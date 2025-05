https://www.richardsilverstein.com/2025/05/26/genocide-armed-resistance-and-the-embassy-killings/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet



Völkermord, bewaffneter Widerstand und die Morde in der Botschaft

Richard Silverstein

26. Mai 2025

Wer ist schuldig? Wer ist Täter? Wer ist Mittäter? Sind beide gleichermaßen schuldig? Ist ein Premierminister genauso schuldig wie die politische Opposition? Ein General ist es eindeutig. Aber ist ein Soldat, der Befehle befolgt, auch schuldig? Ist ein Minister schuldig? Oder ein Diplomat?

Sie sehen, worauf das hinausläuft. Wie ich in meinem letzten Beitrag geschrieben habe, ist bewaffneter Widerstand legitim und wurde wiederholt durch Resolutionen der UN-Generalversammlung bestätigt. Allerdings weist das Völkerrecht in einem wichtigen Punkt eine Lücke auf: Als legitime Ziele sind ausschließlich bewaffnete Kämpfer ausgewiesen.

Das Kriegsrecht hat modernen Völkermord nie in Betracht gezogen. Massaker in industriellem Ausmaß, unterstützt durch modernste Technologie, die eine Effizienz ermöglicht, die selbst die Nazis bewundert hätten. Nicht nur ungestraft zu töten, sondern ein Volk und sein Territorium auszulöschen. Selbst während des Holocaust haben die Nazis die jüdischen Schtetls oder Ghettos nicht ausgelöscht. Das Ziel Israels ist laut seinen jüdisch-nazistischen Ministern, jeden physischen Beweis der Existenz der Palästinenser auszulöschen.

Die Regeln für bewaffneten Widerstand haben Israels Völkermord nicht berücksichtigt, bei dem das Verbrechen nicht nur von politischen Führern und der Armee begangen wird, sondern vom gesamten Regierungsapparat. Selbst der sogenannte zivile Sektor befürwortet das Gemetzel von ganzem Herzen (siehe unten). Alle sind in unterschiedlichem Maße schuldig. Keiner hat Konsequenzen zu tragen. Keiner wurde zur Rechenschaft gezogen. Möglicherweise wird das auch nie geschehen.

Unter solchen Umständen ist es moralisch verwerflich, den Opfern das Recht zu verweigern, sich zu verteidigen und den Mördern Widerstand zu leisten. Niemand kann behaupten, dass die Opfer angesichts eines wahllosen Massakers ihre Ziele auf Soldaten in Uniform beschränken müssen. Nicht, wenn die Mörder und ihre Komplizen Anzüge tragen und in Regierungsbüros und Botschaften sitzen. Der Angriff von Elias Rodriguez auf zwei israelische Diplomaten war ein solcher Akt.

Israel hat sich nie gescheut, Diplomaten und diplomatische Einrichtungen ins Visier zu nehmen. Es ermordete Ismail Haniyeh, während er an der Beerdigung des iranischen Präsidenten teilnahm. Es zerstörte die iranische Botschaft in Damaskus. Es ermordete auch einen Palästinenser in der palästinensischen Botschaft in Bulgarien. Die Welt vergießt Tränen für die Israelis, aber keine für ihre Opfer.

Entgegen der Darstellung des AJC Netanyahu und der Medien waren sie keine unschuldigen Turteltauben, die Opfer eines antisemitischen Hassverbrechens wurden. Lischinsky war ein diplomatischer Krieger im Dienste des israelischen Völkermords, der sich unter anderem an der völkermörderischen Rhetorik der jüdisch-nazistischen Minister Israels ergötzte. Er benutzte auch alle möglichen Euphemismen, um die Realität in Gaza zu verschleiern.

Jeder trifft Entscheidungen, auch berufliche. Diese sind ebenso moralische wie praktische Entscheidungen. Lischinsky entschied sich dafür, sein Schicksal mit einem Staat zu verbinden, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht. Jeder, der sich an solchen Verbrechen beteiligt, hat die Wahl, damit aufzuhören, wie es zahlreiche Beamte des Außenministeriums seit dem 7. Oktober getan haben. Wer ein fanatischer Anhänger des Staatsterrorismus wird, macht sich dessen Verbrechen schuldig.

Tatsächlich war Yaron Lischinsky Anhänger von „Juden für Jesus“, einer messianischen Sekte, die Juden vor der Wiederkunft Christi bekehren will. Und natürlich war er evangelikaler Christ. Darüber hinaus war er in den sozialen Medien präsent und verbreitete dort Standardargumente zur Verteidigung des israelischen Völkermords in Gaza. Er war im Wesentlichen ein Hasbara-Agent in der Verkleidung eines Diplomaten. Bei der Durchsicht seiner Timeline fand ich keinen einzigen Beitrag, in dem er eine konkrete humanitäre Hilfsinitiative Israels in Gaza unterstützt hätte. Das AJC behauptete, seine diplomatische Show habe dieses Thema in den Vordergrund gerückt. Nicht so Lischinsky, der in einem Tweet behauptete, es gebe dort keine humanitäre Krise.

In der Gedenk Erklärung der Gruppe wurde Lischinskys Rolle in der Botschaft wie folgt beschrieben:

AJC ACCESS, die Abteilung für junge Fachkräfte des AJC, unterstützt jüdische Führungskräfte dabei, sich für wichtige nationale und globale Themen einzusetzen, die die jüdische Gemeinschaft betreffen. Dieser jährliche Empfang bringt jüdische Diplomaten aus aller Welt zusammen. Bei der diesjährigen Veranstaltung hörten die Teilnehmer Beiträge von Mitgliedern der Multifaith Alliance und IsraAID über humanitäre Diplomatie und darüber, wie eine Koalition von Organisationen – aus der Region und für die Region – gemeinsam auf humanitäre Krisen im gesamten Nahen Osten und Nordafrika (MENA) reagiert.

Das verschleiert mehr, als es offenbart. Aber es ist nicht schwer zu entschlüsseln, was fehlt. Weder das AJC noch diese bestimmte Gruppe setzen sich für „die jüdische Gemeinschaft“ ein. Das AJC hat dies größtenteils schon vor Jahrzehnten aufgegeben. Stattdessen ist es ein angesehenes Mitglied der Israel-Lobby, und der Löwenanteil seiner Arbeit besteht in der Fürsprache für Israel.

Israid, eine israelische Gruppe, die mit ihrer „humanitären Hilfe“ wirbt, gibt eine eigene Erklärung ab, die ebenso unaufrichtig ist:

Wir … haben uns versammelt, um praktische Lösungen für die humanitäre Krise in Gaza zu finden und zu zeigen, dass Zusammenarbeit der einzige Weg nach vorne für alle Menschen in der Region ist …

IsraAID hat während des gesamten Konflikts eine Schlüsselrolle dabei gespielt, relevante Akteure – Israelis, Palästinenser und NGOs – an einen Tisch zu bringen, um eine humanitäre Katastrophe in Gaza abzuwenden… Wir haben Tag und Nacht mit Partnern zusammengearbeitet, um die Bereitstellung von lebenswichtiger Hilfe und medizinischer Versorgung für die von der Krise betroffenen Menschen in Gaza zu erleichtern und zu unterstützen…

IsraAID setzt sich weiterhin für eine Zukunft ein, in der Krisen betroffene Gemeinschaften die Kraft, Unterstützung und Chancen haben, die sie benötigen, um eine widerstandsfähigere Zukunft aufzubauen – unabhängig von ihrer Hautfarbe, Nationalität oder ihrem Glauben.

Das ist alles Betrug. Die Gruppe kann in den letzten vier Monaten keine „humanitäre“ Arbeit in oder für Gaza geleistet haben, da ihre eigene Regierung und Armee die Enklave belagert haben. Nicht ein Tropfen Hilfe hat die Menschen in Gaza erreicht. Wie findet Israid dort praktische Lösungen? Was tut sie tatsächlich? Welche Hilfe hat sie tatsächlich geleistet? Mit wem „arbeitet sie zusammen“? Sicherlich würde kein Einwohner Gazas in irgendeiner Form mit Israid zusammenarbeiten. Wer sind die „relevanten Akteure, die sie an den Tisch gebracht hat“? Wer sind ihre „Partner“ dort?

Israel nutzt solche Hilfe-Waschaktionen als Waffe, um seine Interessen durchzusetzen. Es muss hart daran arbeiten, seine Verbrechen zu vertuschen, und Katastrophenhilfe in Krisengebieten ist dafür eine hervorragende Tarnung. Wann immer es ein Erdbeben oder eine andere Naturkatastrophe gibt, liest man unweigerlich von einem israelischen Ärzteteam, das zur Hilfe geschickt wird. Sobald die Kameras ausgeschaltet sind, reisen sie natürlich wieder ab. Israel hat keine USAID (leider auch nicht die USA). Es unterhält keine laufenden Auslandshilfeprogramme. Denn diese bringen keinen langfristigen Hasbara-Nutzen.

„Eine widerstandsfähige Zukunft aufbauen“ – was soll das bedeuten? Welche Widerstandsfähigkeit bietet das den hungernden Menschen in Gaza? Zweifellos wird diese Organisation ein wichtiger Partner in der falschen humanitären Hilfsinitiative sein, die von einer zwielichtigen Gruppe von Israelis vorangetrieben wird und Palästinensern, die von der IDF in von ihr kontrollierten Gebieten überprüft wurden, Hilfe anbieten will. Das Projekt würde von unbekannten Spendern finanziert werden, und der amerikanische Leiter der Verteilung ist ein ehemaliger CIA-Beamter (Update: Jonathan Wood ist gestern zurückgetreten), der sogenannte gemeinnützige „Stiftungen“ mit undurchsichtiger Verwaltung und Finanzierung gegründet hat. Die Kampagne ist keine echte Hilfsinitiative. Es handelt sich um ein politisches Projekt, das darauf abzielt, die Hamas und ihre Rolle bei der sozialen Versorgung der Bewohner Gazas zu zerstören und zu ersetzen. Es handelt sich um eine weitere Methode der Kontrolle und Teil einer Zukunft, in der Israel wichtige Funktionen für diejenigen aufrechterhalten wird, die nach der Massenvertreibung übrig bleiben. Ich habe Israid gefragt, ob es sich an diesem Vorhaben beteiligt.

Zurück zu Lischinsky: Er bejubelte die Ermordung von Hassan Nasrallah und drohte dem Houthi-Führer, er werde der Nächste sein. Er feierte die Ermordung des Hamas-Führers Yahya Sinwar. Er leugnete, dass Kinder hungern. Als Diplomat im Außenministerium, dessen Aufgabe es ist, Israels Narrativ über Gaza zu verbreiten, ist er kein Unschuldiger. Er ist ein williger Komplize des Verbrechens. Nur einen kleinen Schritt davon entfernt, selbst Täter zu sein.

Er war Student am Argaman Institute, der intellektuellen Inspirationsquelle für den antidemokratischen Putsch. Es wurde vom jüdisch-faschistischen „politischen Philosophen“ Ronen Shoval gegründet. Shoval ist eine Schlüsselfigur des Tikvah Fund, einer libertären US-Gruppe, die das Kohelet Policy Forum unterstützt, einen weiteren Think Tank, der für die legislative Kampagne zur Zerschlagung der israelischen Demokratie von entscheidender Bedeutung ist. Er gründete auch Im Tirzu, dessen Mission es war, die israelische Wissenschaft von „nicht-zionistischen“ Lehrplänen zu „säubern“. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, sollte es das auch. Die Nazis haben dasselbe mit der deutschen Justiz und Wissenschaft gemacht. Trump versucht dasselbe in den USA.

Lischinskys rechtsextreme Politik spiegelt die der Mehrheit der israelischen Juden wider. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage der Penn State University ergab, dass 93 % der Befragten die biblische Erzählung vom Völkermord an den Amalekitern für heute relevant halten. 82 % befürworten die Vertreibung aller Palästinenser aus dem Gazastreifen. 53 % befürworten die Aushungerung der Bevölkerung im Gazastreifen (d. h. die Verweigerung jeglicher Hilfslieferungen). 56 % wünschen sich die Vertreibung der 1 Million palästinensischer Bürger Israels.

