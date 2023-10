On statements of concern, solidarity, and support If you are an institution writing a statement calling for a ceasefire in Gaza without demanding an end to the blockade and Israeli impunity, or speaking out for Palestinian freedom, don’t even bother.

25.000 Demonstranten füllen die Straßen von Chicago bei einer Demonstration zur Unterstützung Palästinas am Samstag, den 21. Oktober. (Foto: Khadija Quadri al-Jilani)

Wenn Sie eine Institution sind, die eine Erklärung verfasst, in der sie einen Waffenstillstand im Gazastreifen fordert, ohne ein Ende der Blockade und der israelischen Straflosigkeit zu verlangen oder sich für die Freiheit der Palästinenser einzusetzen, sollten Sie sich nicht einmal die Mühe machen.

Über Erklärungen der Besorgnis, Solidarität und Unterstützung

Von Nada Elia

30.Oktober2023

In dieser Woche hat eine hochrangige Verwaltungsangestellte auf meinem Campus, nachdem sie von einigen verbündeten Fakultätsmitgliedern dazu aufgefordert wurde, eine Erklärung zur Unterstützung unserer Studenten auf dem Campus abgegeben, die in einem Klima des zunehmenden Antisemitismus, des antiarabischen Rassismus und der Islamophobie zu kämpfen haben könnten.

Ich dachte, die Erklärung würde mich ein wenig trösten. Schließlich bedeutet Schweigen Zustimmung. Schweigen ist Gewalt. Während Palästinenser abgeschlachtet werden, während die Welt zuschaut, wurde ich an die in den sozialen Medien weit verbreitete Aussage von Martin Luther King, Jr. erinnert: „Am Ende werden wir uns nicht an die Worte unserer Feinde erinnern, sondern an das Schweigen unserer Freunde.“ Jetzt hatten wir endlich eine Erklärung. Aber ich wurde nicht getröstet.

Nachdem ich die Erklärung ein paar Mal gelesen hatte, fühlte ich mich stattdessen beleidigt. In der Erklärung werden Israel und Gaza zweimal in dieser Reihenfolge erwähnt, sowie Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus auf dem Campus, ebenfalls in dieser Reihenfolge. Ich konnte nicht umhin, mir schmerzlich bewusst zu machen, dass es keine Erklärung gegeben hätte, wenn nicht Israelis getötet worden wären. Deshalb habe ich den drei Mitgliedern meiner Universitätsverwaltung geantwortet, die Erklärungen für unsere Studenten abgegeben haben. Das habe ich ihnen geschrieben:

Bannerwerbung für den Nationalen Marsch auf Washington am 4. November in Solidarität mit Palästina.

Traurigerweise verstärkt jede Erklärung, die seit dem 7. Oktober abgegeben wurde, die Entmenschlichung der Palästinenser: Erst wenn Israelis getötet werden, sieht sich die Verwaltung veranlasst, ihre Unterstützung für unsere Schüler zu bekunden. Vor dem 7. Oktober hatte Israel bereits seit Jahren eine kollektive Bestrafung der Palästinenser durchgeführt – ein vertraglich verbotenes Kriegsverbrechen – und regelmäßig Palästinenser getötet, weil sie Palästinenser waren. Die arabischen und muslimischen Studenten haben sich nicht plötzlich am 8. Oktober [auf unserem Campus] eingeschrieben, so dass es notwendig war, sie in eine Unterstützungserklärung einzubeziehen, aber die Universität hat keine Erklärungen über unsere Gefühle und unsere Sicherheit auf dem Campus abgegeben.

Bis Israelis getötet wurden.

Dann wurden wir angehängt.

Ich möchte alle Verwalter auf dem Campus auffordern, darüber nachzudenken, wie solche Erklärungen der Besorgnis für diejenigen von uns klingen, deren grundlegendste Menschenrechte seit Jahrzehnten verletzt werden, deren Leben zerstört wird, deren Familien ermordet werden, ohne dass eine Erklärung der Besorgnis von Verwaltern abgegeben wird.

Bis Israelis getötet werden.

Ich weiß nicht, wie die Antwort auf meine E-Mail ausfallen wird. Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass Lehrkräfte ihren Arbeitsplatz verloren haben, weil sie ihre Unterstützung für Palästina zum Ausdruck gebracht haben. Dafür bin ich natürlich auf dem Campus bekannt, aber ich habe jetzt auch meine Arbeitgeber offen kritisiert. Nun gut, ich kann höchstens meinen Lebensunterhalt verlieren, während meine Leute zu Hause ihr Leben verlieren.

Hier also einige Vorschläge für Verwaltungsangestellte, die erwägen, Erklärungen zu schreiben:

Wenn Ihre Erklärung den Mythos der „zwei Seiten eines Konflikts“ verstärkt, lassen Sie es sein. Tun Sie es einfach nicht.

Wenn Sie die „zwei Seiten“ nennen müssen, seien Sie wahrheitsgemäß. Sagen Sie „Besatzer und Besetzte“, „Kolonisator und Kolonisierte“, „Apartheidregime und Menschen, die unter brutaler Besatzung leben“, „Völkerrechtsverletzer und Enteignete, die sich für ihre Rechte einsetzen“.

Seien Sie nicht mitschuldig an unserer Auslöschung. Nennen Sie Palästina. In der Erklärung meines Universitätsverwalters werden Israel und Gaza erwähnt, während Israel darauf aus ist, uns zu fragmentieren, während es ganz Palästina auslöscht, nicht nur Gaza.

Wenn Sie geschwiegen haben, als Israel Palästinenser tötete, sollten Sie auch schweigen, wenn die Palästinenser sich selbst verteidigen.

Die „letzte Runde der Gewalt“ hat nicht am 7. Oktober 2023 begonnen. Die Gewalt Israels hält seit über 75 Jahren unaufhaltsam an.

Wenn Sie nur eine Erklärung abgeben wollen, dann lassen Sie es. Schließen Sie sich stattdessen dem Clan der „Gedanken und Gebete“ an.

Wenn Sie Ihre Unterstützung für Palästinenser, Muslime und Araber aufgrund unserer unmittelbaren Lebensumstände zum Ausdruck bringen wollen, dann tun Sie das, ohne uns an andere Gemeinschaften anzuhängen.

Wenn Sie nur einen Waffenstillstand fordern, ohne ein Ende der Blockade, ohne ein Ende der Straffreiheit Israels bei der Verletzung des Völkerrechts, dann lassen Sie es. Die Palästinenser wollen nicht zu dem zurückkehren, was vor dem 7. Oktober war. Wir wollen Freiheit, Rückkehr, Entkolonialisierung, Land zurück.

Und vor allem danke ich all unseren wahren Verbündeten, die unsere Entmenschlichung und unseren Völkermord gesehen, aufgedeckt und angeprangert haben, selbst als wir die einzigen waren, die in Israels Krieg gegen Palästina und das palästinensische Volk getötet wurden, und deren Erklärungen Israel eindeutig als den Aggressor benennen. Übersetzt mit Deepl.com

Nada Elia ist eine palästinensische Wissenschaftlerin, Aktivistin, Schriftstellerin und Basisorganisatorin. Ihr Buch über palästinensischen Diaspora-Aktivismus, Greater Than the Sum of Our Parts, erscheint im Januar 2023. Folgen Sie ihr auf Twitter unter @nadaelia48.



