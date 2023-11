Israel-Hamas-Krieg live: Erste Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen Von Joseph Stepansky und Farah Najjar

Israel continues Gaza attacks as clock ticks towards truce Health Ministry says Israeli bombing of UN school sheltering displaced Palestinians in Gaza killed at least 27.

Israel-Hamas-Krieg live: Erste Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen

Entlassene palästinensische Gefangene reagieren, als sie das israelische Militärgefängnis Ofer verlassen

Von Joseph Stepansky und Farah Najjar

24. November 2023

Die erste Gruppe palästinensischer Frauen und Kinder wurde im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens zwischen Israel und der Hamas aus israelischen Gefängnissen entlassen.

Nach Angaben des Vermittlers Katar wurden 13 Israelis, darunter Doppelstaatsangehörige, 10 Thailänder und ein Filipino im Gazastreifen freigelassen.

Nach sieben Wochen Krieg begrüßen die Palästinenser im bombardierten Gazastreifen die erste Kampfpause mit gemischten Gefühlen.

Die israelische Armee erklärt den nördlichen Gazastreifen zum Sperrgebiet und hindert vertriebene Palästinenser an der Rückkehr in ihre Heimat.

Seit dem 7. Oktober wurden in Gaza mehr als 14.800 Menschen getötet. In Israel beläuft sich die offizielle Zahl der Todesopfer durch die Angriffe der Hamas auf etwa 1.200.

142 UpdatesAuto Updates

Vor 1m (18:45 GMT)

UNOCHA informiert über den aktuellen Stand der Hilfslieferungen nach Gaza

Das Büro für humanitäre Hilfe der Vereinten Nationen (UNOCHA) erklärt, dass es heute, am ersten Tag der Kampfpause, seine Hilfslieferungen in den Gazastreifen verstärken konnte.

In einer Erklärung heißt es:

200 Lastwagen wurden von Nitsana zum Grenzübergang Rafah gebracht.

137 Lastwagen mit Gütern wurden an der UNRWA-Annahmestelle in Gaza entladen, was den größten humanitären Konvoi seit dem 7. Oktober darstellt.

Außerdem wurden 129.000 Liter Treibstoff und vier Lastwagen mit Gas nach Gaza gebracht.

In einer groß angelegten medizinischen Operation wurden 21 kritische Patienten aus dem Norden des Gazastreifens evakuiert.

Hunderttausende von Menschen wurden mit Nahrungsmitteln, Wasser, medizinischer Versorgung und anderen wichtigen humanitären Gütern versorgt.

vor 5 Jahren (18:40 GMT)

Die Palästinenser werden ohne ständige Angst schlafen können“: AJ-Korrespondent

Hani Mahmoud von Al Jazeera, der aus Khan Younis im südlichen Gazastreifen berichtet, sagt, dass die Palästinenser über das Ausmaß der Zerstörung in den von Israel als „sicher“ eingestuften Gebieten schockiert waren.

„Für diejenigen, die in den nördlichen Teilen des Gazastreifens geblieben sind, ist der Schock noch schlimmer; sie sind am Boden zerstört und deprimiert von den ausgelöschten Vierteln“, so Mahmoud.

Während die Meinungen über die viertägige Feuerpause geteilt sind und einige Palästinenser sie als unzureichend ansehen, bietet sie den Bewohnern der bombardierten Enklave „Momente der Ruhe“, in denen sie versuchen können, Lebensmittel zu besorgen und nach ihren Angehörigen zu sehen.

„Es ist auch eine Gelegenheit für diejenigen, die geliebte Menschen, Freunde oder Familienmitglieder verloren haben, ihnen die letzte Ehre zu erweisen und ein Gebet zu sprechen, da Trauerzüge und ordnungsgemäße Beerdigungen unter dem schweren Bombardement und den unerbittlichen Luftangriffen nicht möglich waren“, sagte Mahmoud.

Palästinenser kehren in ihre zerstörten Häuser in Gaza zurück

Palästinenser gehen in der Nähe zerstörter Häuser in Khan Younis spazieren, 24. November 2023 [Ibraheem Abu Mustafa/Reuters].

vor 17m (18:28 GMT)

Französisches Außenministerium: Pause der Kämpfe muss dauerhaft sein

„Wie der Minister bei zahlreichen Gelegenheiten in Erinnerung gerufen hat, muss die heute erreichte Waffenruhe von Dauer sein und zu einem Waffenstillstand führen können“, so das Ministerium in einer Erklärung.

Frankreich begrüße die Vermittlungsbemühungen Katars, Ägyptens und der Vereinigten Staaten sowie des IKRK“, so das Ministerium, das in engem Kontakt mit den israelischen Behörden stehe.

vor 25m (18:20 GMT)

Mehr von der freigelassenen palästinensischen Gefangenen Marah Bakeer

Marah Bakeer sagte, sie sei heute Morgen informiert worden, dass sie aus dem Ofer-Gefängnis entlassen werde.

Sie erzählte Al Jazeera, dass die Polizei unter anderem einen DNA-Test durchgeführt hat, bevor ihr mitgeteilt wurde, dass sie nach ihrer Entlassung nicht feiern dürfe.

„Ich bin ein wenig nervös und fassungslos; ich kann nicht glauben, dass ich frei bin“, sagte sie.

Bakeer sagte, die Polizei habe auch den anderen freigelassenen Gefangenen mitgeteilt, dass sie wieder verhaftet würden, wenn sie nach ihrer Freilassung feiern oder Fahnen schwenken wollten.

Ihr Vater sagte gegenüber Al Jazeera, er sei heute auf die Polizeiwache gerufen worden und man habe ihm „gedroht“, nach der Freilassung seiner Tochter keine Feierlichkeiten abzuhalten oder „Zeichen der Freude“ zu zeigen.

„Die Jahre im Gefängnis waren hart“, sagte Bakeer. „Aber ich habe eine starke Persönlichkeit … und den Glauben an Gott.“ Die ständige Unterstützung ihrer Familie habe ihr geholfen, „schwierige Zeiten“ während der Haft zu überwinden, fügte sie hinzu.

Marah Bakeer

Bakeer sagt, die Unterstützung ihrer Familie habe ihr geholfen, in der Haft stark zu bleiben [Screengrab/Al Jazeera]

vor 29m (18:16 GMT)

Israel verpflichtet sich, „alle Ziele des Krieges“ zu erreichen: Netanjahu

In seiner ersten Erklärung seit der Freilassung von 13 israelischen Gefangenen versicherte Netanjahu, seine Regierung sei „der Rückgabe aller Geiseln verpflichtet“.

„Wir haben gerade die Rückkehr der ersten unserer Geiseln abgeschlossen: Kinder, ihre Mütter und weitere Frauen. Jede von ihnen ist eine ganze Welt“, sagte der israelische Premierminister in einer kurzen Erklärung.

„Die Rückgabe der Geiseln ist eines der Ziele des Krieges, und wir sind entschlossen, alle Ziele des Krieges zu erreichen“, sagte er.

Netanjahu hat immer wieder beteuert, dass die Freilassung der Gefangenen nicht das Ende des Krieges bedeute und dass Israel weiterhin versuchen werde, die Hamas zu „eliminieren“.

Vor 40m (18:05 GMT)

Freigelassene palästinensische Gefangene sagt, dass die Gefangenen „in hohem Maße medizinisch vernachlässigt“ wurden

Marah Bakeer, die 2015 im Alter von 16 Jahren verhaftet wurde, ist gerade aus dem Ofer-Gefängnis entlassen worden.

Sie gehört zur ersten Gruppe palästinensischer Frauen und Kinder, die im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens freigelassen wurden.

Bakeer berichtet Al Jazeera, dass viele der freigelassenen Gefangenen medizinische Hilfe benötigen.

„Alle Gefangenen wurden [während ihrer Haft] in hohem Maße medizinisch vernachlässigt“, sagte sie. Bakeer wurde bei ihrer Verhaftung in den Arm geschossen.

Sie sagte, sie freue sich darauf, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen, und erwägt, sich an einer Universität einzuschreiben, um einen Abschluss in Rechtswissenschaften zu machen.

Die freigelassene palästinensische Gefangene Marah Bakeer

[Screengrab/Al Jazeera]

Vor 45m (18:00 GMT)

Große Tränengassalven bei der Freilassung der ersten Gruppe palästinensischer Gefangener

Charles Stratford

Wir sahen, wie zwei Busse vom Tor hinter mir im Ofer-Gefängnis zum Haupttor in Richtung Ramallah fuhren. Diese Busse transportierten die Gefangenen.

Genau zu diesem Zeitpunkt feuerte die israelische Armee die größte Tränengassalve ab, um die Hunderte von Menschen zu zerstreuen, die sich in den letzten Stunden in der Nähe des Gefängnisses versammelt hatten und auf die Freilassung warteten.

Dies ist nur der erste Tag von vier Tagen, an denen gemäß der Vereinbarung bis zu 150 Palästinenser gegen 50 Gefangene aus dem Gazastreifen ausgetauscht werden sollen.

Bislang ist alles relativ reibungslos verlaufen.

Ofer-Gefängnis Freilassung palästinensischer Gefangener

[Screengrab/Al Jazeera]

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …