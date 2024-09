https://www.middleeastmonitor.com/20240901-israel-destroyed-70-of-jenins-streets-infrastructure-says-municipality/



Israel hat nach Angaben der Stadtverwaltung 70 % der Straßen und Infrastruktur von Dschenin zerstört

1. September 2024

Israelische Streitkräfte organisieren eine Razzia mit Bulldozern in Dschenin im Westjordanland am 01. September 2024. (Issam Rimawi – Anadolu Agency)

Die israelische Armee hat während ihrer Militäroffensive in der Stadt Dschenin im nördlichen Westjordanland den vierten Tag in Folge etwa 70 % der Straßen und der Infrastruktur zerstört, wie die örtliche Gemeinde am Samstag mitteilte, berichtet Anadolu.

„Die (israelischen) Besatzungstruppen haben mehr als 70 % der Straßen der Stadt in einer Tiefe von etwa einem bis anderthalb Metern vollständig zerstört, was zur Zerstörung der Wasser- und Abwassernetze sowie der Kommunikations- und Stromkabel in den zerstörten Gebieten geführt hat, die sich nach ersten Schätzungen über 20 Kilometer erstrecken“, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf Bashir Matahen, den Direktor für Öffentlichkeitsarbeit und Medien der Stadtverwaltung von Jenin.

Er wies darauf hin, dass „80 % der Stadt und des gesamten Lagers von der Wasserversorgung abgeschnitten sind, weil die Netze zerstört wurden und die technischen Teams nicht in der Lage sind, diese Netze zu erreichen, um das Wasser in andere Gebiete umzuleiten“.

Matahen fuhr fort: „Die Teams der Stadtverwaltung sind nicht in der Lage, die beschädigten Netzbereiche zu erreichen, trotz ihrer Versuche, bei denen sie dem Beschuss durch die (israelischen) Besatzungstruppen ausgesetzt waren.“

READ: UN-Rechtsbüro fordert Israel auf, die Militäroperationen in Dschenin und im nördlichen Westjordanland einzustellen

Er wies auch darauf hin, dass die israelischen Streitkräfte „Teile des zentralen Gemüsemarktes in der Stadt niedergebrannt haben, und erste Schätzungen der Schäden am Markt und seinen Geschäften deuten darauf hin, dass sie schwere Schäden erlitten haben, zusätzlich zur Zerstörung von Hunderten von Häusern und Fahrzeugen.“

Am Mittwoch startete die israelische Armee ihre größte Militäroffensive seit 2002 in den Städten Tulkarm und Dschenin sowie im Flüchtlingslager Al-Fara bei Tubas und tötete dabei nach palästinensischen Angaben 22 Palästinenser.

Die Spannungen im besetzten Westjordanland sind angesichts der brutalen israelischen Offensive auf den Gazastreifen, die seit dem 7. Oktober letzten Jahres mehr als 40 600 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, das Leben gekostet hat, weiterhin hoch.

Nach palästinensischen Angaben wurden in den besetzten Gebieten mindestens 675 Palästinenser getötet, fast 5.400 verletzt und über 10.300 verhaftet.

In einem bahnbrechenden Urteil vom 19. Juli erklärte der Internationale Gerichtshof die jahrzehntelange Besetzung palästinensischen Landes durch Israel für unrechtmäßig und forderte die Räumung aller Siedlungen im Westjordanland und in Ostjerusalem.

Übersetzt mit Deepl.com

