Israel-Hamas-Krieg live: Israelischer Angriff trifft medizinischen Konvoi in Gaza Von Farah Najjar und Joseph Stepansky

Israel-Hamas-Krieg live: Israelischer Angriff trifft medizinischen Konvoi in Gaza

Ein Arzt untersucht ein verletztes Kind im Al-Aqsa-Krankenhaus nach dem israelischen Angriff auf das Maghazi-Flüchtlingslager in Deir al Balah, Gaza

Von Farah Najjar und Joseph Stepansky

3. November 20233. November 2023

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza wurden bei einem israelischen Angriff auf einen Krankenwagen am Tor des al-Shifa-Krankenhauses 15 Menschen getötet und 16 weitere verletzt.

Israel hat bestätigt, dass es einen Krankenwagen im Gazastreifen bombardiert hat und behauptet, die Hamas habe das Fahrzeug benutzt – eine Behauptung, die ein Sprecher des Gesundheitsministeriums zurückweist.

Bei einem anderen Angriff wurden nach offiziellen Angaben mindestens 14 Palästinenser getötet, die auf der Küstenstraße des Gazastreifens nach Süden flüchteten, darunter auch Kinder.

Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah sagt in seiner ersten öffentlichen Rede seit Beginn des Krieges, Israel verfolge ein Ziel, das es nicht erreichen könne.

Mindestens neun Palästinenser werden in der Nacht bei israelischen Angriffen im besetzten Westjordanland getötet, darunter fünf in Dschenin.

Seit dem 7. Oktober sind bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 9.227 Palästinenser getötet worden. Mehr als 1.400 Menschen wurden in Israel getötet.

