Israel im Krieg, Tag 598 | „Tod den Arabern“: Dutzende jüdische Teenager skandieren „Möge dein Dorf brennen“ vor dem Jerusalem-Tag-Marsch

Ein Mann sitzt am 26. Mai 2025 nach einem israelischen Angriff inmitten der Trümmer der Fahmi Al-Jarjawi-Schule in Gaza-Stadt. Nach Angaben von Rettungskräften wurden bei verheerenden israelischen Angriffen im Gazastreifen am 26. Mai mindestens 52 Menschen getötet, 33 davon in einer Schule, die als Notunterkunft diente. (Foto: Omar AL-QATTAA / AFP) Bildnachweis: AFP/OMAR AL-QATTAA

Rechtsextreme israelische Teenager gestikulieren am Jerusalem-Tag in der Altstadt von Jerusalem am Montag. Bildnachweis: Ammar Awad/ REUTERS

Israelische Panzer stehen am Sonntag in Israel nahe der Grenze zu Gaza. Bildnachweis: Amir Cohen/Reuters

GAZA: Israel lehnt jüngsten Waffenstillstandsvorschlag für Gaza ab; israelischer Angriff auf Schule in Gaza, in der Vertriebene untergebracht waren, tötet Dutzende, sagen Behörden ■ ISRAEL: Generalstaatsanwalt warnt vor Änderungen der israelischen Regierungsform während des Krieges, die die Demokratie gefährden würden ■ IRAN: Iran wird Aussetzung der Urananreicherung nicht akzeptieren, sagt Außenministerium; Präsident Pezeshkian sagt, Iran werde Sanktionen überstehen, keine Gespräche mit USA

Aktuelles

Noa Shpigel

vor 2 Minuten

Finanzminister Bezalel Smotrich bei einer Versammlung der Partei Religiöser Zionismus letzte Woche. Bildnachweis: Oren Ben Hakoon

Finanzminister Bezalel Smotrich sagte am Montag, dass Israel keine humanitäre Hilfe für Gaza finanziere, „Punkt“, und wies die Behauptungen des Oppositionsführers Yair Lapid zurück, dass die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu möglicherweise private Hilfsorganisationen für Gaza, SRS und Gaza Humanitarian Foundation, finanziere.

„Aber schauen Sie sich an, wer gegen unsere dramatische Maßnahme kämpft, die Kontrolle über die humanitäre Hilfe zu übernehmen, damit sie nicht zu den Amas gelangt und wir sie endlich ersticken, besiegen und zerstören können: Die UNO, die Hamas, die internationalen linken Medien und Haaretz“, sagte Smotrich in seiner Erklärung.

„Kann mir bitte jemand erklären, warum Yair Lapid sich den Gegnern anschließt und denen, die es vorziehen, dass die Hilfe weiterhin an die Hamas fließt und diese ihre Herrschaft aufrechterhält?“, fragte er.

Noa Shpigel

vor 35 Minuten

Polizei stößt in der Altstadt von Jerusalem mit nationalistischen Demonstranten zusammen. Bildnachweis: Olivier Fitoussi

Der Vorsitzende der Demokraten, Yair Golan, sagte am Montag in einer Erklärung, dass die „schockierende“ Gewalt bei der Jerusalem-Tag-Demonstration „das Ergebnis einer antizionistischen, nichtjüdischen, aufwieglerischen und rassistischen Regierung“ sei.

„So sieht Liebe zu Jerusalem nicht aus“, sagte er und fügte hinzu: „Das ist nicht unser Judentum. Das ist nicht der Zionismus, an den wir glauben.“

Er fuhr fort: „Jerusalem gehört allen, die es lieben, wir werden dafür kämpfen und es wieder zu einer Stadt für uns alle machen.“ Weiterlesen bei Haaretz. com. Übersetzt mit Deepl.com

