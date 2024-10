https://www.trtworld.com/middle-east/secrecy-and-opacity-arms-sales-to-israel-continue-18222595



„Geheimhaltung und Undurchsichtigkeit“: Waffenverkäufe an Israel gehen weiter

20. Oktober 2024

Trotz der Anschuldigungen wegen Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof und Menschenrechtsverletzungen in Gaza und im Libanon sehen sich die europäischen Nationen wachsender Kritik wegen ihrer fortgesetzten Waffenlieferungen ausgesetzt.

Palästinenser versammeln sich am Ort israelischer Angriffe auf Häuser und Wohngebäude in Beit Lahia im Norden des Gazastreifens. / Foto: Reuters

Während Israel seine Offensive im Nahen Osten ausweitet, liefern europäische Nationen weiterhin Waffen an Tel Aviv, trotz der Anschuldigungen wegen Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) und anhaltender Menschenrechtsverletzungen in Gaza.

Der Druck auf die Verbündeten Tel Avivs, die Waffenlieferungen einzustellen, hat sich nach den jüngsten Angriffen der israelischen Armee auf das Hauptquartier der UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL) und Schlüsselpositionen der Friedenstruppe im Süden des Landes, bei denen mehrere Personen verletzt wurden, nur noch verstärkt.

Amnesty International hat angesichts der Angriffe auf Gaza und den Libanon seine Besorgnis über die anhaltenden europäischen Waffenverkäufe an Israel zum Ausdruck gebracht und ein vollständiges „Waffenembargo“ aufgrund „schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen“ gefordert.

„Staaten sollten einseitig ein Embargo gegen Israel verhängen, das nicht nur Waffen und Systeme aus ihren Ländern umfasst, sondern auch die Beteiligung an Lieferketten für Waffensysteme, die letztendlich in Israel landen, unterbindet“, sagte Patrick Wilcken, Berater für Rüstungskontrollpolitik und Menschenrechtsforscher bei Amnesty International, in einem Interview mit Anadolu.

Die europäischen Länder sind Teil des Waffenhandelsvertrags von 2013, der es ihnen verbietet, den Transfer von Waffen zu genehmigen, die bei Angriffen auf zivile Ziele eingesetzt werden könnten.

Wilcken betonte, wie wichtig es sei, sich an internationale rechtliche Verpflichtungen, einschließlich des Waffenhandelsvertrags, zu halten, um Waffentransfers in Konfliktgebiete zu verhindern und die Grundsätze der Menschenrechte zu wahren.

Die USA sind der größte Waffenlieferant Israels und waren laut dem Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) zwischen 2019 und 2023 für 69 Prozent der wichtigsten konventionellen Waffenimporte verantwortlich.

Deutschland ist Israels größter europäischer Waffenlieferant und deckte zwischen 2019 und 2023 etwa 30 Prozent der Importe Israels ab. SIPRI berichtete, dass die Waffenlieferungen Berlins an Israel im Jahr 2023 auf 356,5 Millionen US-Dollar gestiegen sind, wobei die Zahlen nach dem 7. Oktober weiter gestiegen sind.

Das Forschungsinstitut gab außerdem an, dass Italien im letzten Quartal 2023 Waffen im Wert von 2,2 Millionen US-Dollar an Israel verkauft hat.

Seit 2015 hat das Vereinigte Königreich laut SIPRI Waffenlizenzen im Wert von mehr als 576 Millionen US-Dollar an Israel geliefert.

Anfang dieses Monats forderte der französische Präsident Emmanuel Macron einen Stopp der Waffenlieferungen an Israel.

In der vergangenen Woche forderte auch der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez die Weltgemeinschaft auf, die Waffenlieferungen einzustellen, und verurteilte den Angriff des Landes auf UN-Truppen.

Kontroverse um F-35-Kampfjets

In Dänemark kämpfen die Behörden gegen ein Gerichtsverfahren, das die Regierung dazu zwingen könnte, den Export von Teilen des F-35-Kampfjets in die USA einzustellen, da Washington das fertige Flugzeug an Israel verkauft.

Während sich Rechtsstreitigkeiten abzeichnen, stehen westliche Regierungen unter Druck, die Waffenverkäufe des tödlichen F-35-Kampfjets einzustellen, den die israelischen Streitkräfte während ihrer zwölfmonatigen brutalen Offensive in Gaza eingesetzt haben, bei der über 42.500 Palästinenser – hauptsächlich Frauen und Kinder – getötet und über 100.000 verletzt wurden.

Wenn israelische Kampfflugzeuge in Gaza zum Einsatz kommen, sind über 95 Prozent der Getöteten oder Verletzten Zivilisten, wie aus Berichten hervorgeht, die darauf hindeuten, dass sich dieser Trend seit dem 7. Oktober letzten Jahres fortgesetzt hat.

Viele europäische Staaten sind am F-35-Programm beteiligt, was Fragen zur Rechtmäßigkeit und Transparenz der internationalen Lieferkette für israelische Flugzeuge aufwirft, die für die Tötungen in Gaza und im Libanon verantwortlich sind.

„Auf dem gesamten Kontinent gab es viel Widerstand und Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der F-35, und das ist ein klassisches Beispiel für komplexe Lieferketten und die Bündelung von Ersatzteilen“, sagte Wilcken. Er betonte, dass die Staaten dafür verantwortlich sind, sich durch eine sorgfältige Prüfung von diesen Lieferketten auszuschließen. “Sie müssen sicherstellen, dass diese Teile, Komponenten und Ersatzteile nicht in Waffensysteme gelangen, die in Israel landen.“

Seiner Meinung nach sind alle Teile rückverfolgbar, sodass festgestellt werden kann, welche Länder am F-35-Programm beteiligt sind und welche Rolle sie im Krieg gegen Gaza spielen.

„Wir haben in vielen Ländern, darunter kürzlich im Vereinigten Königreich, gesehen, dass die Staaten diesbezüglich sehr nervös sind, und ich denke, dass es offensichtlich politische Gründe dafür gibt, da das F-35-Projekt für die Bündnisse der Staaten mit den Vereinigten Staaten von zentraler Bedeutung ist“, fügte Wilcken hinzu.

Israel ist ein bedeutender Waffenexporteur, aber sein Militär verlässt sich in Gaza stark auf die F-35, um eine der intensivsten und zerstörerischsten Luftkampagnen der jüngeren Geschichte durchzuführen, wie Experten sie bezeichnen.

Geheime Geschäfte

Wilcken merkte an, dass es keine ausreichenden Informationen darüber gibt, wohin die tatsächlichen Waffen und Waffenteile exportiert werden.

Er betonte, dass Staaten aufhören müssen, die nationale Sicherheit als Entschuldigung für den Mangel an Transparenz in Bezug auf den „geheimen illegalen Handel“ zu benutzen.

Trotz des immensen Drucks der Zivilgesellschaft und von Klägern, Waffenlieferungen an Israel zu stoppen, haben geopolitische Erwägungen und Allianzen, insbesondere zwischen Europa und den USA, es für Länder schwieriger gemacht, sich aus diesem Handel zurückzuziehen, fügte Wilcken hinzu.

„Wohlhabende, stabile Länder, wie man sie in Westeuropa findet, müssen ihre Verpflichtungen ernst nehmen und alle Waffenlieferungen an Israel einstellen“, argumentierte er.

Ian Overton, Geschäftsführer von Action on Armed Violence, einer in London ansässigen gemeinnützigen Organisation für Konfliktforschung, sagte in einem Interview mit Anadolu, dass die gesamte Rüstungsindustrie „voller Geheimhaltung und Undurchsichtigkeit“ sei.

Die britische Regierung hat keine Komponenten für den F-35-Kampfjet verboten“, erklärte er und wies darauf hin, dass das Flugzeug teilweise für das israelische Militär entwickelt worden sei.

„Was wir nicht wissen, ist, dass, sobald das Bauteil eines Waffensystems das Vereinigte Königreich verlässt, es nach Frankreich, Deutschland oder in die Vereinigten Staaten gehen kann.

„Wir wissen nicht, wann und wie es dann in ein anderes Waffensystem integriert werden kann, und dass dieses Waffensystem dann an Israel verkauft wird“, sagte er.

Spanien, Belgien, die Niederlande, Italien und Großbritannien haben einen Stopp der Waffenverkäufe an Israel angekündigt, doch Overton glaubt, dass einige dieser Länder weiterhin Waffen exportieren.

„Ich glaube nicht, dass es einfach ist, die Meinung zu vertreten, dass man sowohl Israel aufrüsten als auch humanitäre Hilfe nach Gaza liefern kann, ohne der Heuchelei oder einer Art Unlogik beschuldigt zu werden“, sagte Overton.

