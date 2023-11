Why did Israel kill my son? Israel follows a doctrine of genocide and racial supremacy.

Warum hat Israel meinen Sohn getötet?

Von Ahmed Abu Artema

Die elektronische Intifada

3. November 2023

Ein Junge lächelt in die Kamera

Abboud war mein Gefährte. Und ich der seine. Mit freundlicher Genehmigung der Familie

Ich schreibe diese Zeilen von meinem Krankenhausbett aus. Nach 10 Tagen hier habe ich langsam wieder die Kraft, mein Telefon zu halten und meine Finger zu benutzen.

Ich schreibe in Trauer.

Ich wachte am Dienstagmorgen, dem 24. Oktober, im Haus meiner Familie in Rafah, im Süden des Gazastreifens, auf.

Das Haus besteht – oder bestand – aus drei Etagen.

Mein Vater, seine Frau, meine verheirateten Geschwister und ihre Kinder leben dort. Meine Kinder kommen in das Haus ihres Großvaters, um mit ihren Cousins zu spielen.

Ich saß mit meinen Kindern zusammen, und sie begannen ein Gespräch, das in Zeiten des Völkermords zur Gewohnheit geworden ist.

Woher bekommen wir Brot und Wasser für den Tag? Und wo finden wir ein Solarpanel, um unsere Telefone aufzuladen? Manchmal gelang es uns, unsere Telefone in der Schule nebenan aufzuladen.

Wir saßen im Wohnzimmer, und ich unterhielt mich mit meinem ältesten Sohn Abdullah, 13 Jahre alt. Er war gerade aus dem Laden an der Ecke gekommen und hatte ein paar Kekse gekauft.

Abdullah – ich nannte ihn Abboud – liebte es, zu teilen, was er von seinem Taschengeld kaufte.

Ich sagte zu ihm: „Was immer du willst, Habibi, das nächste Mal kaufe ich es.“

Abboud hatte statt Brot Kekse gekauft. Es gab kein Brot.

Es gibt weder Strom noch Treibstoff. Israel hat die Versorgung des Gazastreifens mit Lebensmitteln, Treibstoff und Elektrizität komplett eingestellt. Wir mussten Ersatz finden, und wir sagten unseren Kindern, sie sollten Kekse kaufen, um ihren Hunger nach Brot zu stillen.

Abboud, mein anderer Sohn Hammoud und meine Tochter Batool saßen bei mir. Abdulrahman, mein viertes Kind, war in diesem Moment nicht im Haus.

Abboud sagte, er wolle mein Telefon holen, das zu diesem Zeitpunkt in der Schule aufgeladen war. Er und sein Cousin hatten untereinander vereinbart, abwechselnd zu gehen. Jetzt war er dran.

Es war das letzte Gespräch, das ich mit ihm hatte.

Nachwirkungen

Ich habe keinen Ton gehört. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist.

Ich muss bewusstlos gewesen sein, aber ich weiß nicht mehr, wie lange. Vielleicht waren es nur fünf Minuten.

Als ich die Augen öffnete, wurde mir schwindelig, was ich nicht richtig beschreiben kann. Überall lag Staub und Schutt.

Ich wusste, dass das Haus bombardiert worden war, aber ich konnte nichts mehr hören. Mein Gehör war weg.

Ich schaute neben mich und sah Hammoud und Batool, die an mir klebten, schrien und auf Abboud zeigten. Ich schaute hin, und Abboud lag vor mir.

Ich schaute in die andere Richtung und sah die Leiche einer Frau und dann die Leiche einer anderen Frau.

Meine beiden Tanten, eine ihrer Töchter und meine Stiefmutter waren in der Nähe.

Meine ältere Tante wohnte bei uns. Ihr Sohn und ihre drei Enkelkinder waren erst am Vortag gemartert worden, und mein Vater hatte sie zu uns gebracht, damit wir uns um sie kümmern konnten.

Meine andere Tante hatte ebenfalls beschlossen, an diesem Tag zu kommen, um ihre Schwester zu trösten. Der Rest der Familie befand sich auf der Ostseite des Hauses.

Es war klar, dass die Rakete in dem Teil des Hauses eingeschlagen war, in dem ich und meine Kinder saßen.

Ich schaute mich um und sah meinen Vater, der versuchte, die Kinder festzuhalten.

Ich sah, dass das Haus zerstört war. Ich sah, dass wir in den Trümmern lagen.

Ich sah, dass sich Menschen versammelt hatten. Ich begann ihnen zuzurufen, obwohl ich meine eigene Stimme nicht mehr hören konnte: „Kommt schnell, da liegen Kinder und Frauen auf dem Boden…“

Sie brachten mich in ein Krankenhaus. Mein Nachbar brachte mich zu Fuß dorthin.

Er war der Meinung, dass meine Verletzung im Vergleich zu anderen relativ gering war, und außerdem arbeiteten die Rettungskräfte unter extremem Druck. Während ich lief, sagte ich den Leuten immer wieder, sie sollten die Kinder retten.

Das Bild von Abboud ging mir nicht aus dem Kopf.

In der Klinik erhielt ich erste Hilfe. Dann wurde ich in einen Krankenwagen gesetzt und in das Krankenhaus von Rafah gebracht.

Von dort aus wurde ich in das al-Nasser-Krankenhaus in Khan Younis gebracht.

Mein Bruder war bei mir. Er erzählte mir die Neuigkeiten, als er sie erhielt: Meine beiden Tanten waren getötet worden. Auch die Tochter meiner Tante und meine Stiefmutter.

Hammoud und Batool und meine drei Schwestern waren alle verletzt, und eine Woche später erfuhr ich, dass auch unser Nachbar von einem Schrapnell getroffen worden war. Abboud und meine Nichte Joud, 10, befanden sich beide in einem kritischen Zustand.

Nach einem Tag auf der Intensivstation starb Abboud. Joud folgte am nächsten Tag.

Meine Verletzungen und die meiner anderen Kinder wurden als Verbrennungen zweiten Grades eingestuft. Die Leute kamen immer wieder, um mir zu sagen, dass ich Glück hatte und mich erholen würde.

Alhamdulillah.

Mein Begleiter

Aber meine Gedanken waren bei Abboud, meinem süßen Sohn, der mir näher war als jeder andere und ich ihm.

Ich weiß, wie viel Unschuld, Liebe, Güte und Großzügigkeit in seinem Herzen steckt und wie sehr seine Seele von Neugier auf Abenteuer, Entdeckungen und Innovationen durchdrungen ist. Oft kam er ganz aufgeregt zu mir, weil er etwas erfunden hatte, und erklärte mir, wie es funktionierte.

Seine lebhaften und intelligenten Fragen brachten mich dazu, innezuhalten und mich zu wundern, dass ich nie auf die Idee gekommen war, was auch immer es war.

Abboud hatte so viel Potenzial, das er jetzt nicht ausschöpfen kann. Er und ich hatten eine geistige Verbindung.

Allein seine Augen konnten mir alles sagen. Und er konnte spüren, was ich fühlte, ohne dass wir reden mussten.

Er war mein Begleiter. Und ich der seine.

In den letzten Tagen vor dem Verbrechen hatte er etwa 20 Dollar von seinem persönlichen Taschengeld gespart. Eines Tages brachte er sie mir und sagte: „Baba, nimm du es, denn du brauchst es jetzt.“

„Danke, habibi“, sagte ich ihm. „Ich brauche es nicht, ich habe genug, Gott sei Dank.“

Er bestand darauf.

Ich kann nicht in ein paar schnellen Sätzen über Abboud schreiben. Ich brauche ein langes Schweigen, um zu verstehen, was passiert ist.

Warum hat Israel Abboud getötet?

Aus demselben Grund, aus dem es Tausende anderer Kinder und Tausende anderer unschuldiger Männer und Frauen getötet hat.

Israel und seine Kolonialregierung sehen unsere Menschlichkeit nicht. Sie sehen nicht unsere Leidenschaft und Liebe.

Sie sehen nicht einmal unsere Existenz, denn ihre Doktrin ist eine Doktrin des Völkermords und der rassischen Vorherrschaft.

Der Angriff auf mein Haus ist ein äußerst aufschlussreiches Beispiel. Sie nennen es einen Krieg gegen die Hamas und werden von Kolonialregimen in der ganzen Welt unterstützt.

Aber wo ist die Hamas bei all diesen abscheulichen Verbrechen, die Israel täglich begeht?

Sie haben bei der Bombardierung meines Hauses vier Frauen und zwei Kinder getötet. Sind das die Ziele Israels?

Die große Mehrheit der bisher von Israel getöteten Menschen sind Frauen und Kinder.

Was meinen Sohn Abboud getötet hat, war nicht nur eine amerikanische Rakete, abgefeuert von einem israelischen Piloten. Was meinen Sohn tötete, war ein Regime, dessen Existenz sich durch Vertreibung und Völkermord definiert und darauf aufbaut.

Solange dieses verbrecherische Regime nicht gestürzt wird, wird es Tausende und Abertausende geben, die um diese Massaker trauern müssen.

Diese Ungerechtigkeit wird erst dann ein Ende haben, wenn dieses rassistische und koloniale Israel fällt.

Was dich betrifft, mein geliebter Abboud: Du wirst mein Herz und meine Seele nie verlassen, nicht eine Sekunde lang.

Du wirst immer eine Quelle der Inspiration für mich bleiben. Ich schöpfe Liebe und Kraft aus dir.

Ahmed Abu Artema ist ein palästinensischer Schriftsteller, Aktivist und Flüchtling aus Ramle.

Übersetzt mit Deepl.com



