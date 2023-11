How is Russia approaching the Gaza war? Russia has seen its influence diminish as the Ukraine war turned into a protracted campaign, but West-backed Israel’s Gaza war could ease some pressure over Moscow, experts say.

Der vom Westen unterstützte Gaza-Krieg Israels könnte jedoch den Druck auf Moskau etwas mindern, meinen Experten.

Wie geht Russland mit dem Gaza-Krieg um?

Von Murat Sofuoglu

24. November 2023

Wie Russlands Ukraine-Kampagne hat auch Israels Krieg gegen die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas im Gazastreifen Anzeichen für ein längeres militärisches Engagement gezeigt, da Tel Avivs Streitkräfte die Enklave am Mittelmeer trotz zahlreicher Luftangriffe und einer anhaltenden Bodenoffensive nicht einnehmen konnten.

Russland, das unter starkem Druck des westlichen Blocks steht und unter anderem Wirtschaftssanktionen verhängt hat, will die geopolitischen Auswirkungen des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen zu seinem eigenen Vorteil nutzen, so Experten.

Auch US-Präsident Joe Biden hat den russischen Angriff auf die Ukraine mit der Hamas-Operation Al Aqsa Flood vom 7. Oktober gleichgesetzt: „Sowohl Putin als auch die Hamas kämpfen dafür, eine benachbarte Demokratie von der Landkarte zu tilgen“.

„Für [Wladimir] Putin wird der Krieg zwischen Israel und Gaza weitgehend im Prisma von Russlands eigenem Patt mit den USA gesehen. Angesichts der Tatsache, dass die USA Israels Position in Bezug auf den Gazastreifen unterstützt haben, hat Putin die Rechnung ohne die Israelis und die USA gemacht, die sowohl die Hamas als auch den Iran zu den Gegnern zählen“, sagt Eugene Chausovsky, Verteidigungsexperte und leitender Analyst am New Lines Institute.

„Wir haben gesehen, wie Russland Delegationen der Hamas empfangen und seine Kontakte zu Teheran intensiviert hat.

Putin hat Israels tödliche Gewaltanwendung auf palästinensischem Gebiet mit dem Versagen der USA bei der Bewältigung von Krisen im Nahen Osten in Verbindung gebracht, erklärt er gegenüber TRT World.

Teheran unterstützt die Hamas und unterhält enge Beziehungen zu bewaffneten Stellvertretern im Libanon, Irak, Syrien und Jemen. In Syrien arbeitete Russland mit dem Iran zusammen, um das Regime von Bashar al Assad zu stützen.

„Russland hat den Gaza-Krieg von Anfang an nicht nur als militärischen Konflikt zwischen der Hamas und Israel gesehen, sondern auch als neuen politischen Schachzug der USA im Nahen Osten“, sagt Yasar Sari, Wissenschaftler und Experte am Haydar Aliyev Eurasian Research Center der Ibn Haldun Universität.

Moskau ist besorgt, dass die Stationierung von US-Flugzeugträgern im östlichen Mittelmeer zur Unterstützung Israels eher darauf abzielt, das Land einzudämmen, so Sari gegenüber TRT World.

Russlands Schwenk nach Gaza

Einerseits steckt Russland im Ukraine-Sumpf fest, andererseits sieht es sich mit einer Erosion seines Einflusses im Kaukasus und in Zentralasien konfrontiert und hat seine Waffen auf die USA gerichtet, sagt Chausovsky.

„Dazu gehört, dass es die Kritik der USA an russischen Angriffen auf Zivilisten in der Ukraine hervorhebt, so wie Moskau Israels Bombardierung des Gazastreifens als Verletzung des Völkerrechts darstellt. Russlands Vorgehen in Bezug auf den Gazastreifen ist somit eng mit seiner eigenen geopolitischen Auseinandersetzung mit den USA und den verschiedenen sich daraus ergebenden Krisen verwoben“, fügt er hinzu.

AA

Die israelische Zerstörung des Gazastreifens hat weltweit zahlreiche Demonstrationen ausgelöst.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einer kürzlich abgegebenen Erklärung die Politik Moskaus gegenüber Israel angedeutet.

Moskau kämpfe in der Ukraine gegen die gleiche amerikanische „Wurzel des Übels“, sagte Putin und fügte hinzu, dass sowohl der israelisch-palästinensische Konflikt als auch die Kämpfe zwischen Russland und der Ukraine „über das Schicksal Russlands und der ganzen Welt entscheiden werden, einschließlich der Zukunft des palästinensischen Volkes“.

„Angesichts der Haltung Israels gegenüber der Ukraine, die den Interessen Russlands zuwiderläuft, kann das Land möglicherweise eine entschiedenere Position gegenüber Israels unverhältnismäßigem und wahllosem Einsatz militärischer Gewalt gegen Zivilisten einnehmen“, sagt Gregory Simons, außerordentlicher Professor am Institut für russische und eurasische Studien der Universität Uppsala.

Wie der westliche Block befürwortet Moskau die Zweistaatenlösung zur Beendigung des israelisch-palästinensischen Konflikts, ist aber auch darauf bedacht, die jüdische Lobby nicht zu verärgern, die den Kreml schnell an seine früheren jüdischen Pogrome und sein antisemitisches Erbe erinnern kann, sagt Esref Yalinkilicli, ein Eurasienexperte, der in der Vergangenheit in Moskau tätig war.

„Aber die andauernden Kämpfe im Gazastreifen mit so vielen zivilen Opfern sind etwas, das Russland wohl nicht als normales militärisches Engagement Israels akzeptieren kann“, so Yalinkilicli gegenüber TRT World. Moskau hat kürzlich arabische Außenminister zu Gesprächen über den Gaza-Konflikt empfangen und seine diplomatischen Bemühungen um einen Waffenstillstand verstärkt.

Der saudi-arabische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan Al Saud, links, spricht neben dem russischen Außenminister Sergej Lawrow, rechts, während eines Treffens mit Außenministern von Mitgliedern der Arabischen Liga und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit über den Gazastreifen inmitten des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der Hamas in Moskau, Russland, 21. November 2023. AP/Evgenia Novozhenina

Eine neue Welt im Entstehen – nach Ansicht Russlands

Analysten sind der Meinung, dass der Gaza-Krieg eines der Anzeichen für den globalen Übergang von der Vorherrschaft der USA zu einem multipolaren Weltsystem ist, den Mächte wie Russland und China seit langem herbeigesehnt haben.

Angesichts der von den USA unterstützten israelischen Bombardierung des Gazastreifens hat die Hamas öffentlich ihre Bereitschaft bekundet, enge Beziehungen sowohl zu Russland als auch zu China zu knüpfen. Die Hamas strebt eine „Zusammenarbeit mit den Großmächten China und Russland“ an, so Khaled Meshaal, einer der führenden Köpfe der Hamas.

Anders als der westliche Block betrachten Russland und China die Hamas nicht als terroristische Organisation. Beide Länder forderten auch einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen, anders als ein Großteil des Westens.

Viele Staaten in der UNO unterstützten ihren Vorschlag, was auch zeigt, dass die Welt „in zwei gegensätzliche Lager gespalten ist“, so Sari.

Russlands Haltung zu Gaza in der UNO signalisiere, dass das in die Enge getriebene Moskau versuche, aus der Isolation herauszukommen, sagt er.

„Man kann die Angriffe der Hamas als einen Versuch betrachten, eine Wiedererstarkung der amerikanischen Macht zu verhindern und stattdessen die Welt weiter in Richtung Multipolarität zu drängen“, schrieb David Leonhardt, ein leitender Autor der New York Times.

Andere Analysten sind der Meinung, dass einige der jüngsten politischen und militärischen Ereignisse, wie die Einnahme des Gazastreifens durch Aserbaidschan, darauf hindeuten, dass eine multipolare Welt im Entstehen begriffen ist.

Die Blockfreiheit des Globalen Südens aus der Ära des Kalten Krieges wird durch die Blockfreiheit abgelöst und kann nach Ansicht von Experten zu einer starken Position in der Welt werden. Die BRICS-Staaten, die von vielen als neue Verkörperung der Blockfreiheit angesehen werden, forderten im Gegensatz zur NATO, dem mächtigsten Militärbündnis der Welt, einen sofortigen Waffenstillstand.

Die russische Haltung zum Gazastreifen ist daher kein Zufall, denn sie hilft Russland, sich der arabischen Welt anzunähern, in der die palästinensische Frage auf große Resonanz in der Öffentlichkeit stößt, so Nikolay Kozhanov, ein ehemaliger russischer Diplomat. „Der Globale Süden ist heute wegen der Situation um die Ukraine wichtig für Moskau“.

Die von den USA angeführte „regelbasierte Ordnung“ hat sich in der Gaza-Frage als „völlig hohl und heuchlerisch erwiesen, und sie haben weltweit einen großen Teil ihrer Soft Power, ihrer Glaubwürdigkeit und ihres Einflusses verloren“, so Simons gegenüber TRT World. Er sieht den brutal wütenden Gaza-Krieg als „einen der zentralen und entscheidenden Momente, die den Niedergang des von den USA geführten Westens möglicherweise beschleunigen“.

Russland-Israel-Ausrichtung

Der Kreml unterhält seit langem enge Beziehungen zu Israel, die nach Ansicht von Yalinkilicli für den Kreml zu viel des Guten sein könnten. „Ich bezweifle, dass Russland die Hamas direkt bewaffnen kann, so wie der Westen die Ukraine gegen Moskaus Offensive bewaffnet hat“, sagt er.

Andere

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, links, gestikuliert während eines Gesprächs mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Kreml.

Es gibt zu viele israelische Staatsbürger in einflussreichen Machtzirkeln Russlands, sagt Sari und verweist auf einige Putin-freundliche Oligarchen. Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Beziehungen zwischen Russland und Israel beeinträchtigt, ist die Auswanderung von fast 1,5 Millionen russischen Bürgern jüdischer Herkunft nach Israel nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991, fügt der Analyst hinzu.

Russland und Israel schienen auch eine „stillschweigende Übereinkunft“ darüber zu haben, wo Tel Aviv in Syrien bombardiert. „Israel bombardiert Flugplätze, die direkt vom Assad-Regime kontrolliert werden, aber keine Flugplätze und Stützpunkte unter russischer Aufsicht“, sagt Sari. Israel behauptet, seine Bombenkampagne in Syrien ziele auf vom Iran unterstützte Depots und Gebiete der Schiitenmiliz.

Ein weiteres starkes Indiz für die Annäherung zwischen Israel und Russland zeigte sich, als Netanjahu sich weigerte, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyy zu empfangen, der Israel seine bedingungslose Unterstützung gegen die Hamas zugesagt hatte, so Sari.

„Israel und Russland versuchen, sich in Bereichen der Konfrontation, die sie für sich selbst als lebenswichtig erachten, nicht direkt gegenüberzutreten.“ Das bedeute auch, dass Russland die Hamas und andere Widerstandsgruppen gegen Israel nicht direkt bewaffnen werde, sagt er. Das bedeute aber nicht, dass nicht einige russische Waffen über den Iran und seine Stellvertreter die Hamas vor dem Gaza-Krieg erreicht hätten, fügt er hinzu.

QUELLE: TRT Welt

Murat Sofuoglu ist Redakteur bei TRT World.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …