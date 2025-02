Fast schon traurige Ironie und Chuzpe, warum sich Netanjahu eigentlich aufregt, er der rachsüchtige Kriegsverbrecher? Haben ihn die Geiseln jemals interessiert? Aber wie sehen denn die freigelassenen zum großen Teil gefolterten Palästinenser aus? Und ist es nicht klar, dass auch die Geiseln „Netanjahus zionistische Methoden“ zu spüren bekamen? Evelyn Hecht-Galinski

Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Israel im Krieg Tag 491 | Netanjahu sagt, er habe „Maßnahmen“ gegen die Hamas angeordnet, um die Freilassung der Geiseln zu erwirken

Bildnachweis: Eyad Baba/AFP

Die israelischen Geiseln Ohad Ben Ami, Or Levy und Eli Sharabi auf einer Bühne, bevor sie von der Hamas an ein Team des Roten Kreuzes in Deir el-Balah im Zentrum des Gazastreifens übergeben wurden. Bildnachweis: Eyad Baba/AFP

Ein befreiter palästinensischer Gefangener wird nach seiner Entlassung aus einem israelischen Gefängnis in Ramallah am Samstag begrüßt. Bildnachweis: Mohammed Torokman/Reuters

ISRAEL: US-Außenminister Rubio wird nächste Woche Israel und den Nahen Osten besuchen ■ GAZA: Netanjahu sagt Reportern: „Wenn die Menschen aus Gaza gehen wollen, sollte man sie gehen lassen“ ■ LIBANON: Hisbollah verurteilt die Aussage des stellvertretenden Nahost-Gesandten der USA zur Position der USA, die Gruppe von der libanesischen Regierung auszuschließen

Updates

vor 22 Minuten

Ein befreiter palästinensischer Gefangener wird nach seiner Entlassung aus einem israelischen Gefängnis in Ramallah am Samstag begrüßt. Bild: Mohammed Torokman/Reuters

Ein befreiter palästinensischer Gefangener wird von einer Menschenmenge bejubelt, als er am Samstag in der Stadt Ramallah im Westjordanland aus einem Bus steigt. Bild: Jaafar Ashtiyeh/AFP

Sechs palästinensische Gefangene wurden direkt nach ihrer Entlassung aus israelischen Gefängnissen in ein Krankenhaus in Ramallah gebracht, wie das Rote Kreuz mitteilte, während Dutzende von Gefangenen im Austausch für die drei israelischen Geiseln freigelassen wurden, die am Samstag nach Israel zurückkehrten.

Bar Peleg

vor 35 Minuten

Yehuda Cohen, Vater des als Geisel genommenen Soldaten Nimrod Cohen: „Während sich Netanjahu auf Kosten der Steuerzahler und des Leids der Geiseln in einer Luxushotelsuite aufhält, werden israelische Bürger aus der Gefangenschaft der Hamas entlassen und sehen aus wie Holocaust-Überlebende.“

Cohen fügte hinzu: „Genauso wie Netanjahu mit der Hamas kooperiert hat, indem er sie finanziert hat, kooperiert er jetzt mit ihnen, indem er zwischen Männern und Frauen, zwischen Zivilisten und Soldaten unterscheidet und den Freilassungsprozess über Wochen hinauszögert, sodass die Hamas sie nach und nach in einem demütigenden und schändlichen Schauspiel freilassen kann.“ Weiterlesen in haaretz.com

