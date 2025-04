https://www.aljazeera.com/news/2025/4/4/israel-has-turned-two-thirds-of-gaza-into-no-go-land-un-says



Israel hat laut UN zwei Drittel des Gazastreifens in Sperrzonen verwandelt

Die jüngsten Vertreibungsbefehle in Rafah und Gaza-Stadt haben Hunderttausende Palästinenser erneut zur Flucht gezwungen.

Palästinenser beobachten, wie Rauchschwaden von israelischen Angriffen auf ein provisorisches Vertriebenenlager im Zentrum von Gaza-Stadt aufsteigen, am 23. März 2025 [Omar al-Qataa/AFP]

Veröffentlicht am 4. April 2025

Israel hat den Zugang der Palästinenser zu etwa zwei Dritteln des Gazastreifens eingeschränkt, indem es entweder große Gebiete zu Sperrzonen erklärt oder Zwangsumsiedlungsbefehle erlassen hat, so das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA).

Zu den Sperrgebieten gehört ein großer Teil des südlichen Rafah, wo das israelische Militär am 31. März einen neuen Vertreibungsbefehl erließ und erklärte, es kehre zurück, um „mit großer Kraft zu kämpfen“.

Die Beschränkungen gelten auch für Teile von Gaza-Stadt, wo israelische Truppen am Freitagmorgen eine neue Bodenoffensive starteten, um ihre „Sicherheitszone“ zu erweitern.

Diese Eskalationen haben eine der größten Massenvertreibungen des Krieges ausgelöst und Hunderttausende Palästinenser – von denen viele bereits mehrfach vertrieben wurden – erneut zur Flucht gezwungen.

„Unser größtes Problem ist jetzt die Vertreibung“, sagte Abu Hazem Khalef, ein älterer Mann, der aus dem Osten von Gaza-Stadt vertrieben wurde, gegenüber Al Jazeera. “Wir haben keine Ahnung, wie wir mit dieser Situation umgehen sollen. Ich gehe in den Westen von Gaza-Stadt und suche nach einer Straße, in der ich ein Zelt aufstellen kann.“

„Wir werden gezwungen zu gehen und wissen nicht einmal, wohin wir gehen sollen„, fügte Mahmoud al-Gharabli hinzu, ein weiterer vertriebener Palästinenser. ‚Wir sind erschöpft und völlig am Ende.“

‘Teilung des Streifens“

Der militärische Vorstoß folgt der Drohung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, die Offensive zu intensivieren, um die Hamas zu weiteren Zugeständnissen zu zwingen.

„Wir teilen jetzt den Streifen und erhöhen Schritt für Schritt den Druck, damit sie uns unsere Geiseln aushändigen“, sagte Netanjahu am Mittwoch in einer Videobotschaft.

Am Freitag setzten die israelischen Streitkräfte ihre verheerenden Luftangriffe fort und töteten seit Tagesanbruch mindestens 30 Menschen, wie lokale medizinische Quellen und die Zivilschutzbehörde des Gazastreifens berichteten. Dies folgte auf einen intensiven Tag der Bombardierung am Donnerstag, an dem 112 Menschen starben – viele von ihnen Frauen und Kinder.

Die Zustände im Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza-Stadt, auch bekannt als Baptist Hospital, in das viele Opfer aus dem Norden gebracht wurden, sind „apokalyptisch“, sagte Hani Mahmoud von Al Jazeera nach einem Besuch der Einrichtung.

„Wir sehen Leichen, die auf dem Boden liegen, und sie werden zu Zehnergruppen gezählt“, sagte Mahmoud. “Wir haben Ärzte gesehen, sie sind hilflos. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sie sind angesichts der schlimmen Situation im Krankenhaus nicht in der Lage, Leben zu retten.“

„Was für ein Leben ist das für uns“: Bewohner von Gaza-Stadt suchen nach israelischen Angriffen nach Leichen

Israel nahm seine Angriffe in Gaza am 18. März wieder auf und beendete damit einen zweimonatigen Waffenstillstand, nachdem die Gespräche mit der Hamas über die nächste Phase des Abkommens gescheitert waren.

Netanjahu will, dass die Hamas die 59 verbliebenen israelischen Gefangenen im Austausch für palästinensische Gefangene und Hilfe freilässt, ohne dass sich Israel verpflichtet, den Krieg zu beenden oder Truppen abzuziehen Für eine endgültige Waffenstillstandsvereinbarung besteht Netanjahu darauf, dass die Hamas entwaffnet wird – eine Forderung, die die Gruppe als „rote Linie“ bezeichnet – und hat sich offen für Pläne ausgesprochen, dass Israel die Sicherheitskontrolle über Gaza übernimmt und die Palästinenser vertreibt.

Die Hamas fordert eine Rückkehr zum zuvor vereinbarten dreistufigen Waffenstillstandsrahmen und hat angeboten, alle Gefangenen auf einmal freizulassen, als Gegenleistung für einen dauerhaften Waffenstillstand

Seit dem 7. Oktober 2023 hat der Krieg Israels in Gaza 50.523 Palästinenser getötet und 114.638 verwundet. In Israel wurden bei den von der Hamas geführten Angriffen am 7. Oktober mindestens 1.139 Menschen getötet und mehr als 200 gefangen genommen.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

Übersetzt mit Deepl.com

