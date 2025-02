https://english.almayadeen.net/news/politics/gallant-admits–israel–used-hannibal-directive-during-war-o



Gallant gibt zu, dass „Israel“ während des Krieges gegen Gaza die Hannibal-Richtlinie angewendet hat

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

6. Februar 2025

Der ehemalige israelische Sicherheitsminister Yoav Gallant gab zu, dass die Armee während des Krieges die Hannibal-Richtlinie angewendet und mehrere ihrer Gefangenen in Gaza getötet hat.

Der israelische Sicherheitsminister Yoav Gallant hält inne, während er am 16. Oktober 2023 im Kirya, dem israelischen Sicherheitsministerium, in Tel Aviv eine kurze Erklärung vor den Medien abgibt. (AP)

Der ehemalige israelische Sicherheitsminister Yoav Gallant gab zu, dass die israelischen Besatzungstruppen während des Gaza-Krieges den Befehl erhalten hatten, die Hannibal-Richtlinie umzusetzen – ein umstrittenes Protokoll, das die Tötung von gefangenen Personen zusammen mit ihren Entführern vorsieht.

Gallant kritisierte auch den ehemaligen Polizeiminister Itamar Ben-Gvir für seinen provokativen Sturm auf die al-Aqsa-Moschee und erklärte, dass dies „die Situation angeheizt“ habe.

Das israelische Militär sieht sich nach den Fehlschlägen vom 7. Oktober mit einer Welle von Rücktritten konfrontiert. Der israelische Fernsehsender Channel 13 beschrieb die Situation als „Schockwelle innerhalb der Armee“.

Der Militärchef „Israels“, Generalleutnant Herzi Halevi, kündigte am 21. Januar seinen Rücktritt an und begründete dies mit der Verantwortung für das „Versagen“ des Militärs während der Operation des palästinensischen Widerstands am 7. Oktober 2023.

In einem von der Armee veröffentlichten Rücktrittsschreiben erklärte Halevi, dass er „aufgrund meiner Anerkennung der Verantwortung für das [militärische] Versagen am 7. Oktober“ zurücktrete.

Halevi behauptete zwar, dass sein Rücktritt inmitten „bedeutender Erfolge“ des Militärs erfolge, räumte jedoch ein, dass „nicht alle“ Kriegsziele erreicht worden seien.

Darüber hinaus trat auch Generalmajor Yaron Finkelman, Kommandeur des südlichen Militärkommandos „Israels“, das den Gazastreifen überwacht, zurück.

In einer Fernsehansprache am Abend seines Rücktritts betonte Halevi, dass das israelische Militär „Antworten für das Scheitern vom 7. Oktober liefern und aus seinen Fehlern lernen muss“.

Gallant entlassen

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu entließ den damaligen Sicherheitsminister Yoav Gallant im November und begründete dies mit einem Vertrauensbruch während des andauernden Krieges gegen Gaza.

In einer Erklärung wies Netanjahu darauf hin, dass es in letzter Zeit zu erheblichen strategischen Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und Gallant gekommen sei. Im vergangenen Monat berichteten israelische Medien, dass Netanjahu Gallant entlassen wolle, und führten als Grund die „Behinderung der Ausweitung des Angriffs auf den Libanon“ an.

Netanjahu betonte, dass das uneingeschränkte Vertrauen zwischen einem Premierminister und einem Sicherheitsminister während eines Krieges „entscheidend“ sei, und fügte hinzu: „Leider ist dieses Vertrauen erodiert, und Versuche, die Kluft zu überbrücken, sind gescheitert.“

Er behauptete, dass die Meinungsverschiedenheiten nicht nur auf „inakzeptable Weise“ öffentlich gemacht wurden, sondern auch „Israels“ Gegner erreichten, die aus der Angelegenheit „großen Nutzen gezogen“ hätten.

Übersetzt mit Deepl.com

