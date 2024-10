https://www.aljazeera.com/opinions/2024/10/20/israel-has-taken-human-shields-to-a-whole-new-criminal-level



Israel hat den Einsatz menschlicher Schutzschilde auf eine völlig neue kriminelle Ebene gehoben

Neve Gordon

Der Einsatz palästinensischer Zivilisten als „menschliche Köder“ in Gaza zeigt, wie sehr Rassismus die Kriegführungspraktiken Israels prägt.



Neve Gordon ist Professor für Völkerrecht an der Queen Mary University of London.

Veröffentlicht am 20. Oktober 2024

Ein Screenshot aus Filmmaterial, das Al Jazeera erhalten hat, zeigt einen palästinensischen Mann in israelischer Militärkleidung, der gezwungen wird, in den Trümmern eines Gebäudes in Gaza herumzulaufen [Screenshot/Al Jazeera]

Der Einsatz menschlicher Schutzschilde im Krieg ist kein neues Phänomen. Seit Jahrhunderten zwingen Militärs Zivilisten dazu, als menschliche Schutzsch

Die Praxis wurde ursprünglich von Al Jazeera aufgedeckt, aber anschließend veröffentlichte Haaretz eine ganze Enthüllungsgeschichte darüber, wie israelische Truppen palästinensische Zivilisten entführt, ihnen Militäruniformen angezogen, Kameras an ihren Körpern befestigt und sie in unterirdische Tunnel sowie in Gebäude geschickt

„[E]s ist schwer, sie zu erkennen. Sie tragen in der Regel Uniformen der israelischen Armee, viele von ihnen sind in ihren Zwanzigern, und sie sind immer mit israelischen Soldaten verschiedener Ränge unterwegs“, heißt es in dem Haaretz-Artikel. Aber wenn man genauer hinschaut, “sieht man, dass die meisten von ihnen Turnschuhe tragen, keine Armeestiefel. Und ihre Hände sind auf dem Rücken gefesselt und ihre Gesichter sind voller Angst.“

In der Vergangenheit haben israelische Truppen Roboter und ausgebildete Hunde mit Kameras am Halsband sowie palästinensische Zivilisten als Schutzschilde eingesetzt. Palästinenser, die als Schutzschilde eingesetzt wurden, trugen jedoch immer Zivilkleidung und konnten daher als Zivilisten identifiziert werden. Indem das israelische Militär palästinensische Zivilisten in Militärkleidung steckte und sie in die Tunnel schickte, hat es die Logik des menschlichen Schutzschildes praktisch verändert.

Tatsächlich beruht der Einsatz von menschlichen Schutzschildern historisch auf der Erkenntnis, dass die Person, die ein militärisches Ziel abschirmt, ein verwundbarer Zivilist (oder Kriegsgefangener) ist. Diese Erkenntnis soll die gegnerische Kriegspartei davon abhalten, das Ziel anzugreifen, da die Verwundbarkeit des menschlichen Schutzschildes angeblich moralische Hemmnisse für den Einsatz tödlicher Gewalt hervorruft. Genau diese Anerkennung der Verwundbarkeit ist der Schlüssel zur angeblichen Wirksamkeit des Einsatzes menschlicher Schutzschilde und zur Abschreckung, damit diese eine Chance hat, zu funktionieren.

Indem es palästinensische Zivilisten in israelische Militäruniformen steckt und sie als Kämpfer einsetzt, verschleiert das israelische Militär absichtlich ihre Verwundbarkeit. Es setzt sie als Schutzschilde ein, nicht um palästinensische Kämpfer davon abzuhalten, israelische Soldaten anzugreifen, sondern um ihr Feuer auf sich zu ziehen und so ihre Position preiszugeben, damit die israelischen Truppen einen Gegenangriff starten und die Kämpfer töten können. In dem Moment, in dem diese als Soldaten getarnten menschlichen Schutzschilde in die Tunnel geschickt werden, verwandeln sie sich von verwundbaren Zivilisten in Kanonenfutter.

Dass die israelische Armee palästinensische Zivilisten als entbehrlich behandelt, ist angesichts der rassistischen Form der Kolonialherrschaft, der sie seit Jahrzehnten ausgesetzt sind, nicht überraschend. Der tiefsitzende Rassismus erklärt die Leichtigkeit, mit der der israelische Präsident Isaac Herzog öffentlich behauptete, es gäbe „keine unschuldigen Zivilisten“ im Gazastreifen, sowie die vorherrschende Gleichgültigkeit der jüdischen Öffentlichkeit Israels gegenüber den Zehntausenden getöteten palästinensischen Zivilisten.

Tatsächlich waren die Israelis nicht schockiert, als ihre politischen Führer wiederholt dazu aufriefen, Gaza „auszulöschen“, „dem Erdboden gleichzumachen“ und „in Dresden“ zu verwandeln. Sie haben den Schaden und die Zerstörung von 60 Prozent aller zivilen Strukturen und Stätten in Gaza entweder unterstützt oder gleichgültig hingenommen.

In diesem Zusammenhang wird das Einkleiden palästinensischer Zivilisten in Militärkleidung und ihr Einsatz in Tunneln von den meisten israelischen Soldaten – und weiten Teilen der israelischen Öffentlichkeit – wahrscheinlich als nicht viel mehr als ein Detail wahrgenommen.

Dennoch wirft diese neue Form des menschlichen Schutzschilds ein wichtiges Licht darauf, wie sich Rassismus auf dem Schlachtfeld auswirkt.Es zeigt, dass das Militär die rassistischen Richtlinien von Verteidigungsminister Yoav Gallant, dass „wir menschliche Tiere bekämpfen“, beherzigt und umgesetzt hat, und offenbart, wie israelische Soldaten Palästinenser entweder als Köder oder als Beute betrachten. Wie Jäger, die rohes Fleisch verwenden, um Tiere anzulocken, die sie fangen oder töten wollen, benutzen die israelischen Truppen palästinensische Zivilisten, als wären sie nacktes Fleisch, dessen Aufgabe es ist, die Beute des Jägers anzulocken.

Rassismus ist auch der Grund für Israels Missachtung des Völkerrechts.Indem sie wahllos palästinensische Zivilisten – darunter Jugendliche und ältere Menschen – festnehmen, sie in Militärkleidung stecken und sie dann zwingen, vor Soldaten herzulaufen, verstoßen die israelischen Truppen nicht nur gegen die gesetzliche Bestimmung gegen den Einsatz menschlicher Schutzschilde, sondern auch gegen die Bestimmung, die sich mit Niedertracht befasst und es Kriegsparteien verbietet, „Uniformen gegnerischer Parteien bei Angriffen oder zur Abschirmung, Begünstigung, zum Schutz oder zur Behinderung militärischer Operationen“ zu verwenden. Zwei Kriegsverbrechen in einer einzigen Aktion.

Die schreckliche Wahrheit ist jedoch, dass es unwahrscheinlich ist, dass sich die Handlungen vor Ort ändern werden, egal wie viele Beweise für den Einsatz dieser neuen Praxis des menschlichen Schutzschildes durch Israel oder für einen anderen Verstoß gegen das Völkerrecht auftauchen.

Die Hoffnung, dass das Völkerrecht das palästinensische Volk schützen und ihm Gerechtigkeit bringen wird, war schon immer fehl am Platz, denn kolonialer Rassismus – wie kritische Rechtswissenschaftler von Antony Anghie bis Noura Erekat betont haben – prägt nicht nur das Handeln Israels, sondern auch die internationale Rechtsordnung, einschließlich der Art und Weise, wie der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) Recht spricht.Um einen Eindruck von diesem Rassismus zu bekommen, muss man nur die Website des Internationalen Strafgerichtshofs durchstöbern, um zu sehen, wen er bereits angeklagt hat.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Neve Gordon ist Professor für Völkerrecht an der Queen Mary University of London. Er ist außerdem Autor von „Israel’s Occupation“ und Mitautor von „The Human Right to Dominate“.

