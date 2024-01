‚Operation Al-Aqsa Flood‘ Day 102: Israel pulls thousands of forces from Gaza as Hamas announces death of two captives Iran bombed a spy center for the Mossad in Iraq’s Erbil, Yemen attacked a U.S. ship in the Red Sea, and a Palestinian car-ramming attack took place near Tel Aviv. Meanwhile, Gaza’s Health Ministry warned hospitals are running out of crucial supplies.

„Israel hat damit begonnen, Tausende von Soldaten, darunter auch Soldaten der 36. Division, aus dem nördlichen Gazastreifen abzuziehen, da die Armee nach eigenen Angaben den Übergang zu einer anderen Phase der Kämpfe mit „geringerer Intensität“ einleitet. (Foto aufgenommen am 13. Dezember 2023, © Ilia Yefimovich/dpa via ZUMA Press APA Images)

Operation Al-Aqsa-Flut‘ Tag 102: Israel zieht Tausende von Truppen aus dem Gazastreifen ab, während die Hamas den Tod von zwei Gefangenen bekannt gibt

Der Iran bombardierte ein Spionagezentrum des Mossad im irakischen Erbil, der Jemen griff ein US-Schiff im Roten Meer an, und in der Nähe von Tel Aviv wurde ein palästinensisches Auto gerammt. Unterdessen warnte das Gesundheitsministerium in Gaza, dass den Krankenhäusern wichtige Versorgungsgüter ausgingen.

„Israel hat damit begonnen, Tausende von Soldaten, darunter auch Soldaten der 36. Division, aus dem nördlichen Gazastreifen abzuziehen

Von Mustafa Abu Sneineh



16. Januar 2024



Todesopfer

24.285+ Tote* und mindestens 61.154 Verwundete im Gazastreifen.

387+ getötete Palästinenser im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem

Israel revidiert seine Schätzung der Todesopfer vom 7. Oktober von 1.400 auf 1.147.

524 getötete israelische Soldaten seit dem 7. Oktober und mindestens 2.193 Verletzte.

*Diese Zahl wurde vom Gesundheitsministerium des Gazastreifens am 16. Januar bestätigt. Einige Menschenrechtsgruppen gehen davon aus, dass die Zahl der Todesopfer eher bei 31.000 liegt, wenn man die mutmaßlichen Toten mit einbezieht.

**Diese Zahl wird vom israelischen Militär veröffentlicht.

Wichtige Entwicklungen

Israel zieht die 36. Division aus dem Gazastreifen ab, während der Verteidigungsminister verkündet, dass die „intensive Phase“ des Krieges im nördlichen Gazastreifen zu Ende ist.

Die Hamas veröffentlicht ein Video, das den Tod von zwei israelischen Gefangenen bei zwei getrennten israelischen Bombenangriffen auf Orte in Gaza bestätigt.

Die Hamas feuert eine Raketensalve auf die Siedlung Sderot ab und veröffentlicht ein Video von Hamas-Kämpfern, die israelische Panzer und gepanzerte Fahrzeuge bei Al-Bureij angreifen.

Jemenitische Streitkräfte unter Führung von Ansar Allah bekennen sich zum Angriff auf ein amerikanisches Schiff im Golf von Aden am Montag.

Die iranische Revolutionsgarde (IRGC) schießt ballistische Raketen auf ein vom israelischen Mossad betriebenes Spionagezentrum im Nordirak ab.

Das israelische Militär gibt bekannt, dass eine Soldatin bei einem Schusswechsel in der Nähe des Grenzübergangs zu Ägypten verletzt wurde und behauptet, es habe sich um Drogenschmuggel gehandelt.

Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen meldet, dass ihm „das Lachgas in den Operationssälen ausgeht und ein schwerer Mangel an anderen medizinischen Gasen herrscht“.

Israelische Streitkräfte bombardieren Häuser der Familien Al-Haddad, Al-Sousi, Muznar und Shamaa in Gaza.

Israel verlegt und verlegt die Spezialeinheit Duvdevan aus dem Gazastreifen ins Westjordanland.

Ein beunruhigendes Video zeigt die kaltblütige Ermordung von Muhammad Sayel Abdel Qader Al-Jundi, 38, aus der Stadt Yatta, südlich von Hebron, im Dezember durch Israel.

Israelisches Militär zieht gesamte Division aus dem Gazastreifen ab

Die israelische Armee hat am Montagnachmittag die 36. Division aus dem besetzten Gazastreifen abgezogen und die 162. Division im nördlichen Gazastreifen, die 99. Division im zentralen Gazastreifen und die 98.

Hunderte von israelischen Soldaten und Militärfahrzeugen wurden beim Verlassen des Gazastreifens gesehen. Das israelische Militär erklärte, die 36. Division werde eine kurze Pause einlegen und eine Trainingsphase durchlaufen, und bestätigte, dass der Krieg in Gaza weitergehen werde.

Der Abzug der Division erfolgte jedoch zu einem Zeitpunkt, zu dem Verteidigungsminister Yoav Gallant erklärte, die „intensive Phase“ des Krieges im nördlichen Gazastreifen sei zu Ende.

„Wir haben deutlich gemacht, dass die intensive Manöverphase etwa drei Monate dauern wird“, sagte Gallant am Montag.

„Im südlichen Gazastreifen werden wir dieses Ziel erreichen, und es wird bald zu Ende sein, und an beiden Orten wird der Moment kommen, an dem wir zur nächsten Phase übergehen werden“, fügte er hinzu.

Gallant sagte, die 36. Division sei abgezogen worden, nachdem sie ihr Ziel erreicht habe, „Hunderte von Terroristen zu eliminieren“ und kilometerlange Tunnel des palästinensischen Widerstands im zentralen und nördlichen Gazastreifen zu zerstören.

Hamas sagt, zwei israelische Gefangene seien bei Luftangriffen in Gaza gestorben

Am Montagabend feuerten die Izz al-Din al-Qassam-Brigaden der Hamas eine Raketensalve auf Sderot ab, eine israelische Siedlung in der Nähe des nördlichen Gazastreifens, die 1984 auf dem Gelände des entvölkerten palästinensischen Dorfes Najd errichtet worden war.

Nach Angaben von Abu Obaida, dem Sprecher der Qassam-Brigaden, wäre der palästinensische Widerstand ohne die palästinensischen Kämpfer nicht in der Lage gewesen, die Raketen, Mörsergranaten und Guerillaangriffe auf die israelischen Streitkräfte in den letzten 102 Tagen fortzusetzen.

„Ihr habt das größte, tödlichste und blutigste militärische Arsenal geschaffen, aber wir haben den größten Kämpfertyp auf der Welt geschaffen, den palästinensischen Widerstandskämpfer und Helden“, sagte Abu Obaida in einer Rede zum 100sten Tag des Krieges.

„Die angeblichen Errungenschaften der Besatzung [über Tunnel und Raketen] in Gaza sind lächerlich… der Tag wird kommen, an dem wir ihre Lügen beweisen“, fügte er hinzu.

Die Hamas veröffentlichte am Montag ein Video, das den Tod von zwei israelischen Gefangenen bei zwei getrennten israelischen Bombenangriffen auf Orte im Gazastreifen bestätigt.

Seit Beginn der israelischen Militäroperation im Oktober ist es den israelischen Streitkräften nicht gelungen, die Freilassung eines israelischen Gefangenen durch Anwendung von Gewalt und militärischem Druck zu erreichen. Ägyptisch-katarische Vermittlungsbemühungen haben dagegen die Freilassung von 50 Israelis erreicht, und im November wurden mehrere ausländische Arbeiter freigelassen.

Die Hamas-Führung hat deutlich gemacht, dass sie keine weiteren Gefangenen freilassen wird, solange der Gazastreifen unter Bombardierung und israelischem Beschuss bleibt. Die Ermordung des stellvertretenden politischen Führers der Hamas in Beirut, Saled al-Aruri, durch Israel Anfang Januar hat die von Katar vermittelten Gespräche über einen Geiselaustausch weiter erschwert und behindert.

Von den 240 israelischen Gefangenen, die während der Operation „Al-Aqsa-Flut“ am 7. Oktober gefangen genommen wurden, befinden sich noch mindestens 132 im Gazastreifen.

Die Hamas veröffentlichte am Montag ein Video von Widerstandskämpfern, die israelische Panzer und gepanzerte Fahrzeuge in der Nähe des Viertels Al-Bureij südlich von Gaza-Stadt angreifen.

Jemenitische Streitkräfte greifen US-Schiff im Roten Meer an

Israelische Analysten haben bereits früher davor gewarnt, dass die Hamas Israel im Nahen Osten und in der westasiatischen Region in eine strategische Falle gelockt hat. Der Widerhall dieser Warnungen war am Montagabend zu hören, als verschiedene regionale Zwischenfälle und Angriffe – von der ägyptischen Grenze zum besetzten Palästina (im Süden Israels) bis hin zu Syrien und der irakischen Stadt Erbil – zu einem regionalen Flächenbrand zu führen drohten.

Im Roten Meer erklärte der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte unter Führung von Ansar Allah (inoffiziell als „Houthis“ bekannt), die Gruppe habe am Montag ein amerikanisches Schiff im Golf von Aden angegriffen.

„Dies sei eine Reaktion auf die amerikanisch-britische Aggression, die in der vergangenen Woche mehrere jemenitische Gouvernements angegriffen habe, fügte Ansar Allah auf seinem Telegramm-Kanal hinzu.

Iran bombardiert Ziele des Mossad und der ISIS im Irak und in Syrien

Stunden später erklärte das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), es habe ballistische Raketen auf ein Spionagezentrum des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad in Erbil abgefeuert.

„Als Reaktion auf die jüngsten terroristischen Verbrechen der Feinde des Iran hat die Revolutionsgarde heute um Mitternacht mit ballistischen Raketen Spionagezentren und Versammlungen anti-iranischer Terrorgruppen in Teilen der Region angegriffen und zerstört“, so die IRGC in einer Erklärung.

„Dieses Hauptquartier war ein Zentrum für Spionageoperationen und die Planung von Terroranschlägen in der Region, insbesondere in unserem Land“, hieß es weiter.

Anfang Januar töteten zwei Selbstmordattentäter der Gruppe Islamischer Staat (ISIS) fast 100 Menschen und verletzten 300 weitere, als sich Tausende von Menschen in der iranischen Stadt Kerman versammelten, um den vierten Jahrestag der Tötung von Qassem Soleimani, dem Kommandeur der iranischen Quds-Truppen, durch die USA zu feiern.

Bei den Angriffen der IRGC wurden in Erbil vier Menschen getötet, darunter ein bekannter Geschäftsmann namens Bishru Dizayi, und sechs weitere verletzt. Der Minister der irakischen Region Kurdistan, Masrour Barzani, bezeichnete den Angriff als „ein Verbrechen gegen das kurdische Volk“.

Die IRGC fügte hinzu, dass sie auch ISIS-Einrichtungen in Syrien angegriffen und mit ballistischen Raketen zerstört habe.

Im Dezember gab die Türkei bekannt, dass sie ein vom Mossad betriebenes Netzwerk von Spionen und Informanten, von denen einige Araber waren, zerschlagen und verhaftet hat.

Ein israelischer Soldat wird bei einem Schusswechsel am Grenzübergang zu Ägypten verletzt

Während sich die Ereignisse in Erbil abspielten, kam es in der Nähe des Grenzübergangs Nitzana\Al-Auja zu einem Schusswechsel mit Ägypten.

Die israelische Armee teilte mit, dass eine Soldatin verletzt wurde, als die Streitkräfte auf die Bewaffneten zurückschossen.

Das Militär gab außerdem an, dass 20 Personen, von denen einige bewaffnet waren, im Rahmen einer Drogenschmuggelaktion aus Ägypten eingereist seien, bevor sie mit den israelischen Streitkräften zusammenstießen.

Die ägyptische Armee teilte in einer Erklärung mit, dass ein Mann getötet und sechs Personen verhaftet wurden, als sie „eine Drogenschmuggeloperation südlich des Hafens von Al-Awja vereitelte, bei der schätzungsweise 174 Kilogramm Rauschgift verschiedener Art geschmuggelt wurden“.

Über den Vorfall gibt es nur wenige Details, und es ist unklar, ob er mit den Ereignissen im Gazastreifen zusammenhängt. Die Ereignisse erinnern jedoch an einen Vorfall im Juni, als Muhammad Salah, ein ägyptischer Soldat, das Feuer auf israelische Streitkräfte eröffnete und in der Nähe des Grenzübergangs Al-Awja drei Menschen tötete.

Die ägyptischen Behörden behaupteten damals, der Vorfall stehe im Zusammenhang mit der Verfolgung von Drogenschmugglern über die Grenze zu Israel.

In der vergangenen Woche erklärte Israels Regierungschef Netanjahu, dass das ägyptische Grenzgebiet im südlichen Gazastreifen, die so genannte „Philadelphia-Achse“, nach wie vor eine Atempause für die palästinensische Widerstandsbewegung darstellt und geschlossen werden sollte.

Netanjahu kündigte jedoch keine Militäroperation an, um den 14 Kilometer langen Grenzstreifen zu besetzen, was die Beziehungen Israels zu Ägypten belastet hätte.

Israelische Streitkräfte bombardieren Häuser der Familien Al-Haddad, Al-Sousi, Muznar und Shamaa

Inmitten der regionalen Entwicklungen ging die israelische Bombardierung des Gazastreifens unvermindert weiter.

Am Dienstag gab das Gesundheitsministerium des Gazastreifens auf seinem Telegramm-Kanal bekannt, dass die israelischen Streitkräfte in den letzten 24 Stunden 15 Massaker verübt haben, bei denen 158 palästinensische Märtyrer getötet und 320 Menschen verletzt wurden. Seit Oktober hat sich die Gesamtzahl der durch israelische Bombardements Getöteten auf 24.285 Märtyrer und 61.154 Verletzte erhöht.

Der Sprecher des Ministeriums, Dr. Ashraf Al-Qidra, sagte, dass den Gesundheitseinrichtungen im Gazastreifen „das Lachgas in den Operationssälen ausgeht und ein schwerer Mangel an anderen medizinischen Gasen herrscht“.

„350.000 chronisch Kranke im Gazastreifen sind ohne Medikamente“, warnte er. „Wir rufen die internationalen Institutionen auf, dringend Medikamente für chronisch Kranke bereitzustellen.“

In der Zwischenzeit kämpfen die Palästinenser im Gazastreifen weiterhin mit den harten Bedingungen des Winters und sind gleichzeitig mit dem anhaltenden wahllosen israelischen Bombardement konfrontiert. Zehntausende von Familien leben jetzt in Zelten, wobei Kerzen als Hauptlichtquelle und Holz und Holzkohle als Hauptheizquelle dienen.

Die Nachrichtenagentur Wafa berichtete, dass bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus der Familie Al-Sousi im Stadtteil Al-Sabra im Zentrum von Gaza-Stadt am Montagabend mindestens 20 Menschen getötet wurden.

Im Stadtteil Al-Zaytoun, südöstlich von Gaza-Stadt, wurden bei einem israelischen Bombenangriff auf das Haus von Al-Haddad 11 Menschen getötet. Shahad Harbi Al-Haddad war nach Angaben von Wafa die einzige Überlebende ihrer Familie bei diesem Angriff und wurde schwer verletzt.

Bei einem weiteren israelischen Bombenangriff auf ein Haus im Süden von Gaza-Stadt kamen 11 weitere Palästinenser ums Leben, während sieben weitere in der Nähe des Nasser-Krankenhauses in Gaza getötet wurden.

In den Lagern Al-Maghazi und Al-Bureij wurden mindestens sieben Menschen von Israel getötet, während bei einem Luftangriff auf das Haus der Familie Muznar im Gebiet Al-Saftawi nördlich von Gaza-Stadt ein Palästinenser getötet und mehrere verletzt wurden.

Vier Mitglieder der Familie Shamaa wurden ebenfalls bei einem Luftangriff im Gebiet Al-Nafaq getötet, während drei Menschen bei einem israelischen Bombenangriff auf eine Unterkunftsschule im Viertel Al-Daraj verletzt wurden; beide Angriffe fanden im Osten von Gaza-Stadt statt.

Wafa berichtete, dass die israelische Luftwaffe in der Nacht Angriffe auf die Stadtteile Tal Al-Hawa, Sheikh Ajleen, Al-Sabra und Al-Zaytoun sowie auf das Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens geflogen hat, während die Stadt Khan Yunis im Süden von der Artillerie bombardiert wurde.

Die Palästinenser im Gazastreifen waren aufgrund der israelischen Aggression den fünften Tag in Folge ohne Internet- und Mobilfunkverbindungen.

Ein Israeli wurde in der Nähe von Tel Aviv getötet, als eine Spezialeinheit im Westjordanland eingesetzt wurde

Bei einem Anschlag mit einem Auto in der Stadt Ra’anana, nördlich von Tel Aviv, wurden am Montag ein Israeli getötet und 17 Personen verletzt, vier davon schwer.

Die israelische Polizei erklärte, sie habe zwei Palästinenser aus dem Dorf Bani Naim in Hebron im Süden des besetzten Westjordanlandes festgenommen. Es handelt sich um Ahmed Zidat, 25, und Mahmoud Zidat, 44. Israelische Streitkräfte stürmten später am Montag ihre Häuser.

Es wird erwartet, dass die Spannungen weiter zunehmen, da Israel am Montag die Spezialeinheit Duvdevan aus dem Gazastreifen in das Westjordanland verlegt und umstationiert hat.

Die israelischen Streitkräfte nahmen in der Nacht 36 Palästinenser im Westjordanland fest, 16 aus Hebron, 10 aus Ramallah und die übrigen aus Dschenin, Jericho, Qalqilya und Nablus.

Ein beunruhigendes Video zeigt die kaltblütige Ermordung von Muhammad Sayel Abdel Qader Al-Jundi, 38, aus der Stadt Yatta, südlich von Hebron.

Ein israelischer Soldat erschoss Al-Jundi im vergangenen Monat in Beit Jala, einer Stadt in der Nähe von Bethlehem, und tötete ihn. Al-Jundi versuchte, ein Metalltor zu öffnen, das palästinensische Fahrzeuge versperrte, bevor ein Soldat in der Dunkelheit am Straßenrand auf ihn schoss.

Mustafa Abu Sneineh ist ein Journalist, Dichter und Schriftsteller aus der Stadt Al-Quds im besetzten Palästina. Sein erster Gedichtband A Black Cloud at the End of the Line wurde 2016 auf Arabisch veröffentlicht. Er schreibt sowohl für englische als auch arabische Publikationen.



