Israel-Hamas-Krieg live: Beschlagnahmung eines Schiffs durch Houthi Rebellen im Roten Meer erhöht den Einsatz

Von Usaid Siddiqui, Virginia Pietromarchi und Priyanka Shankar



Veröffentlicht am 19. November 202319. November 2023

Die jemenitischen Houthi-Rebellen haben ein mit Israel verbundenes Frachtschiff im Roten Meer gekapert und zwei Dutzend Besatzungsmitglieder als Geiseln genommen, was eine Eskalation des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen befürchten lässt.

Einunddreißig Frühgeborene wurden aus dem al-Shifa-Krankenhaus evakuiert und in die Krankenhäuser European und Nasser im Süden des Landes gebracht.

Eine Einigung zwischen Israel und der Hamas über die Gefangenen ist noch nicht zustande gekommen, nachdem die Washington Post berichtet hatte, dass eine von den USA vermittelte Einigung kurz bevorsteht.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 13.000 Menschen getötet. In Israel beläuft sich die offizielle Zahl der Todesopfer durch die Angriffe der Hamas auf etwa 1.200.

vor 5m (21:10 GMT)

Katars Premierminister reist nach Russland und Großbritannien, um auf einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu drängen

Premierminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, der auch Außenminister von Katar ist, wird am Dienstag seine Europareise antreten.

Der Sprecher des Außenministeriums, Majed Alansari, erklärte, die diplomatische Mission sei Teil der „offiziellen Besuche einer Reihe brüderlicher Außenminister bei einigen ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, um auf einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen zu drängen“.

Die Reise von Scheich Mohammed umfasst auch Jordanien, Palästina, Saudi-Arabien, Ägypten, die Türkei, Indonesien, Nigeria, die Arabische Liga und die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC).

„Dieser Schritt erfolgt im Namen aller Mitgliedsstaaten der Arabischen Liga und der OIC, um einen echten und ernsthaften politischen Prozess zur Erreichung eines umfassenden und dauerhaften Friedens voranzutreiben“, sagte Alansari.

vor 14m (21:00 GMT)

WATCH: Könnte Israels Krieg gegen Gaza regionale Instabilität auslösen?

Die Palästinenser erleiden täglich Schrecken, während die Vereinigten Staaten ihrem Verbündeten Israel zur Seite stehen, ebenso wie das Vereinigte Königreich und die Europäische Union.

Während Israel seine Bombardierung des Gazastreifens intensiviert, bleibt die militärische und politische Unterstützung der Vereinigten Staaten unerschütterlich.

Aber könnte dieser Krieg, der eine solche humanitäre Katastrophe verursacht hat, zu einer größeren regionalen Instabilität führen?

Video Dauer 28 Minuten 20 Sekunden 28:20

Könnte Israels Krieg gegen Gaza zu regionaler Instabilität führen?

vor 25m (20:50 GMT)

Stoppt die Hand des Aggressors“: Pakistanische Kundgebung verurteilt Israel und die USA

Tausende von Menschen haben in Pakistans zweitgrößter Stadt Lahore zur Unterstützung der Palästinenser im Gazastreifen demonstriert.

Die Demonstranten, darunter auch Frauen und Kinder, hielten Transparente und Plakate mit Slogans gegen Israel und die Vereinigten Staaten und für die Palästinenser in die Höhe.

Senator Sirajul Haq, Chef der wichtigsten religiösen Partei Pakistans, sagte, die von der Organisation für Islamische Zusammenarbeit ausgegebenen Worte würden nicht funktionieren, und die muslimischen Führer müssten sich erheben, um „die Hand des Aggressors zu stoppen“.

vor 35m (20:40 GMT)

WATCH: Die US-Medien haben ein Palästina-Problem

Sana Saeed untersucht, was die amerikanischen Medien bei der Berichterstattung über die Ereignisse in Gaza, Sheikh Jarrah und im besetzten Palästina falsch gemacht haben, und bietet ihre eigene Medienkritik an.

vor 45m (20:30 GMT)

Reine Lügen“: Gazas oberster Gesundheitsbeamter widerlegt israelische Tunnel-Behauptung

Mounir el-Boursh, der Direktor des Gesundheitsministeriums in Gaza, hat die israelische Erklärung über einen angeblich im al-Shifa-Krankenhaus gefundenen Tunnel als „reine Lüge“ zurückgewiesen.

„Sie sind seit acht Tagen im Krankenhaus … und haben noch nichts gefunden“, sagte er gegenüber Al Jazeera.

Das al-Shifa, das einst als Zufluchtsort für Zehntausende palästinensischer Kriegsflüchtlinge diente, evakuiert Patienten und Personal, seit die israelischen Truppen letzte Woche einmarschiert sind, um, wie sie es nannten, versteckte Einrichtungen der Hamas zu zerstören.

Israels wiederholte Angriffe auf medizinische Einrichtungen, Gesundheitspersonal und Krankenwagen in Gaza sollten als Kriegsverbrechen untersucht werden“, so die internationale Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch.INTERACTIVE_GAZA_al-Shifa_Nov3_2023

vor 1h (20:15 GMT)

UN-Chef lobt Katar für Vermittlungsbemühungen

Angesichts der Spekulationen, dass einige Gefangene im Gazastreifen bald freigelassen werden könnten, lobte der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, die Vermittlungsbemühungen Katars zwischen der Hamas und Israel.

Der katarische Premierminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani hatte zuvor erklärt, dass die Haupthindernisse für eine Geiselbefreiung nur noch „sehr gering“ seien und hauptsächlich „praktische und logistische“ Probleme zu überwinden seien.

Ein Beamter des Weißen Hauses fügte hinzu, dass die „sehr komplizierten, sehr sensiblen“ Verhandlungen Fortschritte machen.

„Ich glaube, wir sind so nah dran wie schon lange nicht mehr – vielleicht sogar näher als seit Beginn dieses Prozesses – an einer Einigung“, sagte Jon Finer, Beamter des Weißen Hauses, gegenüber der NBC-Nachrichtensendung Meet the Press.

Video Dauer 03 Minuten 10 Sekunden 03:10

Katarer Premierminister unterstreicht Komplexität der Verhandlungen über die Gefangenschaft

vor 1h (20:05 GMT)

Wann wird die israelische Armee die Ungereimtheiten in den Al-Shifa-Videos erklären?

Vor fast fünf Tagen löschte die israelische Armee einen Beitrag in den sozialen Medien, in dem behauptet wurde, das Al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen sei vor der Besetzung von der Hamas als Kontroll- und Kommandozentrale genutzt worden.

Die Armee entfernte den ursprünglichen Beitrag am Mittwoch und ersetzte ihn durch eine kürzere Version, die am nächsten Tag erneut gepostet und bearbeitet wurde. Das israelische Militär gab keine Erklärung für die Löschung ab.

Lesen Sie hier mehr.

Video Dauer 02 Minuten 59 Sekunden 02:59

Was wir über die Evakuierung des Al-Shifa Krankenhauses in Gaza wissen

