Folter, vorsätzliche medizinische Vernachlässigung und die systematische Aufgabe von Gefangenen umfasst, damit diese leiden und Krankheiten erliegen. Dabei wurde die wachsende Zahl von Verstößen gegen Häftlinge hervorgehoben, insbesondere im Zusammenhang mit dem andauernden völkermörderischen Krieg gegen Gaza.

Viele kranke Gefangene und Häftlinge sehen sich mit einer Verschlechterung ihres Gesundheitszustands konfrontiert, während die Besatzung ihnen weiterhin die notwendige medizinische Behandlung verweigert, was zusätzlich zur steigenden Zahl der Todesopfer in den Gefängnissen beiträgt.

Darüber hinaus enthüllte die Kommission im September 2024, dass 1.200 Palästinenser in israelischen Gefängnissen systematischem Missbrauch, Folter, Misshandlung und Angriffen ausgesetzt waren, wobei Zeugenaussagen palästinensischer Häftlinge schwere Gewalt, Vergewaltigung, Stromschläge, extremen Hunger, Demütigung und andere Formen der Misshandlung aufdeckten.

Das Megiddo-Gefängnis ist für schwere Folter und Misshandlungen berüchtigt und wird von der Palestinian Prisoners Society als eines der zentralen Gefängnisse beschrieben, in denen die israelische Besatzungsmacht Palästinenser inhaftiert.

Dutzende von Häftlingen gaben in ihren Aussagen brutale Handlungen der israelischen Unterdrückungseinheiten zu, darunter Folter und schwere Misshandlungen, wobei in ihren Berichten auch systematische Misshandlungen erwähnt wurden, darunter gewaltsame Razzien und extrem harte Haftbedingungen.

