Wofür stimmen Sie ab: Genozid oder Genozid light?

Von Robert Inlakesh

31 Aug 2024

Das politische System der USA wird eindeutig nicht von der Öffentlichkeit geleitet, und die Wähler haben kaum eine Wahl, welche Politik umgesetzt wird.

In Palästina ist der Unterschied zwischen Trump und Harris sehr gering (Illustriert von Batoul Chamas für Al Mayadeen English)

Getrieben vom Glauben an den amerikanischen Kulturkrieg, der zwei diametral entgegengesetzte Identitätspolitiken umfasst, tobt derzeit die Debatte darüber, ob Donald Trump oder Kamala Harris der bessere Kandidat in der Frage Palästinas und des anhaltenden israelischen Völkermords in Gaza wäre. Die kurze Antwort lautet: keiner von beiden, aber es ist wichtig, die Gründe dafür zu verstehen.

Wie Aaron Bushnell vor seiner Selbstverbrennung im Februar erklärte:

„Viele von uns fragen sich gerne: „Was würde ich tun, wenn ich zur Zeit der Sklaverei leben würde? Oder im Jim-Crow-Süden? Oder zur Zeit der Apartheid? Was würde ich tun, wenn mein Land einen Völkermord begehen würde?“ Die Antwort ist: Sie tun es. Genau jetzt.“

Unter Berücksichtigung dieses aussagekräftigen Zitats muss das, was in diesem Artikel vermittelt wird, in den Kontext gestellt werden, dass jeder, der für einen Unterstützer des Gaza-Völkermords stimmt, entweder moralisch bankrott oder verwirrt ist. Für diejenigen, die einfach so herzlos sind, dass die Gräueltaten in Gaza – die mit ihren Steuergeldern begangen und von Beamten, die sie in ihr Amt gewählt haben, zugelassen werden – bei ihrer Entscheidung, wen sie wählen, keine Rolle spielen, sind sie es nicht einmal wert, angesprochen zu werden. Es ist jedoch völlig verständlich, warum bei vielen Amerikanern und Menschen aus dem Westen im Allgemeinen eine große Verwirrung herrscht.

Amerozentrische Identitätspolitik

Das politische System der USA wird ausdrücklich nicht von der Öffentlichkeit gelenkt, und die Wähler haben kaum eine Wahl, welche Politik umgesetzt wird. Obwohl viele schwören werden, dass ihr Kandidat wunderbar ist und den Willen des Volkes vertritt, kann man die Haltung fast aller gewählten US-Beamten oft anhand der Quellen ihrer Wahlkampfspenden vorhersagen.

Sowohl die republikanische als auch die demokratische Partei haben ihr eigenes Overton-Fenster, das von zwei Hauptfaktoren – den Spendern und ihrer Wählerschaft – geprägt und von oben nach unten diktiert wird. Das Problem für beide Parteien besteht darin, dass eine verärgerte amerikanische Öffentlichkeit begann, sich über das hinauszubewegen, was als akzeptabler Diskurs galt, und sich politische Positionen zu eigen machte, die vom oligarchischen System als „zu radikal“ angesehen wurden – ein Trend, der unter der Regierung des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama wirklich Gestalt annahm. Dieser Wandel im Denken der amerikanischen Öffentlichkeit hatte eine ganze Reihe von Gründen, wobei der steile wirtschaftliche Niedergang ein Hauptfaktor war, da er den Aufbau einer nachhaltigen Zukunft für diejenigen, deren Elterngeneration einst solche Möglichkeiten gehabt hatte, immer unwahrscheinlicher machte.

Das Zweiparteiensystem verlor an Vertrauen, und die Geberklasse verstand, dass es Zeit für einen Wechsel war, wollte aber nichts tun, was sie daran hindern würde, mehr Geld und Vermögen zu horten. Also wurden die Befehle gegeben. Die Demokratische Partei sollte die Identitätspolitik so gut wie aller Minderheiten in den Vereinigten Staaten vertreten, während die Republikanische Partei ebenfalls umgestaltet und mit der Aufgabe betraut werden sollte, die weiße Identitätspolitik zu vertreten. Damit soll natürlich nicht gesagt werden, dass die Demokraten keine weiße Anhängerschaft haben oder dass die Republikaner keine Anhänger aus verschiedenen Minderheitengruppen haben, aber ideologisch gesehen sind dies die beiden Identitätslager.

Wenn man wirklich darüber nachdenkt, ist diese Strategie, die wir heute sehen, ein Geniestreich der westlichen Eliten. Es ist ihnen gelungen, die Massen, die wirtschaftlich immer mehr benachteiligt werden und deshalb nach echten Alternativen suchen, um ihr Leben zu verbessern, wieder in die Hände ihrer Unterdrücker zu treiben, indem sie mit ihren emotionalen Empfindungen, Vorurteilen und Theorien spielen. Eine klassische Taktik des Teilens und Eroberns.

Das, was wir heute als westliche Nationen bezeichnen, wurde auf verschiedenen Formen der Identitätspolitik aufgebaut, sei es durch Nationalismus, Rassismus, Sexismus, religiöse Vorherrschaft oder eine Kombination aus allem. Jede dieser Methoden, Spaltung zu säen, hat jedoch ihre eigenen Grenzen und muss sich an das sich verändernde wirtschaftliche und soziopolitische Klima anpassen. Insbesondere die Vereinigten Staaten sind vielleicht die am meisten geplagte Nation der Welt, wenn es um ihre Geschichte im Zusammenhang mit Identitätspolitik geht, was es ironisch macht, dass die Identitären der Republikaner behaupten, Identitätspolitik abzulehnen, während die Identitären der Demokratischen Partei sie als eine Kraft für Gleichheit betrachten.

Wenn wir Donald Trump und seinen Aufstieg an die Macht betrachten, können wir ihn nicht einfach auf den Mann reduzieren, der auf der Bühne steht, sondern auf das Bündel von Ideen, das er vertritt. Wenn man sich die verschiedenen Themen ansieht, die er anspricht, stellt man fest, dass er oft durch die Vereinigten Staaten reist und verschiedene Behauptungen und Versprechungen macht, die er nie einzuhalten gedenkt. Im Vorfeld der Wahl 2016 sagte er zum Beispiel, er werde den Kindersexhandel untersuchen, die Dokumente über das JFK-Attentat und den 11. September veröffentlichen, während er versprach, Amerika aus den endlosen Kriegen herauszuholen, und er deutete sogar an, Hillary Clinton ins Gefängnis zu stecken – all das hat er nie in die Tat umgesetzt.

Anhänger von Donald Trump können zum Beispiel glühende Gegner des Covid-19-Impfstoffs sein, von denen einige an Anti-Lockdown-Protesten teilnahmen und „Trump 2020“-Fahnen hissten. Und das, obwohl Trump die Operation Warp Speed ins Leben gerufen hat, um die Verteilung des Impfstoffs zu beschleunigen, und die Menschen ermutigt, sich impfen zu lassen. Wie konnte also jemand, der sich so sehr für Covid-19-Impfstoffe einsetzt, die Quadratur des Kreises schaffen? In ähnlicher Weise rechtfertigen die Befürworter von Kamala Harris heute ihre Handlungen als „Top Cop“, die schwarze Amerikaner wegen geringfügiger Vergehen ins Gefängnis gebracht hat, indem sie behaupten, dass sie sich offensichtlich für die besten Interessen der Afroamerikaner einsetzen wird.

Viele weiße Menschen aus der Arbeiterklasse und der Mittelschicht sehen in Donald Trump einfach die Verkörperung des „amerikanischen Traums“. Wenn sie Trump sprechen hören, schwelgen sie in Nostalgie für „die guten alten Zeiten“. In ähnlicher Weise sehen Liberale und viele Amerikaner, die verschiedenen Minderheiten angehören, in Kamala Harris eine schwarze Frau, die gegen einen frauenfeindlichen Rassisten kämpft. Für beide Seiten spielen die Fakten überhaupt keine Rolle, es geht nur um Rhetorik und Aussehen, mehr nicht.

So gibt es zum Beispiel viele traditionelle Wähler der Demokratischen Partei, die beschlossen haben, bei den Wahlen im November nicht für Präsident Joe Biden zu stimmen, weil er den Völkermord in Gaza unterstützt, jetzt aber eifrige Anhänger von Kamala Harris sind. Wie kann das sein? Ganz einfach: Joe Biden ist ein alter weißer Mann und Kamala Harris ist eine schwarze Frau.

Es spielt keine Rolle, dass es keine einzige politische Position gibt, die Kamala Harris von Joe Biden unterscheidet, oder dass Harris Teil der Regierung war, die den Völkermord in Gaza ermöglicht hat. Harris‘ Unterstützer konzentrieren sich in ihren Antworten oft auf Slogans wie „wir müssen Trump schlagen“, „die Demokratie retten“ und „Freude“ oder „Hoffnung“, statt auf konkrete politische Maßnahmen. Das liegt daran, dass sie Schwierigkeiten haben, eine Politik zu finden, die tatsächlich das bringt, was sie wollen, und die wenigen sinnvollen Politiken sind das Äquivalent dazu, einem hungernden Mann Brosamen zu geben.

Die herrschende Klasse Amerikas hat nun ein perfektes Ablenkungsmanöver geschaffen, indem sie die Mehrheit der Weißen gegen Minderheitengemeinschaften aufbringt und sie auf die Minderheitengruppe fixiert, die sie am meisten hassen will. Auf der anderen Seite glauben diejenigen, die sich der weißen Identitätspolitik widersetzen, die aus den alternativen rechten Medien und dem politischen Establishment hervorgegangen ist, dass eine vielfältigere Gruppe oder Repräsentanten, die sich der Rhetorik des Friedens und der Liebe bedienen, ausreichen werden, um sie vor dem Boogeyman Trump zu retten.

Kamala Harris ist fast genau das Gleiche wie Joe Biden, mit dem entscheidenden Unterschied, dass sie tatsächlich einen zusammenhängenden Satz bilden kann. Sie weicht nicht von der politischen Position von Präsident Joe Biden zum Thema Gaza ab, ihre Rhetorik ist sogar fast identisch, trotz der Versuche, sie als irgendwie anders darzustellen. Donald Trump hingegen ist offen rassistisch gegenüber den Palästinensern und scheint sogar noch weiter zu gehen, indem er den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu unterstützt. Im Falle des bis Anfang nächsten Jahres andauernden Völkermords könnte Trump sogar noch schlimmer sein. Die Menschen in Gaza leiden bereits unter einer höllischen Realität, wie wir sie noch nie erlebt haben.

Trump mag seine Unterstützung für den Völkermord zum Ausdruck bringen, und seine Wahlkampagne wird von der reichsten israelischen Milliardärin Miriam Adelson finanziert, die 100 Millionen Dollar gespendet hat, um ihm zu helfen, die Präsidentschaft zu gewinnen. Im Fall von Kamala Harris hingegen ist sie von ihren AIPAC-Reden, in denen sie Israel lobt, bis hin zu ihrer Beteiligung an der uneingeschränkten Unterstützung von US-Präsident Joe Biden für den anhaltenden Völkermord in Gaza und ihrer Annahme von Millionen von Dollar von pro-israelischen Lobbygruppen eindeutig eine durch und durch pro-zionistische Kandidatin.

In Palästina ist der Unterschied zwischen Trump und Harris sehr gering. Selbst für den Fall, dass Donald Trump in einem solchen hypothetischen Fall Schlimmeres anstrebt, was könnte er tun, um die Situation wesentlich zu verändern, außer alle Hilfslieferungen abzuschneiden und einen Massenhunger aller Palästinenser in Gaza auszulösen. Selbst in diesem Fall leiden die Menschen in Gaza bereits unter einer Hungersnot.

Wenn Sie Opfer eines Völkermordes sind, wird es Ihnen letztendlich egal sein, ob die Person, die ihn ermöglicht, weiß oder schwarz ist, oder ob sie eine sanftere oder härtere Sprache benutzt, um die Abschlachtung Ihrer Angehörigen zu rechtfertigen. Genauso wie es den Menschen im Irak egal war, dass der amerikanische Außenminister schwarz war, als die Regierung Bush jr. in ihr Land einmarschierte, fühlt sich kein unterdrücktes Volk besser, wenn es mit Munition bombardiert wird, die von einer schwarzen Frau und nicht von einem weißen Mann geschickt wurde. Wenn eine Mutter den kopflosen Körper ihres Kleinkindes hält und vor Schmerz und Unglauben schreit, denkt sie nicht darüber nach, ob die Bombe, die ihr Kind getötet hat, von Donald Trump oder jemand anderem stammt.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer.

