https://www.middleeasteye.net/opinion/far-right-international-likud-joins-patriots-europe



Förderung der „Far-Right International“: Likud schließt sich den Patriots for Europe an

Farid Hafez

15. März 2025

Die Aufrufe rechtsextremer Persönlichkeiten, Europa von Muslimen zu „säubern“ und ein „Srebrenica 2.0“ zu begehen, werden nun symbolisch durch den Hintergrund des Krieges Israels gegen Gaza verstärkt

Die Teilnehmer auf der Bühne applaudieren, als die „Patrioten für Europa“, die größte rechtsextreme Fraktion im Europäischen Parlament, am 8. Februar 2025 in einem Hotel in Madrid ihre Sitzung unter dem Motto „Make Europe Great Again“ beendet (Thomas Coex/AFP)

In den 1990er Jahren lehnten die postfaschistischen und postnazistischen politischen Parteien Europas Israel aufgrund ihres Antisemitismus klar ab.

Diese Parteien betrachteten Israel größtenteils als eine Ausdehnung des Neokolonialismus der Vereinigten Staaten und mobilisierten gegen die USA als Anführer der liberalen Weltordnung.

Ebenso lehnte Israel die Anführer der extremen Rechten ab. Nehmen wir Jorg Haider, einen der ersten erfolgreichen rechtsextremen Anführer Europas, dem die Einreise nach Israel verweigert wurde.

Seitdem hat sich viel verändert.

Während ein untypischer rechtsextremer Politiker wie Geert Wilders Israel von Anfang an offen begrüßte und sich als Verteidiger des jüdischen Lebens in den Niederlanden positionierte, dauerte es viel länger, bis die traditionelle extreme Rechte von israelischen Politikkreisen akzeptiert wurde.

Wechselnde Allianzen

Im Dezember 2010 fand eine historische Reise statt, als die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), der belgische Vlaams Belang, die deutsche Freiheitspartei und die Schwedendemokraten nach Israel reisten und die sogenannte „Jerusalem Declaration“ unterzeichneten.

In dieser Erklärung wurde Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ gegen den Terror bekräftigt und es wurde erklärt: „Wir stehen an vorderster Front im Kampf für die westliche, demokratische Gemeinschaft“ gegen die „totalitäre Bedrohung“ durch den „fundamentalistischen Islam“.

Der Islam, so behaupteten sie, sei der gemeinsame Feind Europas und Israels.

Nach dieser neuen Logik würden Juden und Europäer Opfer eines aufstrebenden faschistischen Islam werden – und eine neue Allianz zwischen Israel und Europas extremer Rechten schmieden, um diesen vermeintlichen Bedrohungen entgegenzuwirken

Wie ein deutscher rechtsextremer Aktivist 2011 sagte: „Ich garantiere Ihnen, dass die Kristallnacht [Reichskristallnacht] zurückkehren wird. Aber dieses Mal werden Christen und Juden durch die Straßen getrieben, von Islamisten verfolgt und getötet werden.“

Nach dieser neuen Logik würden Juden und Europäer Opfer eines aufstrebenden faschistischen Islam werden. Daher sollte eine neue Allianz zwischen Israel und der extremen Rechten Europas geschmiedet werden, um diesen vermeintlichen Bedrohungen entgegenzuwirken.

Damals hießen nur wenige ultrarechte Mitglieder des israelischen Parlaments, der Knesset, die rechtsextreme Delegation in Israel willkommen. Ein offizieller Besuch der Knesset war nicht geplant.

Die rechtsextreme Delegation besuchte Siedlungen und stellte das Recht der Palästinenser auf das Land in Frage, das sie als Judäa und Samaria bezeichnete.

Judäa und Samaria ist die in Israel gebräuchliche Bezeichnung für das besetzte Westjordanland.

Dies markierte einen Wandel in der Ideologie – von der Verweigerung des Existenzrechts Israels zur Verweigerung des Existenzrechts Palästinas.

Ein rechtsextremer Block

Fünfzehn Jahre später hat die extreme Rechte weitere Schritte unternommen, um ihre Beziehungen zu israelischen Streitkräften zu normalisieren.

Wie Islamophobie und anti-palästinensischer Rassismus zusammen entstanden sind

Mehr lesen »

Nachdem mehrere rechtsextreme Parteien an der Macht waren und in ihren Ländern eine beträchtliche Wahlunterstützung erhalten hatten, gingen sie bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 2024 als drittgrößte politische Gruppe hervor und bildeten die Patriots for Europe (PfE).

Unter der Führung von Jordan Bardella von der französischen Nationalen Sammlungspartei gehören diesem Block große politische Kräfte wie die Fidesz des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, die Lega des stellvertretenden italienischen Ministerpräsidenten Matteo Salvini, die Partei für die Freiheit von Geert Wilders, die österreichische FPO und andere an.

Obwohl einige rechtsextreme Parteien, wie die Fratelli d’Italia und die Alternative für Deutschland (AfD), in anderen konservativen politischen Gruppen verbleiben, hat sich die PfE erfolgreich mit anderen konservativen und rechtsextremen politischen Kräften weltweit zusammengeschlossen.

Die AfD könnte sich ihnen noch anschließen.

Im Februar 2025 trat niemand Geringeres als die regierende Likud-Partei Israels unter Premierminister Benjamin Netanjahu der PfE als Beobachtermitglied bei.

Angesichts des Fokus der extremen Rechten auf eine Anti-Einwanderungspolitik, die sich in erster Linie gegen Muslime richtet, ist dieses Bündnis wenig überraschend.

Mit der Aufnahme einer politischen Partei, deren Vorsitzender wegen Völkermordes nach einem brutalen Krieg angeklagt ist, der den Gazastreifen in Trümmern hinterließ, mehr als eine Million Menschen vertrieb und Zehntausende tötete, sendete das PfE mehrere Botschaften.

Sie zeigt nicht nur ihre wahrscheinliche Gleichgültigkeit gegenüber den Haftbefehlen des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Netanjahu, sondern signalisiert auch ihrer Wählerschaft, dass die völkermörderischen Handlungen des israelischen Premierministers mit den rechtsextremen Fantasien eines völkermörderischen Verteidigungskrieges übereinstimmen, um „Europa wieder weiß zu machen“.

Eine neue Ära

Da Muslime in der Verschwörungstheorie des „Great Replacement“ als die größte Bedrohung angesehen werden, kann der Völkermord einfach als letzte Verteidigungslinie betrachtet werden – eine Idee, die von Rechtsextremisten wie Anders Breivik, der 2011 77 Menschen ermordete, bereits in die Tat umgesetzt wurde.

Österreichs „Kampf gegen den Islam“: Wie ein Freudscher „Versprecher“ sein rassistisches Erbe aufdeckt

Esad Širbegović

Weiterlesen »

Die Aufrufe rechtsextremer Mitglieder, Europa von Muslimen zu „säubern“ und ein „Srebrenica 2.0“ zu begehen, werden nun symbolisch durch den Krieg Israels gegen Gaza verstärkt, der vom Vorsitzenden einer Partei geführt wird, die nun den Beobachterstatus im PfE innehat.

Es ist die rechtsextreme Utopie eines muslimfreien Kontinents, die die PfE anstrebt, wenn sie die Rhetorik des US-Präsidenten nachahmt und den Slogan „Make Europe Great Again“ übernimmt.

Angesichts der zunehmenden Anzeichen für eine illiberale Weltordnung unter der derzeitigen US-Regierung scheint sie sich immer mehr ermutigt zu fühlen.

Wenn der DOGE-Manager Elon Musk Hitler würdigt und sich darüber beschwert, dass „zu viel Fokus auf vergangene Schuld gelegt wird“ (d. h. der Holocaust), während er sich an Mitglieder der rechtsextremen AfD wendet, ist es keine Überraschung, dass Orbans unverhohlener Antisemitismus – der Schlüssel zu seinem Wahlerfolg – bequemerweise vergessen wird.

Die extreme Rechte in Europa tritt in eine neue Ära ein, gestärkt durch ihre Pendants in den USA und Israel.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Farid Hafez ist Distinguished Visiting Professor für Internationale Studien am Williams College und nicht ortsansässiger Senior Researcher bei der The Bridge Initiative der Georgetown University.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …