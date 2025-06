Unfassbar!!!!!

Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-06-19/ty-article-live/idf-conducting-series-of-strikes-in-tehran-after-missiles-drones-launched-from-iran/00000197-85cc-d447-a5bf-bfde68b00000



Israel im Krieg, Tag 622 | Israels Verteidigungsminister: Irans Chamenei ist ein „moderner Hitler“ und „kann nicht weiter existieren“

Einschlagstelle in Zentralisrael am Donnerstagmorgen. Bildnachweis: Tomer Appelbaum

Das Soroka Medical Center im südlichen Be’er Sheva in Israel am Donnerstag. Bildnachweis: Eliahu Hershkovitz

Palästinenser versuchen, in einer Suppenküche im Stadtteil Rimal in Gaza-Stadt am 18. Juni 2025 während des anhaltenden Krieges zwischen Israel und der Hamas Essen zu bekommen. Bildnachweis: AFP/OMAR AL-QATTAA

Aktuelles

Reuters

Bar Peleg

Reuters

vor 47 Minuten

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …